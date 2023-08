Preço da Solana consolida, mas esses criptoativos estão prestes a explodir

Solana tem mostrado força, com seu preço registrando ganhos significativos nos últimos dias, enquanto o mercado criptográfico em geral teve uma leve correção. Em 15 de agosto, a Solana apresenta um aumento de 1,79% e está sendo negociada a $24,78.

Desde alcançar a marca de $12 em 10 de junho, o preço da Solana fez uma recuperação surpreendente de mais de 150%, atingindo seu ápice em $32. O volume de negociação nas últimas 24 horas aumentou em mais de 35%.

Nos últimos sete dias, o preço da Solana subiu 7%, porém registrou uma queda de 8% durante os últimos 30 dias. Além disso, seu volume de negociação aumentou em mais de 25%, indicando uma maior atividade na rede e no mercado.

Apesar deste aumento de preço impressionante, a Solana está atualmente consolidando em torno do nível de $25. De acordo com os dados da CoinMarketCap, a Solana está mais de 90% abaixo de sua máxima histórica (ATH) de $260.06.

A valorização da SOL da Solana teve uma pausa desde atingir sua ATH em novembro de 2021. Enquanto o token luta para manter o patamar de $25, novas criptomoedas com potencial de ganhos expressivos têm surgido.

Wall Street Memes ($WSM) – Um Possível “Moon-shot” nas Criptomoedas

O Wall Street Memes ($WSM) está cativando o mundo das criptomoedas meme, à medida que sua pré-venda quebra recordes e varre o mercado com uma força sem precedentes.

Com experiência no mundo das criptomoedas, a equipe por trás do Wall Street Memes já havia mergulhado no campo ao introduzir uma coleção de NFTs em 2021. O notável feito de esgotar a coleção de NFTs em apenas 32 minutos destaca sua conquista significativa.

Com uma considerável base de seguidores nas redes sociais, ultrapassando um milhão, o Wall Street Memes ($WSM) entra no mercado de criptomoedas com um amplo apoio da comunidade.

A comunidade de memes de Wall Street está crescendo rapidamente, tornando sua presença notável em diversas plataformas online. Além disso, impressionantes 231.000 traders de alta atividade acompanham de perto e interagem com cada tweet que compartilham no Twitter.

O $WSM alocou todo o fornecimento de tokens para a comunidade. Da alocação total, 50% é destinado à pré-venda, 10% para liquidez em exchanges centralizadas e descentralizadas, e 30% para recompensas e distribuição à comunidade.

Essa distribuição enfatiza a firme dedicação do projeto aos investidores e ao público em geral.

Até agora, o projeto arrecadou impressionantes $23,4 milhões em sua rodada contínua de pré-venda. Investidores interessados podem participar da venda de tokens visitando o site oficial e realizando a compra usando ETH/USDT ou um cartão bancário.

Chimpzee – O Projeto Ecológico Web3

A Chimpzee opera dentro do framework web3, capacitando seus detentores de tokens a efetuar mudanças ambientais positivas e contribuir para a preservação animal. Desde o seu início, o projeto tem ganhado uma atenção significativa entre as pessoas interessadas em conservação da vida selvagem e na luta contra as mudanças climáticas.

A Chimpzee possui um ecossistema inovador que engloba uma série de elementos distintos, incluindo a Chimpzee shop, a NFT Marketplace e o Zero Tolerance Game. Esses componentes estão interconectados de maneira fluida.

Além disso, no cerne do Ecossistema está a Chimpzee shop, funcionando como um hub principal para atividades comerciais, onde os usuários podem utilizar tokens CHMPZ para adquirir uma ampla variedade de produtos e itens exclusivos.

Os passaportes Chimpzee NFT oferecem benefícios e incentivos aprimorados dentro do Ecossistema, servindo como um testemunho do envolvimento na iniciativa Chimpzee para proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas.

Ademais, o projeto pretende desenvolver um Chimpzee Transformation Generator, um aplicativo tecnologicamente avançado para desktop e dispositivos móveis que transforma sua fotografia em um avatar personalizado.

Dessa forma, este avatar pode ser usado para acessar a plataforma e participar do jogo, negociado no mercado NFT da Chimpzee ou aplicado a diversos produtos através da instalação de impressão da Chimpzee.

Natureza deflacionária dos tokens

Investir no token $CHMPZ oferece a vantagem potencial de sua natureza deflacionária. Os tokens ($CHMPZ) usados para comprar os Chimpzee Passport NFTs serão retirados de circulação por meio da queima.

Além disso, a Chimpzee está ativamente queimando tokens excedentes de cada fase de pré-venda.

