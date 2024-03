Principais memecoins disparam – Smog, Sponge e Scotty the AI surgem como candidatas a retornos de 100x

Durante boa parte da pandemia, houve forte valorização de algumas das principais memecoins. No entanto, mais tarde, na esteira do aperto monetário que o banco central americano impôs, as cotações delas, de modo geral, sofreram fortes quedas.

Mas recentemente as principais memecoins voltaram a ganhar valor rapidamente. Só para ilustrar, basta dizer que as cotações de Dogecoin e Shiba Inu acumularam, nos cinco dias que antecederam a elaboração deste texto, mais de 30% e mais de 100% de alta, respectivamente.

Bitcoin está puxando todo o mercado cripto pra cima

É provável que um dos motivos para o comportamento recente das principais memecoins seja a etapa de forte valorização por que o Bitcoin vem passando desde o final de fevereiro. No começo de março, o valor da criptomoeda mais famosa de todas chegou perto dos 69 mil dólares. Dessa maneira, bateu seu recorde anterior, de novembro de 2021.

Segundo artigo que o site Fast Company postou em 4 de março, a cotação do Bitcoin parece estar sendo a proverbial maré que ergue todos os barcos. No caso, os barcos são as outras criptomoedas, inclusive as memecoins.

A alta do Bitcoin provavelmente está ligada às expectativas com o halving da criptomoeda e com os efeitos que terá a recente aprovação de ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. O halving é um evento que acontece de quatro em quatro anos aproximadamente. Ele marca a redução à metade do ritmo em que acontece a criação de novos bitcoins.

Por consequência, muda a relação entre oferta e demanda do ativo. Aliás, os halvings anteriores foram marcados por consideráveis valorizações do Bitcoin. Por isso, há expectativas no mercado de que o Bitcoin vá passar por forte valorização.

ETFs de Bitcoin à vista

A introdução de ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos também pode estar contribuindo para que a criptomoeda ganhe valor. Afinal, ela lhe dá mais credibilidade e torna mais provável que investidores institucionais destinem fundos a elas.

Outro provável motivo para a recente alta das cotações das principais memecoins é a atuação do bilionário Elon Musk, dono da rede X, ex-Twitter, entre outras empresas de tecnologia. Várias vezes, no passado, ele fez postagens promovendo memecoins, especialmente o Dogecoin. Essas manifestações frequentemente contribuíram para a valorização das criptomoedas que ele mencionou.

Em 26 de fevereiro, Musk respondeu à postagem de um seguidor que pediu mais memes dele. O bilionário disse que voltaria à “rotina de memes”. Como observou o Fast Company, o mercado parece ter interpretado a situação como um sinal de que Musk voltará a falar de memecoins e que as mais famosas delas poderão se valorizar.

A seguir, trataremos brevemente de algumas memecoins que podem se valorizar no atual clima do mercado:

Smog ($SMOG)

A memecoin Smog é um lançamento recente e vem atraindo atenção. Ela opera na rede Solana, de cujos baixo custo e agilidade consegue tirar proveito. Ademais, ela tem a vantagem de ser multirrede. Isso se deve à sua compatibilidade com a rede Ethereum, para o que conta com o portal Bridge, que permite a movimentação de criptoativos entre redes diferentes.

Além disso, a temática de fantasia do Smog e seu mascote, que é um dragão, podem ser atraentes para parte do público. Afinal, obras de fantasia vêm despertando interesse e deixando sua marca.

É possível comprar a criptomoeda na versão em português de seu site oficial. Os meios de pagamento aceitos para esse fim são: cartão, Ether e USD Tether. Outra possibilidade para a aquisição do ativo é fazê-lo através da exchange Jupiter. Foi nela, aliás, que o ativo foi lançado recentemente. Pouco depois desse lançamento, o Smog chegou a acumular valorização de quase 900%.

Um dos principais destaques do Smog é a intenção declarada de sua equipe de realizar o maior airdrop da história. Em https://zealy.io/cw/smogtokenairdrop/questboard, os interessados podem obter informações sobre como juntar pontos para esse airdrop. O suprimento total de Smog é de 1,4 bilhões de tokens, os quais serão usados para criar liquidez em exchanges, realizar ações de marketing e executar o airdrop.

Aliás, uma das maneiras de conseguir pontos para o airdrop do Smog é realizar staking com tokens da criptomoeda. Durante a redação deste artigo, o rendimento anual do staking de Smog era de 42% (em tokens da memecoin). No entanto, é preciso estar ciente de que só é possível fazer a retirada dos tokens em staking 90 dias após o último depósito deles.

Sponge V2 (SPONGEV2)

A memecoin Sponge V2 é uma espécie de “re-make” do Sponge, o qual chamou a atenção do mercado com a valorização explosiva que sofreu pouco depois de seu lançamento, no princípio do ano passado. Como sua antecessora, a criptomoeda Sponge V2 toma como inspiração o personagem de desenho Bob Esponja.

A equipe do Sponge V2, a mesma por trás do Sponge original, pretende substituir esta por aquela. Com o intuito de realizar essa substituição, permitiu que os detentores de Sponge o depositassem, em caráter permanente. Em contrapartida, eles receberam quantidade equivalente de tokens da nova memecoin.

Ademais, o Sponge V2 tem planos para um game do tipo “play-to-earn” (P2E), o que pode contribuir para a expansão de seu ecossistema. Por fim, a versão em português do site do Sponge está disponível em https://spongetoken.vip/pt. Lá, é possível obter mais informações sobre a memecoin.

Scotty the AI ($SCOTTY)

Scotty the Ai é uma memecoin que tem como mascote um personagem original, o Scotty, um terrier escocês com inteligência artificial. Segundo sua história, ele é o sábio guardião do blockchain.

Em postagem recente, o site Techopedia, que cobre o universo da tecnologia, estimou que, até o fim deste ano, o Scotty the AI pode chegar a valer 0,01 dólar e, até o fim do ano que vem, pode chegar a valer 0,015 dólar. No momento, a criptomoeda está à venda por 0,0073 dólar.

É possível adquirir $SCOTTY com cartão, Ether ou USD Tether. Mesmo durante a pré-venda em andamento, é possível colocar tokens do Scotty the AI em staking e gerar renda passiva dessa maneira. Durante a redação deste artigo, o site do projeto estimava em 68% (em tokens) o rendimento anual do staking.

O suprimento total de Scotty the AI é de 1.734.567.890 tokens, metade dos quais têm destinações como a venda pública em progresso no site do projeto. A outra metade do suprimento será repartida entre remuneração do staking, despesas de desenvolvimento e de marketing ou disponibilização do ativo em exchanges.

Conclusão

Em suma, o atual cenário parece favorável à valorização de boas memecoins, inclusive alguns jovens projetos promissores, alguns dos quais mencionamos no decorrer deste artigo. A crescente valorização das principais memecoins do mercado (DOGE e SHIB) nos últimos dias, mostra um grande interesse dos investidores por esta classe de ativos.

Portanto, ficar atento ao mundo das memecoins parece uma ótima ideia para obter retornos com as criptomoedas. Os três projetos citados no texto mostram um potencial ainda maior, afinal, como são pouco conhecidos, têm muito mais espaço para crescer. Por fim, todo investimento em cripto tem alto risco, portanto, sendo assim, pondere muito bem antes de colocar qualquer dinheiro em criptoativos.