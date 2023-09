Principais criptomoedas em alta em setembro – BCH, LEO e Pax Gold

O mercado global de criptomoedas continua a retrair-se, apresentando uma queda de 1,14% em setembro. Isso porque notícias negativas influenciam esse mercado, além do sentimento dos investidores.

Além disso, de acordo com um relatório da Bloomberg, os assessores do Grupo FTX estão revisando seus acordos com atletas profissionais, como o lendário jogador de basquete Shaquille O’Neal e a estrela do tênis Naomi Osaka.

A FTX busca formas de recuperar os milhões de dólares pagos a esses atletas com base em seu estado de falência. Assim, isto pode gerar uma perspectiva negativa entre os investidores.

Além disso, as vendas de NFTs estão em queda, o que contribui para uma redução adicional no valor total do mercado de criptomoedas. De acordo com a Foresight News, o volume de vendas de NFTs diminuiu 6,75% na última semana.

No entanto, apesar dessa queda, algumas criptomoedas ainda registram ganhos notáveis, impulsionados pelo desenvolvimento de seus ecossistemas e pelo sentimento dos investidores.

Confira abaixo as principais criptos para investir em setembro.

Bitcoin Cash (BCH) – O Ecossistema de Pagamentos Rápidos

Em 11 de setembro, o preço do BCH era de $187, registrando uma leve queda de 1,1%, após um breve aumento. No entanto, uma queda de 3,2% ao longo dos últimos sete dias sugere que ainda há mais vendedores no mercado, apesar dos pequenos ganhos.

O BCH é um fork da blockchain original do Bitcoin, o que significa que ele é influenciado pelas atividades no ecossistema do Bitcoin. Por exemplo, em 4 de setembro, a Fundação Bitcoin Cash divulgou suas atualizações semanais sobre os desenvolvimentos empolgantes dentro do ecossistema.

De acordo com o relatório, a comunidade BCH no Coinmarketcap, lançada há cerca de três meses, conta com mais de 50.000 seguidores e fornece a eles atualizações semanais. Essa atualização provavelmente atrairá mais investidores para o ecossistema.

Além disso, agora os usuários do BCH Bull, um aplicativo DeFi, podem adicionar anotações a cada contrato e acompanhar qualquer informação que considerem relevante.

Ademais, para tornar o desenvolvimento com os CashTokens do BCH mais fácil, a equipe da CashScript está promovendo uma campanha de arrecadação de fundos para criar bibliotecas reutilizáveis. Essas bibliotecas permitirão um desenvolvimento mais rápido e seguro no ecossistema.

O CEO da Cake Wallet também anunciou a integração do BCH no dApp, expondo os tokens a uma base de investidores mais ampla. Essas atividades progressistas provavelmente impulsionarão o valor dos tokens BCH.

No entanto, o BCH ainda não demonstra uma tendência positiva e está em declínio no gráfico diário, com os ursos mantendo controle sobre seu preço.

BCH Cai Abaixo do Suporte de $189

Fonte: Tradingview.com

O BCH está rompendo o nível de suporte de $187 após os vendedores no nível de resistência de $223 forçarem uma queda no preço. O indicador Parabolic SAR cruzou sobre as velas, indicando uma possível queda adicional no preço do ativo.

Além disso, o indicador de Índice de Força Relativa (RSI) está caindo para a região de sobrevenda, com um valor de 39,23. Isso sugere que os vendedores ganharam a vantagem e estão buscando continuar a tendência de baixa.

O Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) está acima de sua linha de sinal. No entanto, as barras de Histograma em declínio sugerem uma possível mudança para uma direção de preço mais baixista. O BCH provavelmente continuará em queda até atingir a região de sobrevenda e os compradores retornarem ao mercado.

Unus Sed Leo (LEO) – O Token de Utilidade para Traders de Criptomoedas

Em 11 de setembro, o LEO estava $3,68, refletindo uma queda de 4,5% nas últimas 24 horas. Embora tenha registrado pequenos ganhos mais cedo, os vendedores parecem estar dominando, sem sinais de aumento notável ao longo da última semana.

