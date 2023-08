Preparado para uma possível queda do Bitcoin? 5 alternativas caso o valor caia para US$ 20.000

O Bitcoin sofreu quedas significativas nas últimas semanas e especialistas preveem mais declínios no preço.

Isto gerou preocupações entre os investidores, pois quedas no preço do BTC normalmente desencadeiam quedas em outras criptomoedas. No entanto, ainda existem saídas para esta situação.

Isso porque há ativos de refúgio seguros, projetados para experimentar um crescimento e ganhos consideráveis, mesmo em tempos turbulentos. Assim, temos aqui alguns ativos como Wall Street Memes, Sonik e Launchpad XYZ, que oferecem aos investidores lucros potencias principalmente por estarem em pré-venda, com a preços mais acessíveis.

No entanto, essa não é a única característica notável dessas três criptomoedas. Todas elas estão revolucionando o mercado, trazendo novos conceitos à mesa.

E, apesar de estarem em fase de pré-venda, especialistas consideram essas as melhores opções de investimento a longo prazo, capazes de proporcionar recompensas de até 1000 vezes o valor investido. Dessa forma, se você deseja proteger-se contra as perdas do Bitcoin, investir nestas opções é a sua oportunidade para lucrar ainda em períodos de incerteza no mercado.

Quer saber mais sobre essas oportunidades? Então leia este artigo.

Bitcoin a Caminho dos $20 mil?

Apesar de alguns picos de preço, o Bitcoin tem estado estagnado nas últimas semanas. Após brevemente ultrapassar a marca dos $30 mil, a cripto retornou ao nível dos $26 mil.

Dessa forma, o Bitcoin teve algumas semanas terríveis, sendo negociado a um preço cerca de 12% mais baixo. Uma das razões para este desempenho fraco é a notícia de que a SpaceX, a empresa de Elon Musk, liquidou suas holdings de Bitcoin.

Os especialistas preveem que o primeiro nível de suporte seja atingido quando o Bitcoin bater $25.500. Já o segundo será em $20.600.

Dessa forma, fica claro que o Bitcoin está em uma complicada situação de volatilidade. Por isso, a expectativa é de várias mudanças de preço nas próximas semanas.

Além disso, um dos fatores que influenciará o preço do BTC é o resultado da decisão da SEC sobre um pedido de ETF de Bitcoin.

No entanto, o futuro das criptomoedas não termina com o Bitcoin. Existem muitos outros projetos de tokens, ativos de refúgio seguros, que são os melhores projetos de criptomoedas para comprar agora.

Wall Street Memes é a Opção de Investimento Mais Segura Agora, Após o Bitcoin

Wall Street Memes é um dos melhores ICOs de criptomoedas deste ano. Isso porque esta é uma moeda meme, lucrativa e que já arrecadou mais de $25 milhões em sua pré-venda.

Além disso, o projeto anunciou sua listagem em exchanges de alto nível. As listagens ocorrerão em 27 de setembro.

Dessa forma, enquanto aguardamos as listagens e seus ganhos potencias, os investidores iniciais já estão lucrando.

Assim, mesmo em meio à recente turbulência do mercado de criptomoedas, o Wall Street Memes cresceu e arrecadou mais de $25 milhões.

O projeto cresceu de $0,033 para $0,0337, mostrando um enorme potencial. Especialistas preveem que este projeto alcançará $0,06 até o final do ano.

A expectativa é que até 2025, o Wall Street Memes deverá ser negociado em torno de $0,15, e $0,49 até 2030. Se isso se concretizar, o Wall Street Memes crescerá mais de 1000 vezes ao longo da década.

Portanto, se você deseja investir em um projeto em rápido crescimento que pode trazer um ROI massivo, o Wall Street Memes é para você. Além disso, o Wall Street Memes é um ativo de refúgio seguro se você quiser investir em uma moeda meme com utilidade.

