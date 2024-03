Preço do Ripple (XRP) ganha impulso – Será que alcança a marca de US$ 1 após o halving do Bitcoin?

O Ripple (XRP) registrou ganhos notáveis essa semana, atingindo US$ 0,63. Esses avanços positivos coincidem com a recuperação em curso em todo o mercado. Com a maioria dos ativos registrando ganhos significativos.

Mas até onde o XRP pode ir, será que ele vai conseguir manter o rally atual para alcançar novas máximas? A análise a seguir fornece mais detalhes.

Investidores podem ver preços crescentes do XRP

Vários analistas de criptomoedas acreditam que o XRP está apenas começando uma grande alta, que poderia levar seu preço a novas máximas de vários anos em breve. O popular analista de criptomoedas Dark Defender acredita que o XRP poderia atingir US$ 1 em abril após romper níveis de resistência chave.

O analista observou que, desde que o XRP testou com sucesso US$ 0,6462 e US$ 0,075, seus alvos de curto prazo são US$ 0,09772, US$ 1,5048 e US$ 2,3173. Dark Defender espera que o XRP atinja a marca de US$ 1 em abril e, de acordo com sua análise, os recentes avanços do XRP mostram que o ativo já está se preparando para testar o nível de preço alardeado.

Ele observou que a região de US$ 0,58 vai atuar como suporte, conforme o XRP avança para US$ 1, o que ele espera que aconteça em abril.

Essa previsão se alinha com outro analista influente, a previsão do EGRAG CRYPTO, que sugere que o XRP alcançará US$ 1,40 no próximo mês.

Baleias realizando grandes movimentos – Como os traders de varejo irão reagir?

Março de 2024 tem sido uma montanha-russa para o XRP. Enquanto outras moedas como BNB, Solana (SOL) e Avalanche (AVAX) registraram avanços notáveis, o XRP teve dificuldades para acompanhar. Como resultado, o XRP caiu de sua posição como a quinta maior criptomoeda em valor de mercado, sendo superado pela Solana (SOL).

Grandes investidores, ou baleias, como são chamados, viram isso como uma oportunidade para acumular Ripple (XRP). De acordo com dados da Santiment, até 24 de fevereiro, essas baleias tinham cerca de 43,46 bilhões de moedas XRP.

Mas, até março de 2024, esse número surpreendentemente subiu para 44,14 bilhões, o que significa que as baleias adquiriram 680 milhões de moedas XRP de 24 de fevereiro a 24 de março. Com base nos preços atuais do XRP em torno de US$ 0,63, as baleias gastaram US$ 428 milhões em apenas 30 dias.

Agora, a questão permanece: o que isso significa para o preço do XRP e os investidores de varejo?

Essa grande onda de compras sugere que as baleias estão apostando seriamente no preço futuro do XRP. Ou seja, ver esses grandes investidores tomando medidas pode animar os investidores comuns também, o que poderia levar a um aumento na demanda pelo XRP, potencialmente elevando seu preço.

Além disso, os indicadores técnicos abaixo sinalizam otimismo para o XRP.

Análise de preço do XRP: Construção de impulso de alta – Próximo alvo US$ 0,74

O XRP está em alta hoje, seguindo o sentimento positivo geral do mercado e as previsões otimistas de analistas proeminentes.

Porém, vamos recuar um pouco, o Ripple (XRP) estava em uma situação difícil não faz muito tempo. Além disso, ele despencou de US$ 0,74 para US$ 0,58 entre 11 e 20 de março. Ou seja, isso representa uma queda de preço de 20% em menos de duas semanas.

No entanto, desde o início desta semana, parece haver uma mudança de momentum para o XRP, como mostrado no gráfico acima. As barras de histograma vermelhas do MACD estão desaparecendo, sugerindo que os ursos estão perdendo momentum, o que significa que mais negociações de compra estão ocorrendo.

O indicador SuperTrend também mostra um sinal de compra para o XRP. Isso reforça o sentimento otimista que está se formando. Portanto, se os touros continuarem avançando e levarem o preço além de US$ 0,74 novamente, isso será um sinal claro de que o XRP está em uma tendência de alta.

É aconselhável comprar XRP agora?

A recente listagem do XRP na BitMEX e na Atlantis Exchange pode estar entre os fatores que impulsionam seu rally. Além disso, recentemente, os dois lados pediram ao tribunal para aprovar as etapas finais de seus argumentos. Isso significa que eles estão se preparando para encerrar o caso.

Com a data do julgamento para o processo da Ripple/SEC marcada para 23 de abril, a expectativa é alta dentro da comunidade XRP. Aqueles que esperam que a Ripple vença a SEC acreditam que seu preço terá um salto gigantesco quando o processo for concluído.

Então, a grande questão é: você deve entrar e comprar XRP agora? Pode parecer uma boa ideia com todo esse momentum otimista se acumulando.

Além disso, com base nos fatores e análises de preço acima, o XRP pode disparar para US$ 1 após o evento de halving do Bitcoin em abril. Mas lembre-se, investir em criptomoedas sempre é um pouco arriscado.

No entanto, enquanto as coisas parecem um pouco incertas com o XRP, essa nova moeda de pré-venda, Dogecoin20, que apresenta um roadmap claro e potencial para retornos maciços, pode valer a pena considerar.

Alternativa ao XRP – Dogecoin20: Por que agora é a hora de investir neste projeto

Com tantas meme coins inundando o mercado diariamente, escolher a melhor é difícil. No entanto, sempre haverá algumas que irão superar o resto, seja em fundamentos do projeto ou utilidade, e o Dogecoin20 está entre elas. O Dogecoin20 (DOGE20) lançou recentemente sua pré-venda e está causando grande sensação pelos motivos certos.

Ao contrário das meme coins regulares, o Dogecoin20 não é apenas uma cópia do Dogecoin. Ele está introduzindo recursos inovadores ao antigo conceito do Dogecoin.

Seu apelo se espalha rapidamente no mundo cripto, com a pré-venda já arrecadando mais de US$ 9 milhões em pouco tempo.

O Dogecoin20 tem como objetivo resolver dois grandes problemas do Dogecoin original: utilidade e consumo de energia. Ele introduziu um recurso de staking para ganhar, que permite que os investidores que apostam suas moedas ganhem recompensas. Além disso, ele consome menos energia do que o Dogecoin original, tornando-o ecologicamente correto.

Uma quantidade significativa de tokens DOGE20 é reservada para caridade. Então, não só você está investindo, mas também faz parte de uma iniciativa para um bem maior.

Com mais de US$ 9 milhões arrecadados, a pré-venda está a apenas alguns passos de atingir seu limite máximo de US$ 10 milhões, o que significa que resta pouco tempo para entrar antes que a janela se feche. Além disso, com o halving do bitcoin à vista, o Dogecoin20 provavelmente será um dos projetos na vanguarda do mercado em alta, dadas suas bases sólidas.

Você pode adquirir alguns DOGE20 com ETH ou USDT. Confira a página oficial da pré-venda para as últimas novidades.