Principais ganhadores cripto em novembro – TIA, KLAY e FIL

O mercado de cripto encontrou alguma estabilidade nas últimas semanas. Além disso, o aumento tardio dos preços em outubro aumentou a especulação sobre uma tendência de alta, à medida que os compradores continuam a acumular ativos.

Em comparação, o último trimestre de 2022 foi bastante baixista, gerando uma onda de venda massiva no mercado de criptomoedas.

No entanto, o último trimestre de 2023 tem seguido uma tendência de alta e provavelmente sustentará o rali em 2024. Vale ressaltar que o Bitcoin permaneceu acima de US$ 37.000 nos últimos dias, com pequenas correções para a marca de US$ 36.900.

Com base na tendência geral positiva no mercado de criptomoedas, altcoins como Celestia, Klatyn e Filecoin surgiram como as principais ganhadoras da temporada. Confira abaixo fatos interessantes sobre elas e suas possíveis movimentações de preço para os próximos dias.

Celestia (TIA) – A rede modular de blockchain

O preço do TIA, no momento da redação deste artigo , é de US$ 6,06 apresentando um aumento de 17,4% nas últimas 24 horas. A cripto teve uma valorização de 161% nos últimos sete dias, o que confirma que os compradores estão em uma fase agressiva de acumulação.

Parte da valorização da TIA se dá devido ao lançamento do State Stream, um novo recurso para jogos on-chain. O State Stream permite o smooth streaming (transmissão suave) de dados para jogos, proporcionando aos usuários uma experiência mais equilibrada.

Ele permite a transmissão crucial de dados de jogos, como contratos inteligentes, estado de rollup e dados de bloco.

1/ “State Stream,” a new feature developed by @alt_layer and @CelestiaOrg , which represents a significant advancement for on-chain games and AW. State Stream allows for seamless streaming of critical data onto a DA layer, which is used by FOCGs like https://t.co/80wz9Veq6D. https://t.co/vG0awzYAnV pic.twitter.com/LvuKbKWio6 — YQ 🦦🦇🔊 (@jiayaoqi) November 8, 2023

Além disso, oferece confirmação quase instantânea de transações, taxas de gas personalizáveis ​​e uma estrutura sólida de gerenciamento de carteira. O State Stream também suporta escalabilidade elástica em jogos.

Por exemplo, o jogo Ottie 2048 escalou para suportar 1 milhão de usuários simultaneamente, escalando quase 100 rollups.

Outra melhoria é o Turbo, que proporciona uma experiência leve com criação instantânea de contas on-chain sem precisar pagar taxas de transação.

Além de tudo, a Biostream Bridge para Ethereum permite que dados publicados na Celestia sejam transmitidos na blockchain Ethereum.

Enquanto isso, a Hyperlane e a Celestia Labs estão se associando para co-hospedar uma conferência focada em blockchains modulares em Istambul, Turquia. O evento teve início em 13 de novembro, e é altamente aguardado por toda a comunidade da Celestia.

A Celestia Labs é a patrocinadora oficial do hackathon ETHGlobal deste ano, que ocorre entre os dias 17 e 19 de novembro. Essas melhorias e eventos auxiliam o aumento de preço da TIA no gráfico diário com melhorias massivas na última semana.

Compradores de TIA visam um rali para US$ 6,5. O preço conseguirá superar a resistência mais próxima?

A cripto TIA está em uma tendência de alta no gráfico de uma hora, formando a quarta vela verde consecutiva após encontrar suporte em US$ 6,08. O ativo ultrapassou a Banda Média do Canal Donchian (DC) enquanto se aproxima do nível de resistência de US$ 6,16.

Além disso, o indicador Índice de Força Relativa (RSI) está na região de sobrecompra acima de 70. O RSI exibe um valor de 75,8 e ainda está subindo, confirmando a pressão dos compradores. Com base nos indicadores, é provável que a TIA vá romper acima do nível de resistência de US$ 6,17, pois o alvo dos compradores é US$ 6,5.

O rali da última semana foi bastante impressionante e provavelmente persistirá se as condições de mercado permanecerem favoráveis.

