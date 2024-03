Pré-venda do Scotty the AI ​​está no fim – aproveite a última oportunidade de comprar o token antes da listagem

A nova pré-venda do mundo cripto, Scotty the AI ($SCOTTY) acabou de atingir sua meta de US$ 7,5 milhões antes do previsto. No entanto, devido à procura extremamente elevada, a equipe de desenvolvimento está oferecendo aos traders uma última oportunidade de comprar o projeto a um preço fixo de lançamento.

Este aumento na demanda é em grande parte atribuído aos robustos recursos de IA do Scotty e a um fluxo geral de financiamento para o mercado de blockchain de IA. Algumas criptomoedas de IA, como Meme AI, registraram ganhos de até 2.000% nas últimas semanas.

Isso poderia acontecer com Scotty the AI? Vamos descobrir.

Atualização:

A pré-venda do Scotty está próxima da meta de arrecadação e pode acabar hoje a qualquer momento.

A pré-venda do Scotty the AI é um grande sucesso – isso indica um ICO otimista?

O financiamento de pré-venda do Scotty foi um sucesso desde o início. A ICO, que começou há apenas algumas semanas, arrecadou mais de US$ 500.000 nas primeiras 48 horas.

A partir daí, o ICO cresceu exponencialmente, passando pelo resto de suas fases na velocidade da luz. Isso repercutiu bem entre os influenciadores cripto, que a apelidaram de “a melhor pré-venda do ano”.

O ICO também ficou em terceiro lugar no CoinSniper – o que indicou ainda mais o interesse do investidor no projeto. Dessa forma fica a pergunta, será que $SCOTTY pode se tornar a próxima grande moeda meme?

Embora memecoins estabelecidas como Dogecoin e Shiba Inu dominem uma parte significativa do mercado, o mesmo mostrou que ainda há espaço para novos projetos conquistarem seu lugar.

Mesmo que prever a próxima memecoin estrela seja um desafio no altamente volátil mercado cripto, a abordagem inovadora do Scotty the IA, os recursos orientados à utilidade e o sucesso na pré-venda certamente o tornam um forte candidato.

Qual será o desempenho do Scotty the AI após o IEO – previsão de preços para 2024

À medida que o Scotty the AI se prepara para o seu IEO, os investidores estão ansiosos para compreender a trajetória potencial do projeto.

Embora fazer previsões precisas seja um desafio, especialmente no mercado de criptomoedas, os analistas sugerem que o Scotty the AI poderá ver um crescimento significativo em 2024.

Desde que a equipe execute seu roteiro de forma eficaz, mantenha uma forte presença na comunidade e aproveite sua utilidade orientada por IA, o token $SCOTTY poderá atingir a marca de US$ 0,05 até o final de 2024.

No entanto, esta previsão depende de condições de mercado favoráveis. Além disso, precisa do interesse sustentado dos investidores na abordagem do projeto para melhorar a segurança e a eficiência do blockchain.

A equipe oferece 10% adicionais de $SCOTTY devido à grande demanda

Como já mencionamos, o tokenomics inicial delineou 50% da alocação total para o financiamento de pré-venda.

No entanto, ninguém poderia prever os juros e a taxa de venda do SCOTTY. É por isso que a equipe por trás disso decidiu oferecer uma última chance aos investidores de adquirir $SCOTTY a um preço fixo de $ 0,01.

Agora, de onde vêm os tokens extras? Bem, a equipe retirou 10% do tokenomics reservado para desenvolvimento. Essa venda estendida resultou em US$ 2 milhões adicionais arrecadados em menos de 48 horas desde o término da pré-venda oficial.

A conclusão

O sucesso esmagador da pré-venda do Scotty the AI e a decisão da equipe de oferecer 10% adicionais de tokens $SCOTTY devido à alta demanda ressaltam o potencial do projeto.

Com sua abordagem inovadora baseada em IA, recursos focados em utilidades e um preço-alvo projetado de US$ 0,05 até o final de 2024, Scotty the AI está se posicionando como um forte concorrente na memecoin e no espaço cripto de IA.

No entanto, é crucial lembrar que os mercados de memecoins são altamente voláteis e qualquer investimento acarreta riscos. Como acontece com qualquer oportunidade, uma pesquisa completa e a devida diligência são essenciais antes de tomar qualquer decisão financeira.