Pré-venda do token Mega Dice ($DICE) alcança US$ 1 milhão, cripto cassinos disparam

$DICE, o token nativo de um cripto cassino estabelecido com mais de 50 mil jogadores ativos, recentemente ultrapassou a marca de US$ 1 milhão na pré-venda, marcando o início da sua segunda temporada de distribuição de airdrop.

Além disso, os jogadores agora podem usar o principal token GameFi na Solana para apostar diretamente no cassino Mega Dice e ter acesso a recursos exclusivos e recompensas de staking.

Hoje, vamos explorar o que torna o Mega Dice interessante e por que a pré-venda do $DICE gerou um sentimento positivo na comunidade.

O que torna o Mega Dice atraente para os jogadores?

O hype em torno da pré-venda do $DICE pode ser atribuído a uma combinação da crescente popularidade dos cripto cassinos e incentivos da comunidade, incluindo compartilhamento de receita e bônus diários.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

O apelo dos jogos de azar e a esperança por uma grande vitória são inegáveis. No entanto, os cassinos físicos começaram a perder espaço para plataformas de jogo online quando os EUA legalizaram as apostas esportivas em 2018.

Na verdade, os EUA têm o maior crescimento da indústria de jogos online em todo o mundo, projetada para alcançar US$ 117 bilhões até 2025.

Enquanto isso, quase metade (48%) dos canadenses apostam online.

Junto com os cassinos online tradicionais, houve um boom de plataformas de jogo blockchain que abordam preocupações de segurança e transparência.

No entanto, o Mega Dice não é apenas mais uma das muitas plataformas de jogos de azar – é o primeiro cassino licenciado no Telegram.

Os jogadores podem acessá-lo diretamente pelo aplicativo Telegram, portanto, não há necessidade de se registrar no site do cassino ou instalar qualquer software. A conveniência aliada a uma biblioteca de mais de 4,5 mil jogos rendeu ao Mega Dice mais de 10 mil jogadores ativos mensais.

O impulso da pré-venda do $DICE

Em abril, o Mega Dice lançou sua pré-venda de token nativo, que atingiu US$ 500 mil na primeira semana.

$DICE oferece vários incentivos para os jogadores, incluindo:

Negociação de futuros de cripto com alavancagem de até 1.000x

Acesso a recursos exclusivos dentro do ecossistema Mega Dice

Bônus diários do cassino

Chance de ganhar NFTs de edição limitada

25% de participação na receita por meio do programa de indicação do Mega Dice

Um airdrop de 15 milhões de tokens em quatro etapas

Agora que a pré-venda atingiu a marca de US$ 1 milhão, com mais de 14 milhões de tokens vendidos, 1 $DICE vale US$ 0,075.

O preço do token aumentará quando 28 milhões de tokens forem vendidos. Ainda assim, os participantes da pré-venda têm potencial para ganhos significativos, pois os analistas preveem que o $DICE irá aumentar para US$ 1 após a listagem.

Para comprar $DICE, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira de cripto, selecione uma moeda para pagar, insira o número de tokens que deseja gastar e confirme a transação.

Os investidores iniciais podem fazer staking de seus $DICE antes da listagem para obter altos APYs em um dos três pools: 10 dias, 3 meses e 6 meses.

Visite o site oficial da pré-venda e leia o whitepaper para obter mais informações sobre o projeto.

Mega Dice: Temporada 2 está oficialmente em andamento

Após o encerramento da primeira temporada de distribuição de airdrops, com um prêmio de US$ 750 mil prestes a ser distribuído aos vencedores, o Mega Dice lança agora a Temporada 2, impulsionado pelo sucesso da pré-venda do $DICE, que alcançou a marca de US$ 1 milhão.

Para se habilitar ao airdrop de 3 milhões de $DICE, os jogadores devem participar ativamente do cassino Mega Dice durante seis semanas, sendo classificados com base em uma fórmula que leva em consideração o volume total de apostas e o número mínimo de dias de participação, estabelecido em US$ 5.

Embora ainda não haja anúncios oficiais sobre futuras temporadas, é importante ressaltar que 15% (63M) do total de tokens $DICE estão reservados para airdrops, sugerindo a possibilidade de mais incentivos ao longo do tempo. Além disso, outros 15% dos tokens são destinados ao staking, e outros 15% às recompensas do cassino, evidenciando a forte ênfase na construção e fortalecimento da comunidade por parte do Mega Dice.

Ascensão dos tokens Solana

O impressionante aumento de 569% no preço do Solana ($SOL) ao longo do ano e o apelo do cassino contribuíram para o sucesso da pré-venda do $DICE. Ambos os fatores criaram um contexto favorável que impulsionou a pré-venda. Esse desempenho influenciou uma tendência de valorização para muitos tokens baseados em Solana.

Mesmo tokens considerados “meme”, como $WIF, $BONK e $TRUMP, apresentaram ganhos notáveis. Sendo de 1.622%, 5.391% e 46.057%, respectivamente, ao longo do mesmo período, apesar de sua utilidade limitada.

As principais moedas Solana em termos de capitalização de mercado, como $LINK e $RNDR, também experimentaram aumentos significativos de preço. Com valorizações de 94% e 423%, respectivamente.

Apesar da recente volatilidade nos mercados, a tendência geral permanece otimista, sugerindo que o $DICE também pode se beneficiar dessa dinâmica positiva.

Considerações finais

A combinação da crescente popularidade dos cripto cassinos. O aumento dos preços dos tokens Solana e a sólida proposta de valor do $DICE como token de utilidade, cria um ambiente propício para o seu crescimento contínuo. Enquanto a pré-venda do $DICE continua a ganhar impulso, estamos ansiosos para testemunhar o que a Temporada 2 reserva para os entusiastas do Mega Dice.

No entanto, é fundamental lembrar a todos os investidores de sempre conduzirem sua própria pesquisa e de investirem apenas o que estão dispostos a perder. O mercado de criptomoedas, frequentemente volátil, requer uma abordagem cautelosa e fundamentada.