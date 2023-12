Principais criptomoedas em alta no mês de dezembro – HNT e AVAX

O mercado de criptomoedas mostrou sinais de um leve recuo nos últimos dias. Embora não haja um evento baixista significativo, a queda no valor provavelmente é para consolidação.

No entanto, o valor total do mercado de criptomoedas ainda é de US$ 1,66 trilhão. O Bitcoin permanece acima de US$ 43.000, apesar de uma queda de 1,9% nos últimos dias.

Do lado positivo, as discussões em andamento entre a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e os gestores de Bitcoin ETF estão em estágios avançados. Além disso, existe a possibilidade de que os Bitcoin ETFs sejam eventualmente aprovados.

Em meio a tudo isso, alguns ativos aparentemente desafiam as probabilidades e o recuo geral para registrar ganhos com base em sentimentos positivos dos investidores.

Descubra mais sobre seus próximos movimentos e desenvolvimentos empolgantes a seguir.

Helium (HNT) – A blockchain da rede sem fio

No momento da redação deste artigo, o preço do HNT é de US$ 5,24, com um aumento de 26,1% nos últimos dias. De forma impressionante, o HNT ganhou 75,1% na última semana, confirmando a dominância dos compradores no mercado.

A Fundação Helium apresentou desenvolvimentos impressionantes em dezembro. Entre eles, o mais notável é a Votação Helium. Isso é provavelmente uma das razões por trás dos últimos ganhos do ativo.

It’s time to vote for the 5 open Mobile Working Group Membership roles! Today, elections are being held for 5 self-nominated individuals to participate in the Mobile Working Group’s activities and decisions for the next 6 months. 🗳️🧵https://t.co/2eF0mPXMSX — Helium Foundation 🎈 (@HeliumFndn) December 6, 2023

A votação é para as cinco vagas disponíveis na Membership do Mobile Working Group. A eleição foi disputada por cinco indivíduos autonomeados que esperam participar das atividades e das principais decisões do Mobile Working Group nos próximos seis meses.

Conforme as regras, a plataforma Helium Modular Governance contará os votos. Além disso, os eleitores individuais puderam escolher até cinco candidatos simultaneamente, e os candidatos foram ordenados com base nos votos que receberam.

Assim, os cinco principais vencedores da votação veMOBILE serão eleitos, e o grupo de trabalho consistirá em dois conjuntos de membros que servirão por mandatos de seis meses.

Essas atividades provavelmente irão atrair a atenção dos investidores para o ecossistema Helium e vão impulsionar os ganhos de preço do HNT. Vale notar que, o HNT continua em sua tendência de alta no gráfico diário, pois os compradores mantêm a pressão sobre seu preço.

HNT continua em alta, será que vai romper acima de US$ 5,26?

O HNT subiu em 6 de dezembro formando uma grande vela verde ao tentar romper acima do nível de resistência de US$ 5,07. Os touros ultrapassaram US$ 5,07 na última semana e tentaram superar a resistência em US$ 5,26.

A longa mecha superior na vela de hoje sugere que os vendedores estão limitando os ganhos de preço do ativo.

No entanto, os compradores ainda estão no controle, e o preço do HNT permanece positivo. O indicador Índice de Força Relativa (RSI) revela que o ativo está na região de sobrecompra com um valor de 89,53.

No entanto, o RSI está se movendo lateralmente, sugerindo uma possível retratação para o HNT.

Além disso, o indicador Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) exibe um sinal de compra confirmado pelas barras verdes do Histograma. Portanto, é provável que o HNT continue em uma tendência positiva nos próximos dias se quebrar acima de US$ 5,26.

No entanto, se a rejeição ocorrer neste nível, então o RSI cairá da zona de sobrecompra para uma breve retratação.

Token de Bitcoin ETF – Tendência de preço especulativo em ebulição

As pessoas estão realmente animadas com a possibilidade de um Exchange-Traded Fund (ETF) de Bitcoin ser aprovado em breve. Especialistas acreditam que a decisão pode ocorrer até 10 de janeiro, e essa notícia deixou todos no mercado de criptomoedas muito esperançosos.

