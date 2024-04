Pré-venda do token multichain Dogeverse ultrapassa US$ 10M em tempo recorde – Será que o multichain é o futuro das criptomoedas?

A primeira meme coin multichain acabou de ultrapassar a marca dos US$ 10 milhões na pré-venda e está rapidamente se aproximando do próximo marco de aumento de preço.

Lançado justamente a tempo para o Dia Internacional do Doge, o Shiba Inu Cosmo, que salta entre cadeias, fez com que tanto investidores ousados quanto conservadores corressem para garantir uma fatia do bolo antes que todos os tokens sejam vendidos.

Será que o Cosmo conseguirá manter seu ímpeto, ou vai sucumbir à volatilidade que frequentemente assola o mercado de meme coins?

Construindo pontes, não muros – A vantagem multichain do Dogeverse

Dogeverse (DOGEVERSE) não é uma meme coin comum, pois não depende apenas de hype e especulação.

Cosmo, o mascote doge do Dogeverse, tem como objetivo dominar o mercado por meio da interoperabilidade multichain, rodando simultaneamente na Solana, Avalanche, BNB Chain, Polygon, Ethereum e na cadeia proprietária da Coinbase, Base.

Além disso, recentemente, experimentou um crescimento explosivo (um aumento mensal de 200% no TVL).

Em resumo, Dogeverse está construindo pontes em vez de restringir os usuários a uma única blockchain. Essa abordagem tem várias vantagens, posicionando a Dogeverse para um sucesso sustentado.

Aumento da adoção

Dogeverse está abrindo as portas para uma base de investidores mais ampla, impulsionando um ciclo de reforço mútuo. À medida que mais investidores se juntam, Dogeverse ganha impulso, atraindo ainda mais usuários. Com uma maior liquidez, isso cria um poderoso efeito de aceleração.

Proteção para o futuro

Projetos multichain não estão limitados ao desempenho de uma única rede. Dogeverse pode se integrar a redes emergentes à medida que ganham adoção (como o Base, por exemplo) ou se uma rede estabelecida enfrenta vulnerabilidades de segurança ou limitações de escalabilidade.

Escalabilidade

As blockchains individuais podem ter dificuldades com volumes de transações elevados, levando a congestionamento da rede e processamento lento das transações. O design multichain permite que Dogeverse distribua as cargas de trabalho, garantindo que possa lidar com uma base de usuários em expansão.

Possibilidades de desenvolvimento

A arquitetura multichain atrai investidores e desenvolvedores. Ao contrário de projetos de meme sem utilidade, as aplicações potenciais do Dogeverse são infinitas.

Os desenvolvedores podem integrar a DOGEVERSE em dApps em qualquer uma das redes suportadas e até mesmo introduzir casos de uso que seriam impossíveis com uma única rede.

Embora DOGEVERSE seja a primeira meme coin a tentar esse feito, outros projetos multichain ganharam tração significativa recentemente.

Por exemplo, o Polkadot (DOT) – sua interoperabilidade de parachain o impulsionou para uma capitalização de mercado de US$ 10 bilhões e uma alta histórica de US$ 55, 18.865% acima de seu preço inicial de ICO de US$ 0,29, antes de uma queda durante o prolongado mercado de baixa de 2022/2023.

Vale ressaltar que o conceito multichain ainda está evoluindo. Poucos projetos são verdadeiramente multichain, com a maioria atuando como facilitadores de interoperabilidade – pense no Chainlink (LINK) e no Cosmos (ATOM).

Por outro lado, o mercado de moedas cross-chain conta com dezenas de projetos, com exemplos notáveis como o NEAR Protocol (NEAR) e o Jupiter (JUP).

Embora ambas as abordagens tenham seus méritos, o design multichain do DOGEVERSE oferece dois benefícios-chave.

Diferentemente das pontes cross-chain que atuam como intermediárias, Dogeverse permite comunicação direta entre blockchains, resultando em trocas de dados mais rápidas.

Além disso, ao distribuir as cargas de trabalho entre múltiplas blockchains, Dogeverse pode escalar de forma mais eficaz do que projetos de uma única cadeia ou pontes, que frequentemente enfrentam gargalos.

Última chance para investidores iniciais

A pré-venda do DOGEVERSE, iniciada em 8 de abril, ultrapassou seu soft cap de US$ 8,835 milhões em apenas duas semanas e agora ultrapassou a marca de US$ 10 milhões.

Com menos de US$ 7 milhões restantes para alcançar o hard cap, esta pode ser a última oportunidade para os investidores adquirirem DOGEVERSE a um preço mais baixo.

Atualmente negociada a US$ 0,000301 por token, DOGEVERSE ainda precisa subir US$ 1 milhão até o próximo aumento de preço.

Os investidores podem adquirir tokens DOGEVERSE com USDT, ETH, BNB, MATIC, BASE ou AVAX. No entanto, o staking imediato com até 107% de APY está disponível apenas no Ethereum.

Visite o site oficial da pré-venda para mais informações.

Considerações finais

A DOGEVERSE desafia a linha tênue entre meme coins e projetos orientados por utilidade, criando um terreno fértil para a inovação. Dado o sentimento otimista da comunidade evidente pelo ritmo atual da pré-venda, não seria surpreendente ver a adoção mainstream da DOGEVERSE em breve.

No entanto, lembre-se de que o mercado de criptomoedas é volátil. Apesar da arquitetura resistente ao futuro da DOGEVERSE, é fundamental conduzir sua própria pesquisa e investir de forma responsável.