Klatyn (KLAY) – A blockchain de código aberto sustentável

O KLAY está sendo negociado a US$ 0,165 no momento da redação, com um aumento de 8,2% nos últimos dias. Nos últimos sete dias a cripto subiu 15,4%, à medida que os touros continuam a exercer pressão para uma tendência de alta.

A parceria da Klatyn Foundation com PT Pelayan Korindo e NEOPIN, um protocolo financeiro, impulsiona seus ganhos.

Esta parceria entre as organizações está focada na tokenização de Ativos do Mundo Real (RWA). A Klatyn Foundation continuou a expandir os casos de utilização de RWA no seu ecossistema para ajudar na adoção generalizada.

Aproveitando sua experiência conjunta em finanças Web3, a Klatyn Foundation e a NEOPIN esperam reformular a indústria de tokenização de RWA na Ásia.

Eles esperam começar a ganhar ativos relacionados a navios sob os cuidados da PT (Pelayaran Korindo), um conglomerado indonésio. O financiamento de navios abrange a construção e compras de navios que usam os já construídos como garantia. O mercado de financiamento de navios foi avaliado em US$ 525 bilhões em 2022.

Além disso, a velocidade de processamento de transações da blockchain Klatyn e as baixas taxas possibilitam o desenvolvimento de serviços de negociação de ativos digitais. Essa parceria inovadora provavelmente irá agregar valor ao KLAY nos próximos meses. Sem mencionar que isso aumentará a adoção por parte dos investidores com base na utilidade.

De acordo com uma postagem no blog da Klatyn Foundation, as Finanças Descentralizadas (DeFi) prepararam o terreno para a adoção de criptomoedas. Enquanto isso, com a crescente aceitação de RWA, ativos como terra podem ser digitalizados na blockchain.

A tokenização de Ativos do Mundo Real traz benefícios como aumento da liquidez, propriedade fracionada e baixos custos de transação. No gráfico diário, a cripto KLAY mostra uma tendência de alta forte, já que os compradores persistem apesar da pressão dos vendedores.

KLAY encontra suporte crítico em US$ 0,15. O rali vai continuar?

O KLAY está em uma tendência de alta no gráfico diário, formando uma vela Maribozu em 13 de novembro para transformar a resistência de US$ 0,15 em suporte. Vale notar que, a recuperação do KLAY continuou em 10 de novembro após um breve recuo em 9 de novembro devido à atividade dos vendedores.

Além disso, o indicador RSI está na região de sobrecompra, exibindo um valor de 81,7. Isso indica que os compradores ainda estão ativos e comprometidos com um aumento de preço.

O indicador Moving Average Convergence/Divergence (MACD) está otimista, subindo acima de sua linha de sinal. Além disso, as barras verdes do Histograma sugerem que os compradores estão determinados a impulsionar ainda mais o preço do KLAY.

No entanto, a cripto KLAY enfrenta resistência no nível de preço de US$ 0,17, evidente pelo longo pavio superior formado na última vela. Contudo, é provável que o preço supere a resistência de US$ 0,17 nos próximos dias se os compradores se mantiverem firmes.

Filecoin (FIL) – O mercado descentralizado de armazenamento de dados

No momento da redação deste artigo, o preço do FIL é de US$ 4,92, o que representa um aumento de 30,9% nos últimos 14 dias.

A introdução do InterPlanetary Consensus (IPC) pelos desenvolvedores do Filecoin provavelmente está impulsionando os ganhos de preço para o FIL.

Introducing the latest from @protocollabs: InterPlanetary Consensus (IPC), a revolutionary blockchain technology that powers planetary-scale web3 apps. This transformative tech is;

✅Infinitely Scalable

✅Deeply Customizable

✅Profoundly Dynamichttps://t.co/yrTdfq8Qpf pic.twitter.com/NMuc82iOCf — Filecoin (@Filecoin) November 10, 2023

O IPC é uma tecnologia de ponta criada para otimizar o desempenho do Web3. Ele proporciona flexibilidade aos construtores e otimiza a escalabilidade, pois é altamente adaptável. Sem mencionar que, o IPC permite a criação de sidechains personalizáveis.

Essas sidechains ajudam a alcançar uma escalabilidade massiva operando cadeias paralelas compatíveis entre si.

