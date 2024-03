Pré-venda do Dogecoin20 atinge quase o limite máximo de US$10 Milhões – Será que pode encerrar ainda hoje?

Dogecoin20, uma nova criptomoeda baseada em ERC-20 com temática do Shiba Inu, tem ganhado bastante destaque recentemente. Em apenas alguns dias após o início da pré-venda, arrecadou mais de US$3 milhões. Agora, Dogecoin20 está prestes a atingir o limite máximo de US$10 milhões, com a marca dos US$9 milhões ultrapassada hoje.

Quando atingir o limite máximo, Dogecoin20 será lançado na Uniswap DEX, seguido por listagens em outras exchanges de primeira linha.

Esta mensagem não constitui aconselhamento de investimento. O mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços das moedas meme podem ser especialmente influenciados pelo hype e pelo FOMO (medo de perder). Faça sua própria pesquisa antes de investir em qualquer criptomoeda.

Por que as pessoas estão investindo no Dogecoin20?

A crescente popularidade do Dogecoin20 se deve mais à sua utilidade (staking e HODLing) do que ao hype das redes sociais e à especulação, como é comum com a maioria das criptomoedas de meme.

Os investidores iniciais podem fazer staking de seus DOGE20 imediatamente para ganhar até 170% de APY (Annual Percentage Yield). Esse alto APY serve como incentivo para os detentores HODL (Hold On for Dear Life) após o término da pré-venda, mantendo o valor do token a longo prazo.

No entanto, é importante notar que você só pode fazer staking de DOGE20 comprados usando ETH ou ERC-20 USDT. Após o término da pré-venda, será possível fazer staking apenas com tokens comprados com BTC ou BEP-20 USDT.

O contrato inteligente do DOGE20 distribuirá recompensas de staking ao longo de um período de dois anos.

Além disso, o Dogecoin 20 é mais ecológico do que o Dogecoin original, pois utiliza o mecanismo de consenso Proof of Stake do Ethereum e não requer a configuração de mineração Proof of Work.

Por ser um token ERC-20, o DOGE20 oferece transações mais rápidas com taxas mais baixas e é compatível com todas as principais carteiras, incluindo Coinbase Wallet e MetaMask. O DOGE20 também passou por uma auditoria de segurança pela Coinsult, reforçando ainda mais a reputação e confiabilidade do projeto na comunidade.

Preço do Dogecoin20 Agora

Atualmente, o DOGE20 está disponível a US$0,000209, 49,3% acima de seu preço inicial de US$0,000140. Faltam dois dias até o próximo aumento de preço, mas os US$9 milhões já arrecadados sugerem que esta pode ser a última oportunidade de adquirir o DOGE20 até que ele seja lançado nas DEXs.

Tokenomics do Dogecoin20

Apesar do fornecimento total de 140 bilhões de tokens, apenas 25% (35 bilhões) dos tokens estão disponíveis durante a pré-venda ainda em andamento devido ao foco do Dogecoin20 em sustentabilidade.

Isso é o suficiente para proporcionar ao projeto um lançamento sólido sem sacrificar seu desempenho futuro. Outros 25% são destinados ao marketing para promover o projeto, ajudando a atrair novos investidores tanto durante a fase de pré-venda quanto além dela.

Além disso, o Dogecoin20 reconhece a necessidade de uma comunidade forte para apoiar o desenvolvimento de projetos de moedas meme.

Como a utilidade do Dogecoin20 está relacionada ao staking e ao HODLing de longo prazo, sua tokenomics reflete totalmente isso:

25% dos tokens para desenvolvimento de longo prazo (35 bilhões de tokens)

Isso mostra a visão de longo prazo do projeto e a intenção de criar uma fonte confiável de renda passiva para os investidores. Com uma quantidade considerável reservada para liquidez, a negociação não será um problema, garantindo flexibilidade para os detentores de tokens.

Se você deseja comprar Dogecoin20, pode ser que não haja melhor momento do que antes de seu lançamento.

É o Dogecoin20 o Próximo Dogecoin?

Embora ninguém saiba ao certo se o DOGE20 seguirá os passos do DOGE, é seguro presumir que o projeto mostra potencial para um crescimento significativo este ano. Com milhares de seguidores no X e no Telegram e milhões arrecadados durante a pré-venda, o Dogecoin20 parece carregar muitas esperanças para a comunidade.

No entanto, o FOMO é frequentemente um fator crítico no sucesso das criptomoedas de meme, então é importante que você faça sua própria pesquisa antes de investir.