Preço do Shiba Inu despenca: o SHIB vai sobreviver ou você deve mudar para uma alternativa?

À medida que o preço do Shiba Inu despenca, surgem preocupações sobre o destino deste popular meme-coin, SHIB. Investidores e entusiastas de criptomoedas estão de olho para ver se o SHIB vai resistir à tempestade ou sucumbir aos seus desafios.

O preço do SHIB tem apresentado um declínio constante, desde o aumento de 5% em 13 de julho. No entanto, devido à crescente demanda pelo SHIB, a segunda maior moeda meme após o Dogecoin, há potencial para um aumento de preço em breve.

Bears inclinam o SHIB para a zona de baixa

Examinar o histórico de preços do Shiba Inu pode fornecer informações valiosas para entender as previsões de preço. No entanto, é essencial lembrar que o desempenho passado não garante resultados futuros, e as previsões devem ser abordadas com cautela.

Em 2023, as perspectivas para o Shiba Inu pareciam promissoras, pois a expectativa em torno da solução de escalonamento de camada 2 Shibarium se intensificou. Isso impulsionou seu preço para US$ 0,00001562 em 4 de fevereiro.

No entanto, o adiamento do lançamento da mainnet Shibarium causou um forte declínio, com o valor despencando abaixo de $0,00001 no início de maio. A tendência de baixa continuou, chegando a $0,000007175 em 20 de junho de 2023.

A partir das 9h14 EST, o SHIB passou a testemunhar um leve declínio de 2% no preço. No entanto, apesar da queda, os dados do Coingecko mostram que o ativo teve um ganho de mais de 10% nos últimos 30 dias.

Além disso, suas mudanças de preço nos últimos 7 a 14 dias mostram ganhos consideráveis de mais de 6% e 7%, respectivamente. Enquanto isso, o gráfico diário do SHIB sugere uma possível reversão de tendência em prazos mais curtos.

Movimentos do SHIB no gráfico diário indicam uma possível alta (bullish).

O gráfico diário mostra que o SHIB/USD está acima da banda intermediária do indicador Bollinger Bands, o que indica que o preço do ativo é superior à sua média móvel de 20 períodos.

Dessa forma, isso pode indicar um período de alta no movimento do preço do ativ. Por isso, os traders podem esperar por um movimento ascendente adicional.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) com valor de 60 confirma o sentimento de alta do mercado. Um valor de RSI de 60 indica que o ativo não está nem sobrecomprado nem sobrevendido, mostrando uma força moderada na tendência de alta atual.

O Moving Average Convergence Divergence (MACD) opera acima da linha de sinal, o que dá mais suporte ao sentimento de alta. Os traders podem ver essa combinação de indicadores como um sinal positivo, sugerindo que o preço do ativo pode continuar seu movimento ascendente ou se consolidar perto de seus níveis atuais.

Como sempre, os traders devem exercer cautela, realizar análises adicionais e considerar estratégias de gerenciamento de riscos ao tomar decisões de negociação.

Os níveis de preços-chave

A moeda está sendo negociada acima do suporte da linha de tendência, aproximando-se da principal resistência de US$ 0,00000900. Se o mercado romper esse nível crucial, o próximo alvo será de US$ 0,00001179.

Os investidores devem se preparar para uma potencial tendência de alta, pois uma quebra acima desse ponto sinalizará pressão de compra.

Por outro lado, se os compradores não conseguirem manter a pressão e caírem abaixo do suporte da linha de tendência, isso indicará um sentimento de baixa, fazendo com que o preço despenque.

Previsão de Preço

Abaixo estão algumas das previsões de preço para o SHIB feitas por especialistas do setor. A CoinPriceForecast e a DigitalCoinPrice expressaram previsões otimistas para o preço do Shiba Inu em 2030.

A CoinPriceForecast previu um potencial aumento de 340%, atingindo cerca de $0,00004758 até o final do ano. A DigitalCoinPrice antecipou um aumento ainda mais substancial, com um preço médio de aproximadamente $0,00011, o. Isso significa um aumento de mais de 900%, ultrapassando a máxima histórica atual do token.

De acordo com a Changelly,, o preço mínimo esperado para o Shiba Inu este ano é de $0,0726, enquanto o nível máximo potencial que pode alcançar é de $0,0851. Além disso, segundo eles, o preço médio de negociação ficará em torno de $0,0976 durante esse período.

A Changelly acrescentou que o preço do SHIB está projetado para uma grande alta de mais de 100% até o final de dezembro. Com base na previsão da CoinCulture para o Shiba Inu, o intervalo de preço esperado para 2023 fica entre $0,0000090 e $0,0000219.

Embora seja esperado crescimento no token Shiba Inu ao longo do ano, a taxa prevista é moderada. No entanto, a previsão de preço do Shiba Inu sugere que os investidores ainda podem obter lucros razoáveis de seus investimentos.

Fatores que podem afetar o preço do SHIB

De acordo com um tweet da Santiment, uma empresa especializada em análise on-chain, carteiras que possuem entre 10 milhões e 100 bilhões de tokens SHIB adquiriram coletivamente $8 milhões em valor da moeda nas últimas oito semanas.

😺 #ShibaInu foi um vencedor surpresa durante as últimas horas em uma semana de negociação especialmente monótona. Carteiras de tubarão e golfinho com 10 milhões a 100 bilhões de SHIB. $SHIB tokens cumularam ~$9M em apenas 8 semanas, algo significante para uma #crypto classificada em 14º lugar. https://t.co/WwZrvcUN0D pic.twitter.com/98A1darF5A — Santiment (@santimentfeed) 28 de julho de 2023

Essas baleias estavam particularmente interessadas em comprar durante uma queda, quando o preço atingiu mínimas de vários anos, em torno de $0,000006. Se essa tendência de compra pelas baleias persistir, isso poderá potencialmente impulsionar ainda mais o valor da moeda no futuro.

