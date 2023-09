Previsão de preço do Chainlink (LINK) – Após perder ganhos anteriores, LINK vai se recuperar?

O preço do Chainlink (LINK) sofreu uma ligeira queda no dia 21 de setembro, após registrar ganhos significativos no dia anterior (20/09). Com o preço sendo negociado na faixa dos US$ 6,75, LINK apresentou uma queda de 1% em 24 horas.

Este movimento de preço diminui as esperanças de uma recuperação otimista do token a partir da sua ascensão, lançando dúvidas sobre sua capacidade de atingir uma nova alta.

LINK valorizou 11% em 7 dias. Será que a recente tendência de baixa vai continuar?

Embora tenha passado por um período de queda temporária, esta moeda demonstrou resiliência nos últimos períodos. Segundo o CoinMarketCap, o Chainlink (LINK) ainda mantém um aumento de preço de 11% em sete dias, com quase 9% nos últimos 30 dias, apesar da pressão baixista que prevalece.

Isso indica que ainda há esperança de uma recuperação, mas somente se os vendedores desistirem.

ANZ aproveita o protocolo do Chainlink, isso afetará o LINK?

O Chainlink testemunhou alguns desenvolvimentos positivos em seu ecossistema, o que pode impulsionar um aumento de preços para o LINK a longo prazo. Um exemplo é a conclusão bem-sucedida da transação de teste de stablecoin, que foi conduzida utilizando o CCIP do Chainlink pelo ANZ, um dos principais bancos da Austrália.

De acordo com o relatório, o CCIP do Chainlink permite a transferência fácil e segura de dados e valor entre diferentes blockchains.

Chainlink adicionado. Essa nova evolução se baseia nas lições aprendidas com a recente iniciativa de interoperabilidade da blockchain Swift,

Essa evolução poderia potencialmente impactar o preço do LINK, uma vez que projeta o Chainlink como uma rede confiável, uma conquista que poderia atrair mais usuários e parcerias para o projeto.

O experimento bem-sucedido do Chainlink com a Swift provoca um aumento nas holdings dos grandes investidores: possível impacto no preço do LINK

Ali, um especialista em criptomoedas, notou algo interessante. Após um teste bem-sucedido com a Swift, os grandes detentores de Chainlink (baleias) compraram mais de 4 milhões de moedas LINK, no valor de cerca de US$24 milhões, em apenas dez dias.

Lembre-se, em 31 de agosto, a Swift e a Chainlink testaram a transferência de valores em diferentes blockchains, e os resultados foram divulgados no dia 7 de setembro. É importante destacar que essa notícia pode influenciar o preço do LINK, já que compras significativas por parte de investidores com recursos substanciais podem afetar o sentimento do mercado e impulsionar o preço para cima.

Análise LINKUSDT: sinais de momentum indicam alta

O LINK tenta romper acima do indicador Donchian Channel, sugerindo um possível momentum de alta. Essa movimentação indica um sentimento de mercado positivo e pode sinalizar uma tendência de alta.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) está em 70, e o Moving Average Convergence Divergence (MACD) está acima da linha de sinal. Essa observação indica uma forte pressão de alta no mercado.

Aliás, é importante observar que, durante fortes tendências de alta, o RSI pode permanecer em território de sobrecompra por períodos prolongados. Sem mencionar o fato de que o MACD está acima da linha de sinal, o que indica um momento positivo e uma possível tendência de alta.

A razão para isso é que o MACD mede a diferença entre duas médias móveis e é usado para identificar mudanças na força, direção, momentum e duração de uma tendência. Em geral, a combinação de um RSI elevado e um MACD acima da linha de sinal sugere uma pressão de compra significativa no mercado.

Com base no histórico de movimentos de preço, o LINK pode se recuperar da pressão baixista atual, buscando novas máximas nos próximos dias. No entanto, os traders devem sempre agir com cautela e considerar outros fatores, como volume e notícias de mercado, antes de tomar decisões de negociação.

Alternativa ao Chainlink (LINK) a considerar

Levando em consideração que o mercado de criptomoedas é imprevisível, diversificar seus investimentos é a atitude mais sensata. Um bom exemplo é o Bitcoin BSC, um projeto em ascensão que promete replicar o início do sucesso do Bitcoin, além disso, está prestes a ser lançado no mercado aberto.

Com mais de 7.000 seguidores no Twitter, o Bitcoin BSC está se destacando de forma otimista na indústria de criptomoedas, pronto para se tornar o próximo grande sucesso. Sua pré-venda já arrecadou mais de 4 milhões em apenas algumas semanas e está a poucos passos de atingir o limite máximo de 6 milhões de dólares. Isso significa que os investidores têm pouco tempo para entrar no projeto.

Bitcoin BSC: vantagens e acessibilidade na Binance Smart Chain

O projeto utiliza fundamentos semelhantes aos do BTC e possui um fornecimento total de 21 milhões de moedas, equivalente ao Bitcoin. A maioria de seu fornecimento (69%) vai para recompensas de staking.

O que torna o BTCBSC único é seu modelo de recompensas de staking, que permite aos detentores de tokens ganhar renda passiva (APY) ao bloquear seus tokens por um período. Isso também cria escassez, impulsionando o preço do token a longo prazo.

Bitcoin BSC conta com um forte apoio de analistas e plataformas influentes

>>>Visite a pré-venda do Bitcoin BSC<<<

Analistas proeminentes enxergam um grande potencial para o Bitcoin BSC. O YouTuber Jacob Bury acredita que ele poderia se valorizar em dez vezes, possivelmente atingindo US$ 9,99. Com mais de 380 mil assinantes, Joe Parys Crypto o considera uma das principais alternativas ao Bitcoin para 2023, oferecendo uma exposição significativa.

Grandes plataformas de criptomoedas como Finbold, InsideBitcoins e CoinMarketCap também acompanharam a pré-venda do Bitcoin BSC. A BSC oferece transações mais rápidas e mais baratas, tornando o Bitcoin BSC mais eficiente do que, por exemplo, o BTC20 baseado em Ethereum.

O Bitcoin Cash tem apresentado um bom desempenho, subindo mais de 110% desde junho. Esses dados históricos sugerem que moedas copiadas do Bitcoin têm se mostrado bem-sucedidas. Se o Bitcoin BSC seguir um caminho semelhante, seu preço poderia disparar nos próximos meses.

O $BTCBSC é negociado a US$ 0,99, um preço de entrada atraente para investidores. Além disso, esse preço equivale ao valor do Bitcoin em 2011 antes de sua explosiva valorização. Visite o site da pré-venda para comprar os tokens antes que se esgotem.