O IPC oferece aos usuários recursos como redes blockchain infinitamente escaláveis e redes personalizáveis. Além do mais, facilita transações entre cadeias e interoperabilidade de ecossistemas. Suas características altamente eficientes não comprometem a segurança e a escalabilidade.

De acordo com os desenvolvedores do Filecoin, o IPC encontrará aplicações práticas em inteligência artificial, ciência de dados e armazenamento de dados. Além disso, irá proporcionar soluções práticas em atividades de Finanças Descentralizadas (DeFi) e jogos do Metaverso.

Lançamento do Filecoin Station

Enquanto isso, no dia 8 de novembro, os desenvolvedores do Filecoin anunciaram o lançamento do Filecoin Station, um aplicativo de desktop. O aplicativo permite que os usuários conectem facilmente seu poder computacional à rede Filecoin e ganhem recompensas em FIL.

Esse aplicativo muito provavelmente vai impulsionar a adoção de tokens FIL pelos usuários com base no novo aplicativo de desktop e suas recompensas.

De acordo com a Messari, o Filecoin registrou um aumento de 45% na demanda de armazenamento pelos usuários. Essas estatísticas revelam o crescente interesse dos usuários no armazenamento descentralizado. Além disso, o setor DeFi do Filecoin registrou números impressionantes, com mais de 2.900 stakers e US$ 30 milhões em depósitos no terceiro trimestre de 2023.

O Filecoin se tornou a maior rede de armazenamento descentralizado em todo o mundo. Seu crescimento é baseado em sua tokenomia e incentivos distribuídos aos membros da comunidade do Filecoin.

Esses eventos e desenvolvimentos tiveram reflexos positivos no preço do FIL, levando a máximas mais altas no gráfico diário.

FIL testando o nível de resistência de US$ 5,47. Os vendedores podem recuperar o controle?

A cripto FIL está em uma tendência de alta no gráfico diário, formando uma quinta vela verde consecutiva à medida que os compradores sustentam o rali em andamento. Após um breve recuo em 7 de novembro, o FIL registrou máximas mais altas, o que implica que os compradores ainda estão no controle.

Além do mais, o preço ultrapassou o nível de resistência de US$ 5,15 em 12 de novembro e está descansando no nível de resistência de US$ 5,47.

Adicionalmente, o indicador RSI exibe um sentimento de sobrecompra, com um valor de 86,12. Isso indica que os compradores ainda estão abrindo novas posições longas, levando a um rali de preços.

Vale ressaltar que, o FIL opera acima do indicador Parabolic SAR, confirmando o forte sentimento de alta.

Portanto, é provável que o FIL vá romper acima do nível de resistência de US$ 5,47 e seja negociado a US$ 5,5 nos próximos dias. No entanto, como já está sobrecomprado, os traders devem observar sinais de recuo no indicador RSI.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX): A solução inovadora de mineração em nuvem na Ethereum

Who’s ready for the next #BitcoinHalving in April 2024? Block rewards will be dropping from 6.25 BTC to 3.125 BTC. 🔄 What are your thoughts on this upcoming event? 🤔#BitcoinMinetrix is also celebrating another crucial achievement, exceeding the $3,800,000 milestone. 🚀 pic.twitter.com/au2SXuZSyY — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) November 13, 2023

O Bitcoin Minetrix é uma solução de mineração em nuvem que permite a mineração lucrativa para mineradores de Bitcoin. Lembrando que, o próximo evento de halving do Bitcoin ocorrerá em abril de 2024, com as recompensas por bloco reduzindo de 6,25 BTC para 3,125 BTC.

De acordo com um relatório do Yahoo! Finance em 9 de novembro, a receita da mineração de Bitcoin atingiu um novo pico anual de US$ 42,38 milhões. Esse valor ultrapassa o pico anterior de US$ 41,74 milhões em maio de 2023. Com base no relatório, esse aumento na receita de mineração coincide com a alta do Bitcoin acima de US$ 37.000 em 9 de novembro.

Além disso, a especulação em torno da possível aprovação de um ETF de Bitcoin aumentou essas recompensas de mineração.

