Previsão de preço do Ethereum: ETH mantém estabilidade em US$ 2.300, há algum movimento significativo à frente?

O preço do Ethereum permanece estável em US$ 2.300 desde que enfrentou uma rejeição em US$ 2.700. As pessoas se perguntam se isso vai mudar em breve. No momento, está estagnado em US$ 2.300, que é um nível crucial para a moeda. Esse nível certamente irá decidir se o mercado vai subir ou descer.

Se o Ethereum ganhar mais impulso e voltar para US$ 2.700, poderemos observar uma tendência de alta. Contudo, se não conseguir, o preço poderá cair ainda mais.

Enquanto isso, há alguns fatores que podem impulsionar o preço do ETH para as alturas.

Dois analistas de cripto acreditam que o ETH alcançará novas altas este ano

Dois especialistas em criptomoedas falaram sobre o crescimento do Ethereum, afirmando que o preço vai subir muito este ano. Em primeiro lugar, em uma postagem recente, o co-fundador da Framework Venture, Vance Spencer, afirmou que as soluções de camada 2 do Ethereum irão dificultar a competiçãos das outras blockchains 2024. Spencer acredita que todas elas usarão o ETH como sua moeda base.

Going to be hard to compete with the Ethereum onboarding funnel – Gaming L2s (IMX, Ronin)

– Corporate L2s (Base, Worldcoin)

– Social L2s (Lens, Farcaster)

– All of the other (hundreds?) of L2s spitting out tokens to acquire users They will all use ETH as their base currency — Vance Spencer (@pythianism) February 4, 2024

A camada 2 refere-se a software construído sobre o Ethereum para melhorar velocidade e custo. Com essas atualizações, Spencer acredita que o Ethereum irá dominar as outras blockchains concorrentes. Isso é otimista para a perspectiva de preço do Ethereum. Se outras redes forem construídas no Ethereum e utilizarem ETH, isso aumentará a demanda.

Um aumento no uso e na adoção provavelmente levará a um preço mais alto do ETH. Spencer mencionou especificamente soluções de camada 2 como Ronin e Worldcoin. Elas permitem que desenvolvedores construam no Ethereum com taxas mais baixas. À medida que crescem, mais atividade vai ocorrer no Ethereum.

Com suas soluções avançadas de camada 2, o Ethereum parece estar posicionado para deixar os concorrentes para trás em 2024. Isso torna o ETH uma escolha inteligente para investidores que apostam em sua contínua ascensão neste ano.

Previsão otimista para o preço do ETH

Em outro tweet (de 5 de fevereiro de 2024), um analista proeminente, DeFi Dad, compartilhou uma previsão otimista para o preço do ETH.

One of many reasons I can see ETH ripping to $20k-$25k this cycle. ETH’s run is still ahead of us 🚀 https://t.co/9rINTgRclk — DeFi Dad ⟠ defidad.eth (@DeFi_Dad) February 5, 2024

O influencer informou aos seus 156.000 seguidores que o Ethereum poderia ter um aumento de 800% a 1000% no próximo ciclo de alta, destacando a postagem de Spencer. DeFi Dad acredita que a dominância do Ethereum em áreas como NFTs e DeFi impulsionará um crescimento massivo.

Esses casos, de uso em expansão, o deixam muito otimista em relação ao preço futuro do Ethereum.

Na época em que fez a previsão, o preço do Ethereum era de US$ 2.290. Portanto, um aumento de 800-1000% colocaria o Ethereum acima de US$ 20.000 por moeda. DeFi Dad é conhecido por suas previsões precisas.

Se sua previsão ultra-otimista estiver correta, os detentores de Ethereum podem ver ganhos que mudarão suas vidas no próximo boom cripto.

Enquanto isso, de acordo com o CoinMarketCap, nos últimos dias, o ETH não subiu nem desceu. A moeda está estagnada, em torno de US$ 2.423. Mas no último mês, o ETH registrou um leve crescimento de mais de 3%.

Embora o valor da moeda esteja estável hoje, seu volume aumentou mais de 17% nos últimos dias.

Análise de preço do Ethereum: principal resistência do ETH em US$ 2.340

O Ethereum está oscilando em torno do nível de US$ 2.300 atualmente. A moeda está sendo negociada acima da linha de média móvel simples (SMA), sinalizando que o momento atual é de alta.

No entanto, se o Ethereum romper abaixo da linha SMA, isso tornaria o sentimento negativo.

Existe um suporte mínimo em torno de US$ 2.158 abaixo da SMA. Cair abaixo desse suporte confirmaria uma perspectiva baixista. Se o nível de US$ 2.158 falhar, o Ethereum poderia cair ainda mais para US$ 1.533, onde há um suporte mais forte.

Isso representaria uma queda de mais de 28%. Mas com base na análise técnica, isso parece improvável no curto prazo.

O indicador MACD fornece pistas sobre o momentum. Ele está ligeiramente acima da linha de sinal, o que é positivo. Além disso, as barras do histograma vermelho estão diminuindo. Isso significa que o momentum baixista está diminuindo.

Em geral, o Ethereum parece enfrentar resistência em torno de US$ 2.340 a curto prazo.

É necessário superar essa área para ganhos adicionais. O suporte está em US$ 2.158, e a linha SMA deve evitar uma queda mais significativa se a resistência de US$ 2.340 se mantiver. Mas se o Ethereum transformar o nível de US$ 2.340 em suporte, poderia ter uma alta.

Antes de negociar, entenda que as coisas no universo das criptomoedas nem sempre seguem como planejado.