O LEO é o token nativo da exchange BitFinex, obtendo sua utilidade e adoção principalmente por meio dos usuários desta plataforma de criptomoedas.

Conforme as atualizações da BitFinex, os mineradores de Bitcoin estão enfrentando pressões de custo, uma vez que o custo de mineração se aproxima do preço de mercado. Dessa forma, esses altos custos exercem uma influência negativa sobre o preço do BTC e o mercado de criptomoedas em geral.

Além disso, a liquidez do Bitcoin está em declínio, com mais de 69% de todo o BTC minerado permanecendo inativo por mais de um ano devido à hesitação dos detentores de longo prazo em vendê-lo. Esses acontecimentos provavelmente estão afetando o preço do LEO, como se observa na grande vela vermelha no gráfico diário.

LEO entra em fase de retração antes de uma possível recuperação

Fonte: Tradingview.com

LEO está atualmente em uma tendência de baixa no gráfico diário. Esta tendência é evidenciada pela formação de um padrão de baixa, enquanto os compradores começam a vender seus tokens para obter lucros.

Isso porque, após um período de alta de 4 a 10 de setembro, LEO experimentou uma queda. No entanto, com base em seu histórico de preços, ainda é possível uma recuperação adicional. Ademais, o preço do LEO encontra-se abaixo da média móvel simples de 50 dias, indicando uma perspectiva de baixa a curto prazo.

Além disso, a entrada do indicador RSI na região de sobrevenda, com um valor de 30, confirma a predominância dos vendedores. O MACD está formando um sinal de venda, corroborado pelas barras histograma vermelhas. Essa queda resulta da forte resistência no nível de preço de $3,9.

Apesar desse declínio, o LEO mantém-se acima de sua média móvel simples de 200 dias, sugerindo a possibilidade de uma recuperação a longo prazo. Além disso, o LEO encontra-se no nível de suporte de $3,68, e uma queda abaixo desse ponto confirmaria uma tendência de baixa para o ativo. Contudo, caso esse nível de suporte se mantenha, é possível esperar uma recuperação nos próximos dias.

Pax Gold (PAXG) – A criptomoeda com lastro em ouro na Ethereum

O preço do PAXG em 11 de setembro era de $1.899, registrando um leve aumento nas últimas 24 horas. Embora tenha apresentado sinais de uma pequena retração ao longo desta semana, o movimento positivo pode sinalizar uma possível tendência de alta no futuro.

O PAXG é diretamente associado ao ouro, mantendo um valor ligeiramente abaixo do preço atual do ouro no mercado, que está em torno de $1.928. Dessa forma, essa relação com o ouro beneficia o PAXG, especialmente considerando o aumento no preço do ouro, como reportado pelo Business Insider. O ouro está sendo negociado a $1.922, com um aumento de 3,54% nas últimas 24 horas.

Esse aumento provavelmente resultará em uma maior adoção dos tokens PAXG, à medida que mais investidores buscam lucrar com seus ganhos. Além disso, como parte de seus esforços para retribuir à comunidade, o Paxos Gold está recrutando engenheiros de staff para várias funções.

Simon Leet, um engenheiro com quase duas décadas de experiência na Microsoft, compartilhou sua avaliação positiva sobre como foi trabalhar como Engenheiro de Software Sênior na Paxos.

A campanha de recrutamento provavelmente atrairá mais usuários e investidores para o ecossistema e influenciará positivamente o preço do PAXG. Além disso, o PAXG está em alta no gráfico diário à medida que os compradores entram em uma fase de acumulação agressiva.

PAXG se Beneficia do Rali do Ouro: Será que manterá o momentum?

