Analista prevê valor de US$ 1 para o XRP

O preço do XRP revelou uma perda de 2,5% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 0,518. No entanto, o token subiu 3% nos últimos sete dias, indicando que alguns compradores ainda estão ativos no mercado. Todavia, o XRP registrou perdas significativas no mês passado, caindo de uma alta de US$ 0,58 com uma queda de preço de mais de 10%.

Apesar desta perspectiva desanimadora, vários entusiastas estão otimistas em relação ao XRP. Estrategistas notáveis ​​e entusiastas do XRP, como o Dark Defender, preveem que o preço do XRP pode romper a resistência de US$ 1 para atingir novos máximos nas próximas semanas.

Mas a questão é: o XRP tem impulso suficiente para atingir esse nível? Vamos explorar a análise a seguir em busca de respostas.

Análise de preço do XRP por Dark Defender

O analista de cripto Dark Defender examinou o preço do XRP há alguns dias. Ele vê a possibilidade do token chegar a US$ 18. No entanto, considerando o seu preço atual, o XRP precisará de um aumento de 3.300% para atingir este nível.

Dark Defender usou vários indicadores e padrões gráficos para prever o preço futuro do XRP, delineando três alvos possíveis. Um padrão usado pelo analista é a Correção ABC, que ajuda a detectar reversões temporárias nas tendências de preços.

Notavelmente, a Correção ABC consiste em três ondas: A, B e C, cada uma marcando pontos de entrada potenciais durante retrocessos.

Diante disso, o Dark Defender analisou as ondas do XRP, prevendo que a onda três terminará em aproximadamente US$ 1,88. O analista acredita que o XRP pode subir ainda mais, chegando a US$ 18,22.

Embora a conclusão da onda corretiva ABC regular indique um movimento ascendente, Dark Defender alertou sobre uma queda potencial para US$ 0,3917 se condições específicas não forem atendidas.

O analista acredita que a chance de queda de preço diminui se o XRP permanecer acima de US$ 0,52. Ele observou o progresso do XRP em direção a US$ 1,88 após identificar uma pausa diária para os indicadores.

Preço do XRP poderia chegar a US$ 0,60 rapidamente

Em outra previsão de curto prazo do XRP, Dark Defender disse que a moeda poderia chegar a US$ 0,60 em dias.

Segundo o analista, esse movimento é possível já que o XRP teve três fechamentos consecutivos acima de US$ 0,5286 em um período de 4 horas. Enquanto isso, Dark Defender acrescentou que a resistência de US$ 0,6649 ainda é vital. Portanto, os traders devem ter cautela.

Ao todo, o analista Dark Defender está otimista em relação ao preço do XRP em prazos mais curtos e mais longos. No entanto, o XRP deve primeiro ultrapassar o forte nível de resistência antes da alta principal.

Análise de preço do Ripple: XRP enfrenta grande teste em médias móveis

O XRP está sendo negociado abaixo de suas médias móveis simples (SMAs) de 50 e 200 dias. Romper acima dos SMAs mudaria o ímpeto para os touros, desencadeando uma tendência de alta. Isso poderia aumentar o preço do XRP à medida que mais compradores esperam mais ganhos.

No entanto, os vendedores podem assumir o controle novamente se o XRP não conseguir superar a resistência em US$ 0,66. Nesse caso, o preço pode cair com o retorno do sentimento de baixa.

De acordo com o gráfico, se o impulso de alta desaparecer, o XRP pode voltar ao suporte em torno de US$ 0,430. Esta é uma área importante a ser mantida para evitar perdas mais acentuadas.

O RSI está atualmente em 44, nem sobrecomprado, nem sobrevendido, mas sinalizando indecisão no mercado. No geral, o XRP está se aproximando de um teste crucial nos SMAs e no nível de resistência.

Por enquanto, os traders podem querer esperar e ver se o preço do XRP consegue fechar acima dos SMAs e da resistência antes de comprar. Lembre-se de que a quebra desses níveis sinaliza uma tendência de alta. Caso contrário, mais negociações laterais ou perdas serão possíveis se o suporte de US$ 0,430 falhar.