Esse aumento por parte das baleias indica um sentimento positivo e confiança na moeda SHIB entre investidores influentes. Quando as baleias compram quantidades significativas de uma criptomoeda como o SHIB, isso pode ter diversos efeitos potenciais no preço da moeda e na dinâmica do mercado, tais como:

Suporte de Preço: A acumulação contínua das baleias pode criar um forte suporte para o preço do SHIB. Sua atividade de compra pode ajudar a evitar quedas significativas no preço, já que suas posições acumuladas atuam como um piso para o preço.

Liquidez e Volume: As grandes compras das baleias podem aumentar a liquidez e o volume de negociação do SHIB . Maior liquidez geralmente leva a movimentos de preços mais suaves e facilita para os traders comprar ou vender o token.

. Maior liquidez geralmente leva a movimentos de preços mais suaves e facilita para os traders comprar ou vender o token. Atração de Atenção e FOMO: A atividade das baleias atrai a atenção da comunidade mais ampla de criptomoedas. Notícias positivas sobre a acumulação de SHIB pelas baleias podem criar o chamado “medo de perder” (FOMO) entre outros investidores, aumentando o interesse em comprar e impulsionando ainda mais o preço.

Junte-se à Pré-venda de Tempo Limitado e Testemunhe o Nascimento da Próxima Grande Moeda Meme, Combinando Shiba Inu com Barbie

>>>Visite a Pré-Venda do Shibie <<<

Uma alternativa é a nova cripto Shibie Coin ($SHIBIE) . Uma combinação entre a essência do espírito do Shiba Inu com o charme icônico da Barbie, o $SHIBIE iniciou recentemente sua fase de pré-venda.

Com o envolvimento da comunidade, o $SHIBIE tem como objetivo romper com as normas tradicionais das criptomoedas, ao mesmo tempo em que apresenta uma perspectiva de investimento atrativa para aqueles interessados em moedas de baixa capitalização.

Dessa forma, o Shibie não é um típico token meme; ele busca se tornar um personagem animado e cativante, convidando os usuários a fazerem parte de sua dedicada base de fãs.

O que diferencia o Shibie no mundo das voláteis moedas meme é o seu forte foco no envolvimento da comunidade. Com sua natureza empolgante e imprevisível e uma comunidade animada, o Shibie Coin almeja se estabelecer como uma presença sustentável e duradoura no mercado de criptomoedas.

Shibie: Uma Rainha com Potencial de 100X

>>>Visite a Pré-Venda do Shibie<<<

Shibie surgiu com uma diferença, cativando investidores e entusiastas com sua presença audaciosa no mundo das moedas meme. Apesar de ser apenas um meme, Shibie representa um movimento e uma influência significativa no mundo das criptomoedas.

Com um evento de pré-venda em andamento, Shibie tem o potencial de oferecer ganhos que podem até mesmo superar o sucesso de outras principais moedas meme em 2023.

Ao longo de 2023, o setor de moedas meme dominou o mercado, apresentando novas e existentes que proporcionaram lucros impressionantes para investidores e entusiastas de criptomoedas.

A notável ascensão de moedas como PEPE, COPIUM e SpongeBob causou um impacto duradouro em investidores experientes, que aguardam ansiosamente a próxima moeda meme pronta que ofereça ganhos semelhantes.

A Tokenomia Única do Shibie

Shibie apresenta sua tokenomia única, conhecida como “Shibie Shake-down”, com sua criptomoeda nativa, $SHBIE, totalizando 5 bilhões de tokens. 40% desses tokens estão disponíveis na pré-venda, permitindo que investidores experientes garantam sua parte antes das possíveis listagens.

Outros 20% são destinados às listagens em CEX, permitindo que o token nativo seja negociado em exchanges de primeira linha e concorra com outras moedas.

Além disso Shibie reserva 20% para marketing, enquanto os últimos 20% são dedicados à liquidez, garantindo uma negociação suave na plataforma e transações sem problemas.

A pré-venda já começou, com o objetivo de arrecadar US$ 999.999. Além disso, Shibie pretende conquistar listagens em CEX, desafiando os principais investidores no espaço de moedas meme.

Pré-venda $SHIBIE: Atraente Oportunidade de Investimento no Início

Para dar início à jornada do token $SHIBIE, a equipe optou por lançar uma fase de pré-venda com tempo limitado, oferecendo uma oportunidade aos primeiros investidores.

Durante essa pré-venda, 6 bilhões de tokens $SHIBIE estarão disponíveis a um valor de apenas US$ 0,000167 por token. Dessa forma temos um ponto de entrada atraente tanto a novos participantes como a entusiastas experientes de criptomoedas.

Os investidores iniciais podem adquirir $SHIBIE usando $ETH ou $USDT, e o limite mínimo de investimento é definido em 100 tokens, o que equivale a menos de dois centavos.

Além de ser uma oportunidade de investimento, essa pré-venda foi estrategicamente projetada para estabelecer uma base sólida para o $SHIBIE antes do seu futuro lançamento na DEX (exchange descentralizada).

O histórico mostra que pré-vendas bem-sucedidas em criptomoedas indicam uma trajetória positiva após a listagem, pois aumentam a acessibilidade e a visibilidade.

Particularmente, o valor percebido oferecido nesta pré-venda atraiu a atenção dos entusiastas de moedas meme, como evidenciado pelo rápido crescimento do canal do Shibie Coin no Telegram.