Fonte: Tradingview.com

O PAXG está formando a segunda vela verde consecutiva no gráfico diário, à medida que os compradores assumem o controle. Ele encontrou suporte no nível de preço de $1904 e está sendo negociado próximo ao nível de resistência de $1911. Uma quebra acima desse nível confirmará a pressão de compra.

O PAXG está na região inferior do Canal Donchian (DC), mas está subindo para entrar na região superior à medida que os touros continuam a ganhar força. Além disso, o valor do RSI está em 44,51 na zona neutra, subindo à medida que se aproxima da região de sobrecompra de 70.

Embora o MACD esteja abaixo de sua linha de sinal, as barras vermelhas desvanecentes do Histograma sugerem que mais traders estão abrindo posições longas para o ativo. Dessa forma, o PAXG provavelmente continuará seu rali, se romper o nível de resistência de $1911. Assim, traders devem considerar o indicador RSI e sua aproximação à zona de sobrecompra ao tomar decisões de negociação.

Bitcoin BSC (BTCBSC) – A Alternativa dos Investidores

O Bitcoin BSC é um projeto de criptomoeda que oferece aos investidores a oportunidade de ingressar antecipadamente em um potencial aumento de preços. Ele compartilha semelhanças com o Bitcoin, mas também apresenta suas próprias características distintas. Além disso, apesar das aparências similares, não possui afiliação com o Bitcoin e funciona na blockchain Smart Chain BSC.

O Bitcoin BSC tem um fornecimento total limitado a 21 milhões de tokens, uma cifra que provavelmente resultará em escassez e impulsionará o valor do token. O BTCBSC é o token nativo que alimenta esse ecossistema.

Trata-se de um token BEP-20 que oferece aos usuários uma maneira de obter renda passiva por meio de seu mecanismo de staking.

Além disso, seu modelo de prova de participação é um método ecologicamente sustentável usado por grandes redes, como o Ethereum. Dessa forma, o Bitcoin BSC baseia seu staking nesse framework, com recompensas mais generosas para os investidores iniciais. Cada token BTCBSC está sendo vendido a $0,99 durante sua fase de pré-venda, em homenagem ao preço do Bitcoin em abril de 2011.

A Pré-venda do BTCBSC Alcança a Marca de $1 Milhão

A pré-venda do BTCBSC está em andamento, proporcionando aos investidores as melhores oportunidades para acumular esses tokens a um preço acessível.

Dos 21 milhões de tokens em circulação, 6.125 milhões são dedicados às pré-vendas, e essa oferta limitada provavelmente impulsionará um frenesi de acumulação. O BTCBSC já ultrapassou a marca de $1 milhão de sua primeira etapa. O objetivo desta fase é arrecadar $4 milhões.

Além disso, como apontado, os investidores podem adquirir os tokens BTCBSC por $0,99 cada. No entanto, a compra mínima permitida é de $10 em tokens BTCBSC. Os usuários conectam uma carteira de criptomoedas segura, como Trust Wallet ou Meta Mask, com ETH ou USDT (compatível com ERC-20) para executar essas compras.

Além disso, também é possível usar BNB ou USDT (compatível com BEP-20) para completar essa compra. Alguns usuários preferem essa opção. Após o final da pré-venda, eles irão transferir os tokens adquiridos com o endereço do contrato ETH para o contrato de pré-venda BNB. Além disso, processarão a fase de reivindicação dos tokens na rede BSC.

Por que Smart Chain BSC?

Bitcoin BSC opera na Smart Chain BSC, aproveitando seus recursos emocionantes para proporcionar uma experiência satisfatória aos investidores. A Smart Chain BSC é amplamente favorecida para transações devido à sua estrutura de taxas de gás baixas em comparação com outras redes intensivas em gás, como o Ethereum.

Além disso, Trust Wallet, MetaMask e outros dApps podem se integrar facilmente à rede Smart Chain BSC, tornando-a a melhor opção para processar a compra de tokens BTCBSC.

Ademais, a qualidade e a segurança na Smart Chain BSC são altas e semelhantes às obtidas no Ethereum, garantindo aos usuários a segurança de seus ativos.

