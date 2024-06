Pré-venda de Sealana termina em 18 dias – Seguirá o ROI de 253% da Slothana e além?

A Sealana anunciou recentemente no X que a pré-venda terminará em 25 de junho às 18:00 UTC. O projeto já arrecadou mais de US$ 3 milhões, e o token atualmente custa US$ 0,022.

A semelhança da Sealana ($SEAL) com outros projetos bem-sucedidos da Solana, como a Slothana (+253% após listagem), atraiu uma atenção significativa dos investidores para o token.

Além disso, o ecossistema de memes da Solana ($SOL) possui uma capitalização de mercado de US$ 10 bilhões e registrou um volume de negociação de US$ 2,1 milhões nos últimos dias (+5%). O $SOL também aumentou 9,27% no último mês.

Como uma meme coin da Solana, a Sealana tem muito a ganhar com esse crescimento. A seguir, vamos discutir os fundamentos do token e ver o que virá para o $SEAL.

O modelo de pré-venda da Sealana é quase idêntico ao da Slothana, que rendeu aos investidores iniciais 253% de lucro após a listagem. Nenhum dos projetos tem aumentos de preço escalonados e ambos usam a mesma fórmula de airdrop pós-pré-venda.

Atualmente, a Slothana está 35% abaixo historicamente, mas manteve-se acima do preço de listagem por quase um mês. Ao contrário da Slothana, a Sealana tem mais vantagens. Um de seus cofundadores é uma figura pública, o que aumenta a confiança dos investidores e proporciona legitimidade.

O token da foca também possui uma imagem mais atraente – uma foca americana gorda inspirada em um personagem de South Park.

#Sealana has got some big news for y’all today! 🦭🍻 After a long night of drinking, doin’ American $SEAL things 🇺🇸 and blacking out! 😵 He woke up with some real mental clarity and made the call that the #Presale‘s gonna end on June 25th at 6 pm UTC! ⏰

You know what that… pic.twitter.com/va7W8abVjb

— Sealana (@Sealana_Token) June 6, 2024