Segundo o presidente da Blockchain.com, Lane Kasselman, o aumento da atividade na rede Bitcoin resulta em taxas de transação mais altas. Assim, essas altas taxas de transação levaram a um aumento nos ganhos dos mineradores de BTC. Se esses ETFs forem aprovados, os mineradores de Bitcoin irão lucrar mais.

Por que escolher o Bitcoin Minetrix?

O Bitcoin Minetrix introduz a mineração em nuvem usando o conceito de tokenização. Seu inovador mecanismo Stake-to-Earn oferece aos usuários uma maneira mais fácil e segura de minerar tokens BTC. Portanto, os usuários são obrigados a fazer staking do token de utilidade BTCMTX para receber créditos de mineração.

Esses créditos são queimados para receber recompensas de mineração. Anteriormente, a mineração em nuvem se mostrou bastante desafiadora, com inúmeros golpes e um processo tedioso para os mineradores.

Sem mencionar que, a maioria das empresas tradicionais de mineração em nuvem exige que os mineradores assinem contratos vinculativos apenas por um tempo de mineração limitado.

A mineração em nuvem do Bitcoin Minetrix economiza custos associados à mineração de Bitcoin para mineradores individuais. Além disso, problemas como calor, ruído e espaço associados à mineração serão coisa do passado quando um usuário se juntar à Revolução Bitcoin Minetrix.

A cripto BTCMTX avança rapidamente à medida que os compradores começam a fazer staking dos tokens

Os tokens BTCMTX estão em pré-venda e são, sem dúvida, um dos melhores eventos de 2023. Com base na utilidade do token para mineração, mais de US$ 3,9 milhões foram investidos no projeto, de uma meta de US$ 4,68 milhões nesta fase.

Atualmente cada token vale US$ 0,0116, proporcionando aos investidores a oportunidade de acumular os tokens. No entanto, um aumento de preço ocorrerá em três dias, concedendo aos investidores iniciais recompensas em papel.

Portanto, os investidores podem adquirir tokens BTCMTX com ETH, USDT ou cartões bancários vinculando uma carteira segura à página de pré-venda.

Enquanto isso, o painel de staking do Bitcoin Minetrix está ativo, e os usuários podem fazer staking de seus tokens para receber recompensas adicionais. Essas recompensas são distribuídas aos usuários com base na APY atual de 158,5 BTCMTX por bloco.

No entanto, à medida que mais tokens entram no staking pool, a APY vai diminuir.

Além disso, essas recompensas serão pagas ao longo de dois anos e são distribuídas com base na participação do usuário no staking pool e na APY atual. Vale ressaltar que, mais de 275,68 milhões de tokens BTCMTX já estão em staking, pois os mineradores antecipam o eventual lançamento da plataforma de mineração em nuvem.

O objetivo final é a rentabilidade e segurança da mineração

O Bitcoin Minetrix espera tornar a mineração de Bitcoin mais lucrativa e acessível para mineradores sem conhecimento técnico. Ele elimina a necessidade de máquinas caras e a exposição a golpes de mineração em nuvem, um problema no setor de mineração.

#BTCMTX presents a streamlined cloud mining option for the #Crypto world. Past worries regarding costly machinery and cloud mining scams deterred numerous individuals. This decentralized approach guarantees an open and secure mining enterprise.💼🔨 pic.twitter.com/sJ8JPRHf5c — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) November 10, 2023

Além disso, sua abordagem descentralizada o torna uma empresa de mineração aberta e altamente segura, sendo um derivado de segurança da blockchain Ethereum. Com base em sua utilidade, o BTCMTX provavelmente será um token de destaque em 2023 e além.

Além de tudo, um aumento de preço após a listagem em exchanges é uma grande possibilidade.

Conclusão

O mercado cripto testemunhou uma completa reviravolta nas últimas semanas. A alta do Bitcoin deu vida aos altcoins e meme coins. Além disso, os NFTs e stablecoins tiveram altas de preços significantes, já que mais investidores esperam aproveitar a tendência de alta.

No entanto, é provável que ocorra um breve recuo se o Bitcoin encontrar resistência em US$ 40.000 ou antes. Eventualmente, o sentimento e a relevância do investidor determinarão como as criptomoedas se sairão no futuro.

Enquanto isso, os investidores são aconselhados a conduzir pesquisas adequadas para evitar perdas devastadoras.