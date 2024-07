Preço do Bitcoin se recupera após diminuir preocupações sobre vendas na Alemanha

Após uma queda para US$ 54K devido a vendas alemãs, o Bitcoin ($BTC) recuperou-se acima dos US$ 58K.

A recuperação do $BTC enviou ondas pelo mercado, fazendo com que o valor do $SOL, $ETH e $BNB aumentasse.

O sentimento dos investidores permanece cauteloso devido a preocupações mais amplas sobre regulamentações, golpes e violações de segurança.

Ontem, o mercado cripto experimentou uma recuperação: o $BTC subiu para mais de US$ 58K enquanto o governo alemão recuperava US$ 200M do ativo das exchanges.

Essa é uma recuperação muito esperada em relação à recente queda para US$ 54K, causada pelas autoridades alemãs transferindo mais de US$ 75M em $BTC para Kraken, Coinbase e Bitstamp, o que gerou FUD (medo, incerteza e dúvida) entre os investidores.

Entradas e saídas de $BTC alimentam a volatilidade

No início deste ano, as autoridades alemãs confiscaram 50K $BTC (aproximadamente US$ 3B) de um site de privacidade de filmes, Movie2k.to, tornando-se a maior apreensão de criptomoedas no país até hoje.

Desde junho, a Alemanha tem liquidado seu excesso de $BTC, o que pode ser o procedimento padrão para ativos apreendidos. Além disso, gerenciar uma grande quantidade de um ativo volátil é impraticável para um governo.

Isso colocou pressão de venda no mercado cripto, fazendo com que o $BTC caísse de US$ 65K para menos de US$ 58K. Quando uma baleia começa a vender grandes quantidades de $BTC, normalmente desencadeia pânico entre outros investidores, que temem quedas adicionais de preços e tentam compensar perdas.

Depois de se desfazer de aproximadamente 10K $BTC, o governo interrompeu sua onda de vendas, seguindo o conselho da legisladora local Joana Cotar de mantê-lo como uma moeda de reserva.

A venda foi retomada no início de julho, quando as autoridades alemãs transferiram 1.3K $BTC (equivalentes a US$ 75.53M) para as principais exchanges. Após a notícia, o $BTC caiu para US$ 53.9K, o menor preço desde fevereiro.

Os reembolsos do Mt. Gox e a contínua venda de mineradores pós-halving contribuíram para a alta pressão de venda on-chain, provocando FUD entre os investidores.

No entanto, alguns traders viram a queda como uma oportunidade. Em 8 de julho, o ETF de $BTC da Blackrock viu entradas de quase US$ 300M, a maior desde o início de junho.

$BTC se recupera, mas a incerteza persiste

Embora as preocupações dos traders com a pressão de venda sejam válidas, elas parecem ter sido exageradas. O governo alemão aparentemente revisitou sua estratégia cripto e recuperou aproximadamente US$ 200M em $BTC na terça-feira, elevando suas participações totais para mais de US$ 1.1B.

Transferir $BTC para exchanges e market makers não significa vendê-lo. As autoridades podem transferir ativos para diversificar ou aumentar a liquidez.

De qualquer forma, o $BTC subiu 4%, atingindo US$ 59.3K antes de recuar para US$ 58.4K enquanto os investidores recuperavam a confiança no ativo. A recuperação do Bitcoin também beneficiou outras moedas principais:

No entanto, o sentimento dos investidores é misto. Embora as preocupações com as vendas do governo alemão estejam diminuindo, os investidores permanecem cautelosos devido à incerteza nas regulamentações governamentais, ao aumento do risco de hacks e às prisões de alto perfil.

Considerações finais

O mercado cripto tem experimentado extrema volatilidade, pois eventos recentes criaram uma perspectiva incerta. Respondendo a essa tensão, alguns investidores tornam-se cada vez mais avessos ao risco, enquanto outros se esforçam para capitalizar em ativos especulativos como as moedas meme.

Para onde o mercado irá quando a poeira assentar? Bem, isso depende do próximo evento catalisador.