O projeto está comprometido em queimar pelo menos 70% do fornecimento inicial de 200 bilhões de tokens. Já foram queimados 100 bilhões de tokens e a Chimpzee planeja queimar mais 40 bilhões de tokens após o lançamento público.

Essa estratégia visa reduzir substancialmente o fornecimento de $CHMPZ para menos de 60 bilhões.

Assim, durante a pré-venda, 45% do fornecimento de $CHMPZ está acessível ao público. A alocação inclui 10% para exchanges e liquidez, 15% para marketing, 10% para desenvolvimento, 5% para recompensas à comunidade, 5% para a equipe (com bloqueio de dois anos) e 10% para iniciativas beneficentes

É importante ressaltar que a queima de tokens pode potencialmente valorizar os tokens CHMPZ à medida que sua oferta se torna mais escassa. Além disso, a CHIMPZ obteve o endosso de um influenciador renomado no mundo das criptomoedas, com mais de 300.000 assinantes no YouTube, um feito que pode aumentar sua visibilidade e afetar seu preço.

O projeto já levantou uma quantia impressionante de $1,18 milhões em sua rodada de pré-venda, com o token sendo negociado a $0,00085. Os interessados podem adquiri-lo ao visitar o site oficial do token.

Além disso, os participantes da pré-venda receberão os tokens CHMPZ em suas carteiras por meio de um airdrop. Esse benefício adicional complementa o bônus de 100% em tokens que a Chimpzee está oferecendo aos participantes da fase de pré-venda.

Launchpad XYZ – A Melhor Alternativa à Solana

O Launchpad XYZ é um ecossistema inovador baseado em Web3. Assim, seu principal objetivo é incentivar a aceitação e o uso generalizado de tecnologias inovadoras, como NFTs, criptomoedas, ativos fracionados e além.

Dessa forma, o Launchpad XYZ busca capacitar investidores novatos e experientes com o conhecimento necessário para navegar e se envolver de forma eficaz nesse cenário emergente. Isso permitirá que os investidores tomem decisões bem fundamentadas em investimentos de criptomoedas e Web3.

Além disso, a plataforma oferecerá uma variedade de atributos cativantes, incluindo uma exchange descentralizada (DEX) para NFTs e um mercado para ativos fracionados. Essa combinação resulta em um ecossistema abrangente e unificado, projetado para participantes no mundo Web3.

Centralizar esses recursos é um aspecto fundamental da visão abrangente do Launchpad. Isso se deve à necessidade atual de maior organização no setor Web3 em comparação com setores empresariais estabelecidos.

>>>Compre Launchpad XYZ Agora!<<<

Destaque para o assistente de inteligência artificial (IA)

Apollo, o assistente de inteligência artificial (IA) proprietário da plataforma, é um destaque dentro do Launchpad XYZ. Descrito pelo Launchpad XYZ como uma ferramenta capaz de decifrar ativos digitais para revelar insights críticos, Apollo visa transformar dados em escolhas informadas, auxiliando assim os investidores a otimizar seus potenciais lucros.

Além disso, o Launchpad XYZ apresenta um mecanismo de classificação inventivo chamado de “Launchpad Quotient”. Ele guia os investidores através do terreno complexo do cenário Web3.

O $LPX é o elemento fundamental do ecossistema Launchpad XYZ, desempenhando um papel crucial em sua estrutura econômica. Assim, investidores que comprometem um mínimo de 10.000 tokens desfrutam de uma série de privilégios vantajosos.

Ademais, essas vantagens englobam taxas reduzidas, acesso a descontos relacionados a parceiros, entrada em listas de permissão exclusivas para criação de NFTs, e participação em eventos de pré-venda. Também oferece acesso antecipado a versões beta de jogos play-to-earn e a distinção de distintivos de prestígio na comunidade.

O Launchpad XYZ arrecadou mais de $1.293 milhões, com o limite máximo da pré-venda fixado em $1.5 milhões. Por fim, o token $LPX está disponível no site oficial do token pelo valor de $0.0445 por unidade.

Conclusão

A recente movimentação de preço da Solana tem deixado observadores de mercado e investidores cautelosos em relação à sua próxima trajetória de preço. No entanto, o entusiasmo está crescendo nos ecossistemas de $WSM, $LPX e $CHMPZ.

Esses tokens têm potencial para alcançar ganhos substanciais por meio de estratégias de marketing inteligentes e comunidades entusiasmadas que apoiam suas marcas. Eles estão se destacando como as melhores opções de investimento no cenário atual das criptomoedas.