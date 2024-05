Preço do Ripple (XRP) estaciona – touros conseguirão romper a resistência?

De acordo com dados do CoinMarketCap, o volume de negociação do Ripple (XRP) aumentou mais de 20% nas últimas 24 horas, ficando agora acima de US$ 1 bilhão. Mas em meio a esse aumento na atividade trading, o XRP permanece preso no limite de US$ 0,55.

O XRP oscilou em torno de US$ 0,48 e US$ 0,55 no mês passado, com forte resistência impedindo uma maior subida. O preço do XRP aumentou menos de 1% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 0,510 às 09h20 EST.

Um rompimento da região de US$ 0,55 é vital para que o XRP entre em uma tendência positiva mais profunda. Atualmente isto parece absurdo, dado o lento movimento do mercado.

No entanto, muitos analistas permanecem otimistas em relação ao XRP. Então, o XRP pode recuperar o impulso e ultrapassar esse nível de resistência?

Analista prevê que o preço do Ripple (XRP) atingirá US$ 154

Em uma postagem no X em 21 de maio, CryptoBull, um conhecido analista de criptomoedas, disse que o XRP poderia subir para US$ 154. Ele apontou uma cunha crescente e ampliada em um gráfico. Assim, CryptoBull espera que o XRP saia desse padrão em breve e inicie um grande movimento ascendente.

Para apoiar esta análise, outros analistas previram que o XRP poderia sair em breve do seu nível atual. Entre esses analistas está Javon Marks, um conhecido analista de mercado com mais de 38.000 seguidores no X.

Este analista recentemente sugeriu desenvolvimentos interessantes para o XRP. Ele compartilhou um gráfico na rede social de Elon Musk mostrando uma divergência de alta, muitas vezes indicando um potencial aumento de preço.

Anteriormente, Marks previu que o XRP poderia subir até US$ 200. Ele afirmou que o XRP “pode estar mais do que preparado” para atingir esse nível de preço.

Notavelmente, sua previsão é baseada em sua análise detalhada de acompanhamento logarítmico completo. Ou seja, Marks acredita que esta análise apoia um forte potencial para um aumento significativo do XRP.

Marks acrescentou em sua postagem que durante a corrida de touros de 2017, o valor do XRP cresceu mais de 108.000%. Desde então, o XRP rompeu sua maior “estrutura de resistência de todos os tempos”, indicando um forte potencial para outro aumento significativo de preços.

Curiosamente, Marks acredita que um aumento de mais de 33.000% em relação aos preços atuais é possível para o XRP.

JackTheRippler também vê futuro bom para o XRP

Além disso, o analista de criptomoedas JackTheRippler também sugeriu, em um post no X feito em março, que o XRP poderia subir até US$ 100. Ao contrário de CryptoBull, ele não baseou sua previsão em gráficos.

Em vez disso, ele se concentrou no processo judicial em andamento entre a Ripple e a Securities and Exchange Commission (SEC). JackTheRippler vê a resolução legal como o fator-chave que impulsiona o potencial aumento de preço do XRP.

No geral, esses analistas estão super otimistas quanto à trajetória do preço do XRP, prevendo que a moeda subirá para a marca de US$ 100.

Tal aumento dos preços, por sua vez, levará o valor de mercado do XRP a um máximo significativo de mais de US$ 1 trilhão. Mas, olhando para a natureza do mercado, isso é possível?

Análise de preço Ripple (XRP): indicadores sugerem potencial de alta

Os indicadores técnicos abaixo sugerem uma trajetória ascendente para o token nativo da Ripple ($XRP). Isso porque o XRP está sendo negociado acima da linha 20 SMA do indicador Bollinger Band.

Isto significa que a dinâmica de curto prazo é de alta e o preço provavelmente continuará a sua tendência ascendente.

Além disso, a Convergência Divergência das Médias Móveis (MACD) está acima de sua linha de sinal, indicando que o impulso de alta está ganhando força.

Embora o Índice de Força Relativa (RSI) esteja atualmente em 45, o que indica indecisão entre os participantes do mercado, o preço ainda está abaixo do nível de resistência de US$ 0,57.

Uma quebra acima de US$ 0,57 poderia despertar o sentimento de alta no mercado e abrir caminho para o XRP recuperar o limite de US$ 0,7. Este nível psicológico poderá catalisar ainda mais o impulso ascendente, atraindo mais compradores.

No geral, os indicadores técnicos atuais sugerem que o XRP está em tendência de alta. No entanto, lembre-se que esta análise não garante movimentos futuros de preços, mas pode fornecer informações valiosas sobre tendências de mercado e oportunidades potenciais.

Novo token de IA arrecadou mais de US$ 3 milhões na pré-venda – será a próxima memecoin 10X?

Um novo projeto no mercado de cripto, o WienerAI (WAI), está causando burburinhos e já arrecadou muito dinheiro antes mesmo de seu lançamento oficial. Com uma reviravolta engraçada, esta nova memecoin já angariou mais de US$ 3 milhões em sua pré-venda.

O que o diferencia é que ele combina um design engraçado de meme com um bot de negociação de criptomoedas, o que todo trader adora.

WienerAI: Combinando Cultura Meme com Negociação de Cripto Baseada em IA

WienerAI é uma nova memecoin que se destaca da multidão devido ao seu bot comercial baseado em IA. Ou seja, este é um recurso que confere utilidade no mundo real ao projeto, o que poderia atrair mais investidores para o projeto.

Este bot analisa o mercado para encontrar oportunidades de investimento com base nas suas preferências. Ele também encontrará tokens de baixo risco e executará negociações instantaneamente em diversas exchanges descentralizadas (DEXs) sem taxas.

Mas esta moeda oferece mais, isso porque o WienerAI também recompensa os detentores de $WAI ao por em staking seus tokens. Ao colocar seus tokens em staking, você pode obter um rendimento de até 317% APY anualmente. Aliás, os investidores já bloquearam mais de 3,2 bilhões de tokens WAI para obter essa renda passiva.

O sucesso inicial da pré-venda impulsionou o crescimento do WienerAI nas redes sociais. Sua conta oficial no Twitter tem 9.600 seguidores e o canal Telegram está se aproximando dos 7.000 membros.

Até mesmo os influenciadores da “criptosfera” já estão notando o projeto. Só para ilustrar, o popular YouTuber ClayBro chamou o WAI de “próxima memecoin 10x”, enquanto descreveu o 99Bitcoins como uma “joia cripto de IA em pré-venda com potencial de 100x”.

Ainda não se sabe se essas previsões se concretizarão. Mas uma coisa é certa: o WienerAI capturou a atenção de todos com sua mistura única de apelo de memecoin e utilidade no mundo real por meio de seu bot de negociação e recompensas de staking.

Atualmente, um $WAI é vendido por uma pequena taxa de US$0,000711. Mas observe que esse preço aumentará após esta etapa. Para participar da pré-venda, que será concluída em breve, acesse o site do WienerAI e compre a moeda usando ETH ou USDT.