Pré-venda de Pepe Unchained atinge US$ 3,6M em meio à ascensão de meme coins $WIF e $MOG

À medida que o volume de negociação de 24 horas do $BTC aumenta mais de 30%, algumas meme coins estão testemunhando grandes ganhos.

Os movimentos historicamente erráticos de preços do Bitcoin devido a certos eventos recentes influenciaram todo o mercado cripto.

Por exemplo, o $BTC caiu abaixo de US$ 61K após a notícia dos reembolsos de Mt.Gox e subiu acima de US$ 63K após a tentativa de assassinato de Donald Trump, provavelmente devido à postura do ex-presidente sobre a criptomoeda.

Agora, o $BTC está subindo novamente, assim como algumas meme coins, incluindo $WIF e $MOG, cujos volumes de negociação de 24 horas aumentaram mais de 37% e 10%, respectivamente.

Os investidores em cripto estão possivelmente recorrendo às pré-vendas de meme coins para evitar a volatilidade do mercado e aproveitar o potencial de crescimento inicial. Uma dessas moedas que está atraindo crescente interesse é o $PEPU, que arrecadou US$ 3,6 milhões desde que entrou em pré-venda em 16 de junho.

As meme coins têm ganhado popularidade desde que as originais $DOGE, $SHIB e $FLOKI entraram no mercado.

Sua popularidade trouxe uma onda de novas meme coins, e a indústria viu um enorme aumento de valor no ano passado. Em abril de 2023, a CoinMarketCap listava apenas 18 meme coins. Em abril de 2024, listava 138. Agora, há um total de 2.521.

Segundo Crypto Coryo no X, a CoinMarketCap captura menos de 10% de todos os tokens. Então, o número de meme coins no mercado pode ser ainda maior.

No entanto, $DOGE, $SHIB e $FLOKI continuam populares na CoinMarketCap, com $MOG, $WIF, $BRETT, $DOG, $BONK, $BOME e $PEPE também se destacando como os principais performers.

Entre os listados, essas meme coins atualmente têm os maiores volumes de negociação de 24 horas:

Vitalik Buterin (fundador do Ethereum) acredita que as meme coins cresceram em popularidade por várias razões, incluindo sua reputação de conhecimento zero, identidade e credenciais.

— 0xDesigner (@0xDesigner) June 11, 2024