Os investidores do projeto recebem recompensas exclusivas, como atualizações antecipadas, conteúdo exclusivo e experiências interativas.

Saiba como comprar o Wall Street Memes aqui.

Sonik: ativo seguro para investidores que buscam ganhos substanciais

A recém-lançada moeda meme, Sonik, está entre os lançamentos de criptomoedas mais empolgantes deste ano. Nomeada como a criptomoeda destinada a alcançar de maneira mais rápido um valor de mercado de 100 milhões, o Sonik arrecadou $100 mil em menos de 24 horas de sua pré-venda.

Sendo um projeto orientado à comunidade, o Sonik destina 90% dos tokens aos membros da comunidade por meio da pré-venda e recompensas. Além disso, os preços de pré-venda e listagem do $SONIK serão os mesmos, permitindo que todos invistam com um valor baixo.

Mas esses não são os únicos benefícios que os investidores recebem. Graças ao sistema de staking, os investidores podem obter até 1000% de APY ao manter seus tokens. Essa é uma oportunidade incrível para ganhar renda passiva.

Além disso, os investidores podem comprar e fazer staking ao mesmo tempo, transferindo suas moedas compradas para a plataforma de staking antes que elas possam ser resgatadas.

De acordo com alguns especialistas, o Sonik pode crescer 100 vezes até 2030. Portanto, se você deseja investir em um projeto meme com potencial massivo, além de ganhar renda passiva, o Sonik foi feito para você.

Launchpad XYZ está preparado para retornos de 1.300% até 2030

Uma revolução do Web3, o Launchpad XYZ é um ativo de refúgio seguro para todos que desejam acesso a tudo relacionado ao Web3.

Até o momento, o projeto arrecadou mais de $1 milhão em sua pré-venda, e os especialistas preveem um crescimento de 157% para o token até o final do ano. Para 2025 e expectativa é que o Launchpad XYZ aumente para $0,21 e $0,50 até 2030.

Além disso, com o Launchpad XYZ, você tem acesso a tudo relacionado ao Web3 a partir de um único lugar. Portanto, se você deseja se tornar um trader de destaque e obter ganhos massivos, invista no Launchpad XYZ imediatamente.

Saiba como comprar o Launchpad XYZ aqui.

Litecoin: melhor opção de investimento em Altcoin

O Litecoin é uma opção para quem busca um projeto já consolidado. Isso porque o token ultrapassou os $85 em janeiro e tem mantido uma tendência de alta desde então. Se essa tendência continuar, o Litecoin poderá atingir $107 em breve.

Além disso, o Litecoin é uma das melhores altcoins e um ativo de refúgio seguro devido ao seu sistema de transações peer-to-peer. O Litecoin tem um tempo de processamento de transações mais rápido do que o Bitcoin, tornando-o um token eficiente. Essa também é uma das razões pelas quais o Litecoin é popular entre os investidores.

Solana: melhor alternativa ao Bitcoin no momento atual

Mais uma ótima opção para quem quer fugir do Bitcoin é o Solana. Apesar das pequenas quedas nos últimos dias, Solana registrou um aumento de 110% desde o início do ano.

As previsões indicam que o token Solana recuperará as perdas e atingirá $100 em breve. Isso porque a rede teve vários lançamentos e expansões cruciais, além de um alto volume de vendas de NFTs.

Conclusão

Por que arriscar e investir em Bitcoin quando você pode investir em ativos de refúgio seguros que não recuarão durante uma crise?

Wall Street Memes, Sonik e Launchpad XYZ são as melhores e mais seguras opções de investimento atualmente. Espera-se que esses ativos ganhem valor durante momentos difíceis.

Além disso, a melhor parte é que você pode adquiri-los em pré-venda a um preço mais baixo e desfrutar de recompensas massivas quase imediatamente.

Em suma, Wall Street Memes, Sonik e Launchpad XYZ são investimentos de longo prazo com o potencial de enriquecimento.