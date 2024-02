Previsão de preço Cardano: ADA pode atingir US$ 8 na próxima corrida de touros

O token nativo da rede Cardano, o ADA, mostrou um desempenho positivo esta semana, à medida que o mercado geral de criptomoedas fica positivo. O preço quebrou um forte canal de baixa, mantendo-se em torno do nível de US$ 0,50. Atualmente, o token é negociado a US$ 0,59.

De acordo com dados do CoinMarketCap, não houve alterações significativas de preços hoje. No entanto, os touros ainda estiveram no controle nos últimos sete dias, com a moeda subindo mais de 11%.

Além disso, nos últimos 30 dias, o ADA demonstrou um aumento notável de mais de 18%. Isto aponta para uma tendência promissora com ganhos adicionais.

Devido ao recente aumento no preço do Cardano (ADA), o analista de cripto, Ali Martinez, acredita que a moeda provavelmente atingirá US$ 8 no próximo mercado de alta.

Analista vê preço do ADA seguindo padrão histórico de alta

Em uma análise recente, o analista de criptomoedas Ali, revelou que o gráfico de preços de ADA Cardano mostra um padrão semelhante ao anterior em seu massivo rali de 2021. Recentemente, o ADA estourou acima de uma faixa de negociação lateral de longo prazo, ou “canal paralelo”, no qual estava preso.

Na análise técnica, esses canais se formam quando um ativo é negociado entre linhas claras de suporte e resistência. Os rompimentos acima da resistência indicam que o impulso ascendente está dominando a pressão de venda. Ali observou que a moeda também movimentou um canal específico entre 2019 e 2020.

O ADA finalmente estourou naquela época e seu preço disparou mais de 3.200%. Agora, em 2024, o ADA quebrou novamente seu canal após oscilar lateralmente por um longo período.

Notavelmente, o ADA testou novamente a resistência do canal antes de sua subida parabólica em 2021, e o mesmo aconteceu durante esse rompimento.

Até agora, o ADA parece estar seguindo ligeiramente seu cronograma de ruptura anterior. Ali acredita que se o padrão histórico se repetir, o ADA poderá subir para US$ 0,80 nas próximas semanas. No entanto, haverá uma breve correção para US$ 0,60 antes que a moeda entre em uma corrida de alta em direção a US$ 8 em janeiro de 2025.

Isso representaria uma recuperação de mais de 1.200% em relação aos níveis atuais. Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, Ali vê motivos para antecipar ganhos dramáticos semelhantes se o ADA seguir a tendência anterior.

Pontos e indicadores técnicos para um sentimento de alta

O ADA Cardano é negociado perto da banda superior de Bollinger, em torno de US$ 0,58, após uma forte alta. Romper este nível pode sinalizar mais vantagens à frente. O Índice de Força Relativa (RSI) está acima de 70, refletindo um impulso extremo de alta.

Quando o RSI entra no território de sobrecompra, a alta geralmente continua no curto prazo. Isto implica que os compradores ainda têm espaço para aumentar os preços antes da exaustão.

O ADA também sustenta sua ascensão acima das médias móveis simples de 50 e 200 dias. Ficar acima dessas médias principais indica uma tendência de alta estabelecida. Além disso, a Convergência Divergência das Médias Móveis (MACD) indica alta. A linha MACD permanece acima da linha de sinal enquanto o histograma mostra barras verdes.

Isto aponta para um forte impulso ascendente. Se o ADA puder fechar decisivamente acima da banda superior de Bollinger, o próximo alvo será a resistência menor em torno de US$ 0,67. Outras quebras sustentadas podem atingir a barreira psicológica significativa de US$ 0,10, onde os vendedores muitas vezes esperam.

No geral, os indicadores técnicos do ADA sugerem que o preço do ADA poderá manter a recuperação. No entanto, o mercado cripto permanece volátil, pelo que as previsões podem, por vezes, falhar.

Novo desenvolvimento pode ajudar a aumentar o preço do ADA

O fundador da rede Cardano, Charles Hoskinson, compartilhou recentemente atualizações interessantes sobre o progresso da rede. Hoskinson mencionou que uma atualização significativa chamada Plutus v3 está a caminho com o próximo hard fork Chang.

Embora a data exata não tenha sido confirmada, as versões 8.8 e 8.10 dos nós vão abrir o caminho para essa mudança significativa no segundo trimestre.

O Plutus v3 marca a atualização mais extensa da Cardano, trazendo melhorias significativas como novas ferramentas. Essas ferramentas ajudarão com funções avançadas, como rollups e provas de conhecimento zero.

Esta atualização irá melhorar os contratos inteligentes da Cardano, aumentando potencialmente as transações e atraindo mais usuários.

O ecossistema Cardano também cresce como uma bola de neve, com um aumento de 700% no valor total bloqueado. Estas melhorias poderão aumentar o preço do ADA, tornando-o mais atrativo, tanto para investidores como para utilizadores.

No entanto, os investidores que desejam comprar altcoins de baixa capitalização podem considerar este novo projeto, Meme Kombat, nas manchetes.

Meme Kombat: plataforma de jogos criptos ultrapassa US$ 9 milhões na pré-venda final

Meme Kombat (MK), a popular plataforma de jogos cripto, arrecadou mais de US$ 9 milhões na última fase de sua pré-venda, a qual está se aproximando da meta de US$ 10 milhões. Isso mostra muito interesse em sua mistura de memes e jogabilidade de luta.

À medida que a equipe se prepara para listagens em exchanges, eles se preparam para um maior crescimento. O Meme Kombat se destaca no setor GameFi com sua arena de batalha alimentada pelo token MK e um sistema de staking que oferece altos retornos.

Na arena de batalha Meme Kombat, os jogadores podem usar seus tokens MK para apostar em lutas entre diferentes personagens memes.

Imagine um confronto animado entre Doge e Pepe the Frog, com jogadores apostando no resultado por tokens MK extras. O vencedor da aposta ganhará mais tokens MK como recompensa.

Além da arena, o Meme Kombat oferece um sistema de staking, permitindo aos jogadores ganhar uma renda passiva ao bloquear seus tokens MK.

Can't believe we're saying this, but $9.2million raised!🔥 LFG fighters⚔️ pic.twitter.com/mRVesHZPeJ — Meme Kombat (@Meme_Kombat) February 19, 2024

O protocolo de staking apresenta retornos atraentes, oferecendo até 103% ao ano para os participantes. Além disso, os desenvolvedores do Meme Kombat revelaram planos para uma coleção NFT.

Embora os detalhes permaneçam não revelados, espera-se que apresente designs de personagens exclusivos e outros itens colecionáveis ​​do universo Meme Kombat.

Para participar desta pré-venda antes de ela ser lançada, visite seu site oficial e compre o token. Agora você pode comprar o token a uma taxa baixa de US$ 0,279 usando ETH, USDT ou um cartão.