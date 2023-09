Reguladores de Nova York excluem Ripple da lista de criptomoedas – O quem vem agora para o XRP?

A recente exclusão da Ripple da lista de criptomoedas permitidas em Nova York está gerando preocupação no mercado de criptomoedas. Apesar desta notícia negativa, o XRP está apresentando um bom desempenho no mercado. No dia 20 de setembro, o XRP estava cotado a US$ 0,5077, o que representou um aumento de 0,94% em 24 horas.

Além disso, fontes informam que o XRP aumentou mais de 7% nos últimos sete dias. Sem mencionar que a Ripple registrou um impressionante aumento de 44% no último ano, superando o desempenho de 85% das 100 principais criptomoedas.

Agência Financeira de Nova York se volta contra XRP: como será o futuro do ativo?

O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) recentemente introduziu atualizações em suas regulamentações no que se refere a moedas digitais. Essas mudanças envolvem novos critérios para que as exchanges de criptomoedas listem ativos digitais.

Além disso, o NYDFS retirou 25 criptomoedas de sua “Lista Verde” de tokens aprovados. Isso inclui nomes conhecidos como XRP, DOGE e LTC. Por outro lado, criptomoedas estabelecidas, como BTC e ETH, continuam mantendo seu status de aprovadas.

Para o XRP, esse ajuste traz implicações significativas. Ser removido da lista do NYDFS significa que qualquer indivíduo em Nova York pode encontrar problemas e limitações ao tentar negociar Ripple.

No entanto, desde que essa notícia foi divulgada, o preço do XRP não foi afetado de forma negativa; pelo contrário, está crescendo. Isso demonstra que os membros da comunidade estão fortemente otimistas em relação ao futuro do XRP.

Visão ambiciosa do XRP impulsiona a confiança dos investidores

Nesse ínterim, durante uma entrevista recente, Brad Chase, chefe de produtos de liquidez da Ripple, compartilhou um plano ambicioso para o comércio eletrônico. Segundo ele, a Ripple tem como objetivo transformar cada empresa de comércio eletrônico em uma entidade habilitada para criptomoedas.

Além disso, Brad Chase acrescentou que a indústria de criptomoedas oferece grandes oportunidades que podem aprimorar o comércio eletrônico e gerar mais renda aos comerciantes. Por isso, muitas empresas de comércio eletrônico e comerciantes estão adotando criptomoedas para se destacarem.

Chase enfatizou ainda as vantagens que as criptomoedas trarão para o mundo do comércio eletrônico. Segundo ele, o uso de criptomoedas no comércio eletrônico e nos pagamentos tem um enorme potencial de melhoria, de acordo com o relatório. Não se trata apenas de atrair e reter clientes, mas também de tornar as operações e os pagamentos mais suaves.

A adoção generalizada de criptomoedas no comércio eletrônico poderia, sim, impactar de forma positiva o valor do XRP. Maior uso e aceitação de transações online podem aumentar a demanda e consequentemente impulsionar seu valor no mercado.

Analisando o potencial de rompimento e o momentum de alta do XRP/USD, o que vem a seguir?

O XRP/USD está à beira de romper acima do indicador Bollinger Bands, sinalizando um forte sentimento de alta. Isso indica que o XRP/USD está em uma zona de sobrecompra, o que por sua vez sinaliza uma possível correção.

No entanto, se o XRP/USD sustentar o momentum e romper acima do indicador BB, é provável que continue a tendência de alta, atingindo o nível de resistência de US$0,638. Além disso, o MACD está acima da linha de sinal, mostrando um forte momentum de compra no mercado. Sem mencionar as barras verdes crescentes no histograma, que apoiam essa análise.

O XRP está exibindo um momentum altista e pode continuar a tendência de alta se os compradores sustentarem a pressão. No entanto, é crucial ter cautela, pois o uso apenas de indicadores técnicos não garante um movimento de preço específico.

Análise de preço do XRP: níveis-chave e movimentos potenciais

O Ripple XRP está se aproximando de um nível de resistência chave em US$0,638. Se conseguir romper com sucesso esse nível, pode ter potencial para alcançar US$ 0,94. No entanto, se tiver dificuldades em ultrapassar US$0,638, poderá experimentar uma queda de volta para US$ 0,45.

É importante lembrar que existe um nível de suporte adicional em US$0,35. Uma queda abaixo dessa região poderá ser um sinal de um sentimento baixista no mercado. Os traders devem monitorar de perto esses níveis para tomar decisões de compra ou venda, pois podem influenciar significativamente os movimentos da moeda.

Enquanto o XRP luta para atingir seu próximo nível de resistência, os investidores têm uma nova oportunidade de acumular lucros com uma moeda BSC em pré-venda.

Novo token stake-to-earn Bitcoin BSC levanta US$ 3 milhões em apenas duas semanas

>>>Visite a pré-venda do Bitcoin BSC<<<

O Bitcoin BSC ($BTCBSC) ultrapassou a marca de US$ 3 milhões em sua pré-venda em apenas duas semanas. Essa performance colocou o BTCBSC entre as pré-vendas mais quentes deste ano.

O Bitcoin BSC ($BTCBSC) foi projetado para gerar recompensas por meio de staking. Ele combina as vantagens do Bitcoin (tokenomics sólidas) enquanto aborda suas desvantagens de baixa eficiência e utilidade limitada.

O pool de staking do Bitcoin BSC recebeu milhões de tokens, permitindo que os stakers atuais ganhem cerca de 169% de rendimento anual. O projeto está se aproximando de sua meta mínima de US$ 4 milhões e eles planejam incluir mais dois milhões de tokens na pré-venda. Isso elevará o limite máximo para US$ 6 milhões.

Bitcoin BSC: recompensas de staking e taxas de juros elevadas

>>>Visite a pré-venda do Bitcoin BSC<<<

O Bitcoin BSC se destaca por sua característica única (stake-to-earn), que o Bitcoin regular não possui. Muitas pessoas estão mostrando um grande interesse no pool de staking, com mais de 1,85 milhão de tokens já bloqueados. Isso representa cerca de metade de todos os tokens adquiridos.

O projeto recompensa os participantes com 0,25 BTCBSC para cada bloco gerado a cada 10 minutos, resultando em um Rendimento Anual Percentual (APY) de 141% no momento. À medida que mais tokens se juntam ao pool, o APY pode diminuir.

No entanto, espera-se que as recompensas BTCBSC superem outras moedas de staking bem conhecidas, como Ethereum e Cardano, que oferecem um APY de 5-10%. Os investidores precisam saber que os tokens staked têm um período mínimo de retenção de sete dias. Isso significa que eles não podem ser retirados por pelo menos uma semana após serem staked.

Para obter mais informações e as últimas novidades sobre o projeto, visite o grupo do Telegram ou leia o whitepaper do Bitcoin BSC. Observe que este projeto não está de forma alguma associado ao Bitcoin (BTC).