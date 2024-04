Preço do XRP cai em meio a grandes vendas no fim de semana – será que US$ 1 pode ser alcançado após o halving?

Não apenas o preço do XRP, mas o mercado de criptomoedas está em queda, afastando-se de seu impressionante pico do primeiro trimestre, quando chegou a bater US$ 2,86 trilhões. As principais altcoins como o Ethereum também não foram poupadas, com os investidores enfrentando perdas em comparação com as altas de março.

Esta liquidação impactou o XRP, com seu preço caindo, antes de uma ligeira recuperação. No entanto, este aumento não durou muito acima de US$ 0,5 devido à crescente pressão de venda.

Após um declínio semanal de 21,2%, o preço do XRP agora está sendo negociado em torno de US$ 0,4906, com um volume de negociação em 24 horas de US$ 1,66 bilhão. Com um valor de mercado de US$ 27 bilhões, o XRP ainda mantém a sétima posição como o principal ativo cripto.

Recentemente, o XRP viu um aumento em grandes transações, o que muitas vezes indica atividade de baleias. Enquanto isso, o gráfico de 24 horas abaixo apontará para o cenário possível com base em indicadores técnicos.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Análise de preço do XRP: gráfico sinaliza sentimento de baixa, mas existem potenciais catalisadores de alta

Os indicadores técnicos estão atualmente pintando um quadro de baixa para o XRP. Aliás, o preço da moeda está sendo negociado atualmente abaixo das linhas de média móvel simples (SMA) de 200 dias e 50 dias.

Estar abaixo dessas médias móveis importantes sugere que os vendedores estão no controle por enquanto.

Somando-se aos sinais de baixa, o índice de força relativa (RSI) do XRP está em 31. Um RSI abaixo de 30 indica condições de sobrevenda, sugerindo um impulso descendente adicional à frente se os compradores não intervirem logo.

Com esses claros sinais técnicos de venda piscando, muitos investidores provavelmente estão adotando uma abordagem cautelosa para evitar serem pegos de “calça curta”.

No entanto, embora a perspectiva de curto prazo pareça pessimista, existem alguns potenciais catalisadores no horizonte que poderiam impulsionar o preço do XRP para a lua.

As atividades das baleias XRP aumentam, quais são as perspectivas?

O rastreador de transações de baleias Whale Alerts detectou vários movimentos importantes de XRP por grandes players nos últimos dias. Em 15 de abril, mais de 457 milhões de XRP avaliados em mais de US$ 234 milhões foram depositados em exchanges como Bithumb, Bitvavo e Bitstamp.

A maior transferência única foi de 390 milhões de tokens, no valor de US$ 201 milhões, indo para a Bithumb. Em 16 de abril, por outro lado, 158 milhões de XRP no valor de US$ 77 milhões foram transferidos de uma carteira privada para a exchange de criptomoedas Binance.

Outros 28,9 milhões de XRP no valor de US$ 14,2 milhões também foram para a exchange Bitstamp. No entanto, o Whale Alerts também detectou saídas da Binance para carteiras privadas no mesmo dia.

Especificamente, 100 milhões de XRP, ou cerca de US$ 48 milhões, deixaram a Binance. Esses tokens foram para carteiras anônimas em três transações separadas de 33,3 milhões de XRP (US$ 16,2 milhões).

Movimentos de baleias podem resultar em oscilações de preço do XRP

Essas grandes transações das baleias XRP geralmente precedem grandes movimentos de preços. Normalmente, quando os investidores depositam tokens em corretoras, como os recentes influxos para Binance, Bithumb, etc., isso pode sinalizar uma intenção de venda, exercendo pressão descendente sobre o preço.

Por outro lado, quando as baleias retiram XRP para carteiras privadas, como os 100 milhões de XRP retirados da Binance, isso sugere uma acumulação que pode proporcionar uma dinâmica de alta nos preços se a tendência continuar.

Para investidores regulares de XRP, esse aumento da atividade das baleias sinaliza volatilidade potencial à medida que esses grandes detentores mudam suas posições. Como tal, os investidores só podem observar a evolução da dinâmica entre os touros e os ursos para identificar a próxima trajetória de preços do XRP.

A vitória legal da Ripple pode aumentar o preço do XRP no longo prazo

O processo Ripple vs SEC em andamento é um fator-chave que provavelmente impactará as perspectivas de preços de longo prazo do XRP. A equipe jurídica da Ripple está se preparando para responder ao pedido da SEC a respeito de uma multa massiva de US$ 2 bilhões.

Se a Ripple vencer este caso, poderá fortalecer significativamente a posição e a reputação do XRP no mercado de cripto. Uma vitória legal tornaria o XRP mais atraente como produto de investimento no futuro.

Enquanto isso, o próximo ciclo de alta nos mercados de criptomoedas está chegando, e isso inevitavelmente impulsionará todos os principais ativos, como o XRP. Mas, antes deste ciclo de alta que se aproxima, há esta nova moeda que entrou hoje no mercado, criando um burburinho positivo.