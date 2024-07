Previsão de preço do Horizen ($ZEN) 2024-2030: Poderá superar obstáculos regulatórios?

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

2024 : Nossa análise sugere que o $ZEN pode atingir US$ 23,51 em um cenário otimista ou cair para US$ 8,54 em um cenário pessimista.

: Nossa análise sugere que o $ZEN pode atingir US$ 23,51 em um cenário otimista ou cair para US$ 8,54 em um cenário pessimista. 2025 : Em um clima favorável, o $ZEN pode subir para US$ 35,05 até o final do ano. No entanto, se não conseguir superar o nível de resistência atual, pode cair para US$ 1,47.

: Em um clima favorável, o $ZEN pode subir para US$ 35,05 até o final do ano. No entanto, se não conseguir superar o nível de resistência atual, pode cair para US$ 1,47. 2030: Dependendo das condições mais amplas do mercado, regulamentos governamentais e atualizações da rede Horizen, o $ZEN pode alcançar um preço-alvo de US$ 68,17 ou encontrar um novo nível de resistência em US$ 3.

Horizen ($ZEN) tem estado abaixo do seu preço inicial desde 2022. Recebeu uma etiqueta de monitoramento da Binance e enfrenta potencial exclusão da listagem.

Felizmente para seus HODLers, $ZEN começou a se recuperar, com um aumento anual de 51%. Agora que a etiqueta de monitoramento foi removida, compartilhamos nossa previsão de preço do $ZEN para 2024 e além, para ver se ele pode atingir seu pico anterior.

O que é o Horizen ($ZEN)?

Horizen é uma rede de dApps focada em privacidade e escalabilidade, operando na sidechain Zendoo e utilizando uma arquitetura de prova de conhecimento zero (ZK). $ZEN é a moeda nativa da plataforma e uma das primeiras moedas ZK.

As cadeias ZK permitem que os usuários provem certas informações sem revelar detalhes adicionais. Por exemplo, podem provar fundos suficientes para uma transação sem revelar o valor total dos ativos.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Os detentores de $ZEN podem usar o token para pagar taxas de gás na rede Horizen e fazer stake para ganhar recompensas passivas enquanto contribuem para uma blockchain mais estável e segura.

Histórico de preço do $ZEN

$ZEN foi listado em 2017 a US$ 11,34 e caiu abaixo de US$ 4 após um breve pico para US$ 19,13. Seis meses depois, o token se recuperou e subiu para seu então recorde histórico (ATH) de US$ 54,32, resultando em um ganho de 379% para seus primeiros investidores.

No entanto, a tendência de alta não durou. Após um ano de extrema volatilidade, $ZEN voltou para US$ 4 e lutou para se recuperar até 2021, quando alcançou seu novo ATH de US$ 148,21.

Em 2022, $ZEN mais uma vez caiu abaixo de seu preço de listagem. No entanto, essa não foi a única razão pela qual recebeu uma etiqueta de monitoramento da Binance em janeiro de 2024.

A exchange mirou tokens de privacidade como Monero ($XMR), Zcash ($ZEC) e $ZEN devido a requisitos regulatórios.

Este mês, $ZEN cresceu 94,56%, atingindo US$ 11,95. Embora $ZEN permaneça altamente volátil, esteve no verde na maior parte de 2024, sinalizando uma tentativa de tendência de alta.

Previsão de preço do $ZEN para 2024

Atualmente, as Médias Móveis Simples (SMAs) de 50 e 200 dias do $ZEN são otimistas, sugerindo um forte potencial de crescimento a longo prazo. Ambas as SMAs indicam que $ZEN pode encontrar um nível de suporte em US$ 8,54 e é improvável que caia abaixo desse ponto de preço em 2024.

A taxa de crescimento mensal atual de $ZEN de 94,56% é excepcionalmente positiva, mas seu Índice de Força Relativa de 63,82 está se aproximando do território de sobrecompra. Existe a chance de uma correção estar a caminho.

Além disso, a SMA semanal de 200 dias de US$ 15,19 pode ser o nível de resistência atual. $ZEN precisará de um forte momentum para superar esse ponto.

A recente atualização 2.0 da Horizen pode agir como um catalisador para esse avanço. No cenário mais positivo, $ZEN pode atingir US$ 23,51 até o final do ano, traduzindo-se em um ganho de 96% para aqueles que compraram ao preço atual.

1/ The transformation to Horizen 2.0 is full steam ahead! The 2.0 upgrade is a substantial leap forward for the Horizen ecosystem: 🧩 Enhanced EVM Optimized for ZK Apps

✅ The Latest Proof Verification Method

⚡️ Exceptional Performance

➡️ Future-Proof by Design Let’s dive into… pic.twitter.com/mKNFlGGNcQ — Horizen (@horizenglobal) July 16, 2024

Previsão de preço do $ZEN para 2025

Uma projeção de preço médio ponderado sugere que, em um cenário otimista, $ZEN pode alcançar US$ 35,05 até o final de 2025, um aumento de 195% em relação ao preço atual.

No entanto, após repetidas falhas de superar o nível de resistência atual podem criar um sentimento pessimista e fazer com que $ZEN caia para US$ 1,47, traduzindo-se em uma perda de 87% para investidores que compraram a US$ 11,95.

Em última análise, o preço do $ZEN depende dos desenvolvimentos do projeto Horizen. Como qualquer token utilitário, ele depende da adoção da rede subjacente, que impulsiona a demanda pela moeda nativa.

Fatores externos também entram em jogo. Especificamente, regulamentos governamentais relacionados a moedas de privacidade podem colocar $ZEN em risco de exclusão da listagem e reduzir seu preço. Alternativamente, poderia aumentar a demanda por $ZEN em mercados não regulamentados, elevando seu valor.

Previsão de preço do $ZEN para 2030

O desempenho histórico do $ZEN é misto, portanto, há potencial para grandes oscilações de preço em qualquer direção.

Se as condições gerais do mercado forem favoráveis e a Horizen continuar lançando atualizações bem recebidas, podemos ver $ZEN alcançando US$ 68,17 até 2030. Isso se traduz em um ganho de 470% para os detentores atuais.

No cenário pessimista, potencialmente desencadeado por exclusões de listagens, recessões econômicas ou perda de utilidade, $ZEN pode se manter em torno de US$ 3. Ou seja, uma queda de 74% em relação ao nível atual.

$ZEN saiu da monitorização, mas irá reverter?

O desenvolvimento do Horizen e os regulamentos de cripto são os principais fatores que afetam o preço do $ZEN. As chances do token de se recuperar para seu pico anterior dependem de alguns fatores. Por exemplo, da capacidade do projeto de navegar e se adaptar às políticas governamentais em evolução em torno das moedas de privacidade.