O Mecanismo de Staking Impulsionará o Valor a Longo Prazo do BTCBSC

O BTCBSC oferece uma funcionalidade de staking aos seus usuários, disponível imediatamente após a compra. Os usuários podem fazer staking de seus tokens para receber recompensas adicionais. Eles recebem essas recompensas com base na porcentagem de tokens que investem no pool de staking e na taxa de rendimento anual (APY).

Atualmente, mais de 548.000 tokens estão em staking, e as recompensas serão geradas a partir dos 69% do total de tokens reservados para essa finalidade. No entanto, é importante observar que à medida que mais tokens são colocados em staking, a taxa de rendimento anual (APY) diminui.

Wall Street Memes (WSM) – A principal comunidade de moedas memes

>>>Visite a Pré-Venda do Wall Street Memes <<<

Wall Street Memes é, sem dúvida, a maior pré-venda de memecoins em 2023. Seu objetivo é capacitar os traders de varejo a superar o capitalismo desenfreado no mercado de criptomoedas. Além disso, o Wall Street Memes vai além de ser apenas um projeto de moedas meme, pois oferece aos usuários mais utilidade, como staking e acesso ao seu projeto de NFT Wall Street Bulls.

O token WSM opera na blockchain Ethereum; portanto, os desenvolvedores adotam o framework de staking como um método eficiente para recompensar os usuários. Em setembro, mais de 305 milhões de tokens WSM foram staked pelos usuários, com uma APY de 65%, superando a média da indústria de 5-10%.

O Wall Street Memes calcula as recompensas de staking com base na porcentagem de tokens WSM que um usuário investe no pool de staking. Além disso, o Wall Street Memes garante que todos os usuários tenham igualdade de oportunidades para ganhar, e nenhum token é reservado para a equipe, demonstrando seu compromisso com a equidade e a transparência.

Procurando por algo mais? A coleção de NFT Wall St Bulls já está disponível

Wall Street Memes não se limita apenas aos memes divertidos, mas expandiu seu ecossistema para incluir coleções de NFTs. A coleção de NFT Wall St Bulls contém 10.000 NFTs únicos hospedados na blockchain Ethereum. Esses NFTs concedem aos detentores acesso ao próximo Options Market, onde os touros podem aumentar de valor.

Além disso, os usuários têm acesso gratuito às outras coleções WSM. Esses NFTs também impulsionarão o valor do ecossistema Wall Street com base na utilidade adicional. A coleção Wall Street Bulls tem mais de 3.500 proprietários e um volume total de 1.875 ETH na OpenSea.

A pré-venda do WSM está avançando com tempo limitado restante

A pré-venda do WSM está em andamento, restando apenas alguns dias para sua conclusão. Até o momento, o projeto arrecadou mais de $25 milhões, e espera-se uma fase de acumulação tardia antes de sua listagem.

Cada token WSM vale $0,0337 e pode ser adquirido usando várias opções de criptomoedas, como ETH, BNB ou USDT. Além disso, os usuários podem optar por comprar os tokens com um cartão bancário, desde que tenham uma carteira de criptomoedas segura para armazená-los.

Conclusão

Apesar da retração geral do mercado, os principais tendências em criptomoedas de setembro ainda mostram pequenos lucros, o que reflete o comprometimento dos investidores com esses projetos. No entanto, é importante lembrar que sempre existe a possibilidade de reversão de tendência.

As pré-vendas oferecem aos investidores uma oportunidade alternativa de ingressar em um projeto antes de possíveis aumentos de preço, mas é crucial considerar a volatilidade do mercado, diversificar as carteiras e conduzir pesquisas aprofundadas para uma negociação eficaz.

Além disso, o uso de técnicas de gerenciamento de risco, como o controle do tamanho das posições e trailing stop-loss, pode ajudar a reduzir as perdas, embora nenhum método seja infalível no cenário das criptomoedas.