Mais uma grande empresa, a Grayscale, atualizou sua solicitação para um Bitcoin ETF em 22 de novembro.

Essa atualização indica que a SEC pode estar aberta à aprovação de um Bitcoin ETF. Isso deixou os investidores animados, elevando o preço do Bitcoin para mais de US$ 37.000. Se o ETF for aprovado, certamente seria um grande acontecimento para todo o mercado de criptomoedas.

Isso pode fazer com que investidores tradicionais levem o Bitcoin mais a sério.

Devido a toda essa empolgação, o novo token, Bitcoin ETF Token (BTCETF), também está em alta. As pessoas estão interessadas nele, e a pré-venda já arrecadou muito dinheiro, mais de US$ 2,9 milhões. A equipe do BTCETF Token tem um plano para reduzir o número de tokens ao longo do tempo, tornando-os mais valiosos.

Next Block Expo discussions revealed profound insights into #Bitcoin‘s psychology, the halving’s cyclic impact, and the potential #ETF approval. The $10-12 billion estimated income from #BitcoinETFs sparks major market excitement. As Bitcoin’s halving and ETF prospects dominate… pic.twitter.com/xxdvj7qjbL — BTCETF_Token (@BTCETF_Token) December 6, 2023

Eles farão isso queimando alguns tokens quando coisas importantes acontecerem, como quando o ETF for aprovado ou quando o Bitcoin atingir US$ 100.000. Além disso, se você segurar os tokens por um longo tempo, talvez não precise pagar tanto ao comprá-los ou vendê-los.

Eles também estão oferecendo recompensas para pessoas que mantêm seus tokens em seu sistema, o que pode tornar os tokens mais valiosos a longo prazo.

A pré-venda do BTCETF Token está acontecendo agora, e você pode adquirir os tokens por um bom preço. Algumas pessoas acham que os tokens podem valorizar bastante quando as negociações começarem.

Avalanche (AVAX) – A plataforma de código aberto para construtores de aplicativos descentralizados (dApps)

Atualmente, o preço do AVAX é de US$ 26,22, com um leve aumento na última semana. Além disso, ele teve um ganho de 24,7% nos últimos sete dias. Avalanche está nas notícias por boas razões.

O Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, com mais de 75.000 membros na Índia, concederá credenciais e certificados IEEE na Avalanche.

Isso será feito na Avalanche C-Chain para tornar o processo de verificação suave e seguro para os usuários. Este é um caso de uso prático da blockchain Avalanche.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers, with 75k+ members in India, will issue IEEE credentials and certificates on the Avalanche C-Chain, to make the verification process tamper-proof, instant and secure. https://t.co/Pha8XASiwG — Avalanche 🔺 (@avax) December 6, 2023

Além do mais, a Avalanche anunciou a integração de sua ferramenta analítica on-chain, Dexcheck, para impulsionar o ecossistema. Ademais, a Avalanche indicou um foco importante em atividades de jogos em 2024, gerando entusiasmo no ecossistema.

Esses fatores combinados estão impulsionando os ganhos do AVAX nesta semana. No entanto, ele enfrenta resistência dos vendedores no gráfico diário.

AVAX forma doji no gráfico diário. Será que vai cair mais?

O AVAX entrou em uma tendência de alta de 28 de novembro a 6 de dezembro antes de ultrapassar o nível de resistência de US$ 26,15. A vela doji formada sugere que a alta foi interrompida pelos vendedores fechando posições de compra nos últimos dias.

Portanto, o AVAX permanece abaixo do nível de resistência de US$ 27,88 enquanto tenta se recuperar após uma breve retratação. No entanto, o AVAX ainda está sendo negociado perto da banda superior do canal Donchian, sugerindo que os touros ainda não terminaram com o token.

