Previsão de preço do Dogecoin (DOGE) – O Dogecoin atingirá a marca de US$ 2?

O Dogecoin, a principal memecoin, despencou mais de 23% na semana passada, a moeda foi significativamente impactada pela desaceleração do mercado. No entanto, a maré parece estar mudando ligeiramente.

Em 19 de abril, o Dogecoin recuperou algum território perdido, aumentando de US$ 0,139 para um máximo de mais de US$ 0,16. Ou seja, com um aumento de aproximadamente 15%. Esta ligeira recuperação pode ser atribuída ao sentimento de alta em torno do Dogeday, ou “Dia do Dogecoin”, em português.

Apesar dessa alta, o desempenho da moeda nas últimas 24 horas foi de baixa, com queda de 1,2%. Parece que os ursos ainda estão no comando e os touros precisam se esforçar mais para inaugurar uma tendência de alta.

Em meio às perspectivas sombrias, os principais analistas de criptomoedas prevêem uma alta para o Dogecoin que poderia levar sua cotação a US$ 2. Mas a questão agora é: o DOGE pode realmente chegar tão alto? Vamos descobrir.

Previsões otimistas dos analistas sobre Dogecoin: até onde ele pode ir?

A incerteza paira no mercado acerca do Dogecoin em meio ao desempenho recente da memecoin. No entanto, analistas renomados como Javon Marks, Mikybull Crypto e Trader Tardigrade fizeram previsões otimistas, lançando luz sobre o potencial da moeda.

Javon Marks, um proeminente usuário do X, rotulou a correção recente como um “recuo saudável”, considerando o desempenho notável do Dogecoin desde o início do ano.

$DOGE (Dogecoin)'s price, since breaking out of the displayed resisting trend, made a roughly +234% upside move before what a recent possible healthy pullback! With prices still holding broken out, pullbacks may only assist prices in a >315% uphill run to the $0.6553 target… https://t.co/weh2zpmX5e pic.twitter.com/0AfE8BeiZr — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) April 18, 2024

Em suas palavras, desde que rompeu a tendência de resistência, o movimento de preços do Dogecoin marca um aumento de aproximadamente 234% antes do recente “recuo saudável”.

Javon acredita que esse revés temporário poderia catalisar uma alta de 315% para o Dogecoin atingir a marca de preço de US$ 0,65. Esta previsão mostra que as coisas podem correr bem para o Dogecoin, o que pode renovar a confiança dos investidores.

Curiosamente, Javon Marks não é o único analista otimista quanto ao futuro do Dogecoin. Mikybull Crypto, um conhecido analista cripto, compartilhou uma perspectiva igualmente otimista, afirmando que “a verdadeira corrida de touros está prestes a começar”.

Análise feita antes do aumento

Curiosamente, esta declaração otimista foi feita antes do aumento de 15% do DOGE em 19 de abril, indicando que Mikybull previu a possibilidade de aumento do valor da moeda.

$DOGE The real bull run is about to start🔥 pic.twitter.com/uPa17Dt4Un — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) April 7, 2024

Além disso, o Trader Tardigrade apresentou uma perspectiva intrigante, sugerindo que o Dogecoin segue um “ciclo de 7 anos”. Esta teoria sugere a possibilidade de uma explosão de preços.

Segundo o analista, embora o DOGE seja negociado em torno de US$ 0,22, ele pode eventualmente chegar a US$ 2, US$ 9 e US$ 40. Ele alertou os investidores para não perderem a oportunidade de adquirir mais DOGE, pois a história certamente se repetirá.

$Doge is running in the "Cycle of 7 years"🔥

We can see a similar price action in the first half of the current cycle, compared to that of last cycle.

When we were at $0.0007 in 2017, we never believed $Doge would spike to $0.003, $0.009 & $0.35

T~O~D~A~Y~:

We are at $0.22, we… pic.twitter.com/G2tcCNhX2y — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) April 1, 2024

Depois de observar o desempenho do Dogecoin, Mayne, um influenciador cripto com meio milhão de seguidores, imaginou duas coisas que poderiam acontecer com o Dogecoin. Primeiro, o DOGE pode cair abaixo de US$ 0,18 e ter um grande problema, ou segundo, os touros podem vir em socorro e “a festa continua”.

O gráfico do DOGE mostra que a moeda caiu abaixo de US$ 0,18, exatamente como o analista previu. No entanto, está enfrentando alguns desafios para se recuperar e atualmente é negociado em torno de US$ 0,159.

Além disso, as previsões destes analistas indicam uma mudança positiva no sentimento do mercado, o que poderia impactar significativamente o valor do Dogecoin.

Análise de preço do Dogecoin: sinais mistos à frente?

No gráfico acima, o Dogecoin está tentando subir. Contudo, os indicadores técnicos não estavam todos de acordo. Isso porque o DOGE está abaixo de sua média móvel simples (SMA) de 50 dias, sugerindo uma percepção de baixa no curto prazo.

Mas no quadro geral, o Dogecoin ainda está acima de seu SMA de 200 dias, o que pode funcionar como suporte e indicar que está otimista no longo prazo.

Além disso, as barras vermelhas do MACD estão desaparecendo, sugerindo que os ursos estão perdendo impulso para dar lugar aos compradores. Se isso acontecer, poderá sinalizar um novo capítulo na jornada do Dogecoin.

Então, qual é o resultado final para os investidores? A percepção do mercado está um pouco confusa no momento. Portanto, para garantir a segurança, os investidores podem querer esperar por uma tendência mais clara antes de tomar qualquer medida.

Embora as análises dos experts sugiram que o Dogecoin (DOGE) está prestes a aumentar significativamente, os investidores podem querer ficar de olho neste novo projeto, o Slothana. Este próximo projeto está se preparando para ser lançado nas principais exchanges e causar impacto no mundo cripto.

Moeda baseada em Solana levanta US$ 10 milhões na pré-venda – Potencial de 10X

Slothana é a mais nova sensação no ecossistema Solana, seguindo os passos do poderoso Book of Meme. Vale lembrar que o BOME passou por uma pré-venda selvagem, arrecadando incríveis US$ 2 milhões antes de sua grande estreia nas exchanges.

A BOME Coin, então, disparou para um valor de mercado de US$ 1 bilhão após chegar à Binance, em um movimento que interessou a muitas pessoas no potencial da moeda.

E o Slothana poderia ter potencial semelhante, afinal, em apenas duas semanas de sua pré-venda, já arrecadou mais de US$ 10 milhões, um salto impressionante desde onde o token BOME começou. Este enorme sucesso não é apenas por acaso; isso mostra que os investidores são loucos pelo SLOTH e acham que ele tem um grande potencial.

Além disso, há rumores de que os mentores por trás do Smog, uma joia cripto que atingiu um valor de mercado de US$ 270 milhões em pouco tempo, podem estar envolvidos com o Slothana.

Muitos investidores têm acompanhado de perto ambos os projetos. Eles até notaram o Smog dando uma mensagem para Slothana quando este era apenas um bebê com menos de 50 seguidores. Isso poderia significar que as mesmas mentes inteligentes estão por trás de ambos?

Curiosamente, o Slothana será listado nas principais corretoras cripto nos próximos dias. Estas listagens poderiam expor o Slothana a uma enorme base de usuários, aumentando a demanda e, consequentemente, o preço. Os investidores interessados ​​devem garantir seus tokens na pré-venda do Slothana e participar antes que seja tarde demais.