Além disso, o indicador Índice de Força Relativa (RSI) está na região de sobrecompra, exibindo um valor de 77,16. Ainda assim, o movimento lateral do RSI sugere incerteza nos próximos movimentos de preço do AVAX.

Portanto, é provável que o AVAX se retrate a curto prazo antes de retomar sua tendência de alta para ultrapassar US$ 27,88 nos próximos dias.

TG.Casino (TGC) – Apostas cripto anônimas no Telegram

A nova criptomoeda, TG.Casino ($TGC), está chamando muita atenção de investidores no GambleFi. Ela está sendo vendida rapidamente e já arrecadou mais de US$ 3,5 milhões em apenas algumas semanas durante sua pré-venda.

The $TGC presale has risen to $0.18 per token! Show of hands for everyone that loves seeing the value of their token go up📈 pic.twitter.com/7PWjtqCV0o — TG Casino (@TGCasino_) December 7, 2023

O TG.Casino opera uma plataforma de apostas no Telegram. O que o torna especial é que você pode usá-lo sem passar por um processo de verificação.

Essa abordagem está deixando muitas pessoas animadas, incluindo grandes investidores. Alguns especialistas acreditam que a próxima grande alta nos preços das criptomoedas começará por volta do final de 2023. Eles acreditam que criptomoedas relacionadas a jogos, como TG.Casino, podem se sair muito bem nessa próxima alta.

O número de pessoas interessadas em jogos cripto está crescendo, e alguns tokens, como Rollbit Coin, estão se saindo melhor do que outros, mostrando que essa área está se tornando mais popular.

As pessoas estão animadas com a pré-venda do TG.Casino. Um grande investidor no mundo das criptomoedas trocou 10 ETH por $TGC durante a pré-venda, o que agora vale muito dinheiro.

Esse investidor tem um grande número de seguidores no Telegram, e muitos deles também estão comprando tokens TG.Casino. As primeiras e segundas fases da pré-venda do TG.Casino se esgotaram rapidamente, e a próxima fase terminará em quatro dias ou quando atingirem US$ 5 milhões, o que ocorrer primeiro. O cassino TG já é classificado como um dos principais sites de apostas online em locais como cassinos Bitcoin.

Eles oferecem muitos jogos e opções de apostas, incluindo esportes importantes como NBA, NFL, MLB e UFC. Os jogadores podem participar de eventos de cassino ao vivo, obter giros grátis e até mesmo receber um bônus de até US$ 30.000.

Benefícios especiais do token $TGC

Se você usar o token $TGC deles, você recebe benefícios especiais como cashback em perdas e acesso a jogos exclusivos.

Todos esses serviços estão disponíveis no Telegram, e você não precisa baixar nada extra. O TG.Casino tem seu próprio bot no Telegram que ajuda os jogadores com os jogos e outras coisas.

Mas, um recente ataque a outro cassino de criptomoedas chamado Stake, onde US$ 40 milhões foram roubados, fez com que os investidores se preocupassem com a segurança dos jogos cripto online.

Portanto, mais pessoas estão agora investigando o TG.Casino para ver se é seguro investir, trazendo mais atenção para o projeto. Você também pode fazer parte dessa oportunidade comprando os tokens a preços baixos na expectativa de grandes lucros seguindo sua popularidade.

Conclusão

O recuo no mercado mais uma vez demonstrou por que as criptomoedas são consideradas ativos voláteis. Embora não seja uma queda significativa, o ímpeto inicial de dezembro diminuiu nos últimos dias.

No entanto, alguns investidores veem tais quedas como oportunidades para “comprar na baixa” antes da próxima fase de alta.

Além disso, há uma chance de que os tokens de pré-venda se beneficiem eventualmente da fase altista em curso. As últimas semanas de 2023 podem se mostrar bastante lucrativas para traders que fazem as escolhas certas com base em uma análise adequada.

Em última análise, a decisão cabe ao trader com base no sentimento pessoal. No entanto, a pesquisa adequada e a gestão de riscos não podem ser subestimadas.