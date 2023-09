Proeminente defensor do Ethereum afirma que o discurso de Hinman permanecerá na infâmia

Um proeminente consultor e defensor do Ethereum, Steven Nerayoff, reagiu recentemente ao infame discurso de Hinman de 14 de junho de 2018. Na ocasião, Nerayoff condenou o discurso de William Hinman em resposta a uma postagem nas redes sociais, afirmando que as declarações ficarão na infâmia.

Contudo, é importante destacar que o discurso infame havia sido um tema controverso importante no processo judicial entre a SEC e a Ripple. Ele foi descrito como o “passe livre para o Ethereum”.

“Discurso de Hinman permanecerá na infâmia e tem motivos ocultos”

Agora, uma postagem recente na plataforma de mídia social X, feita pelo popular membro da comunidade XRP @digitalassetbuy, causou reações dentro da comunidade cripto. O membro da comunidade XRP postou um documento sobre uma reunião na SEC que envolveu o famoso discurso de Hinman.

The presentation at the SEC that gave Ethereum the free pass. Recognize anyone? We nailed it long ago. https://t.co/D8MKVEEnWz pic.twitter.com/8ctjcGXSYf — Digital Asset Investor.XRP (@digitalassetbuy) September 25, 2023

Dessa forma, o documento revelou uma reunião entre alguns funcionários da Divisão de Corporações da SEC e personalidades proeminentes do mundo das criptomoedas em 28 de março de 2018.

Em sua descrição, @digitalassetbuy classificou a reunião como o destaque por meio do qual o Ethereum obteve seu discurso de “passe livre”. Em suma, é importante destacar que Hinman havia categorizado o Ethereum e o Bitcoin como não valores mobiliários em seu discurso em 14 de junho de 2018.

Resposdendo à postagem de @digitalassetbuy, Nerayoff afirmou que a data do discurso infame deveria permanecer na infâmia e mencionou que havia motivos ocultos por trás das declarações de Hinman. Ao passo que ele acreditava que as partes envolvidas na reunião haviam feito mais do que aparentava antes do discurso.

Nerayoff disse:

“Espere até ver o que mais aconteceu neste dia para me silenciar e encobrir seus pecados. Eles estão escondendo mais do que os motivos por trás do discurso.”

Lembrando que, em 2019, o Bureau Federal de Investigação (FBI) acusou Nerayoff de extorsão. Em seguida, mais especificamente em maio de 2023, as autoridades retiraram o caso contra ele.

Posteriormente, Nerayoff fez uma declaração chocante quatro meses após o arquivamento do caso. O ex-consultor do Ethereum alegou que se tornou o alvo principal do FBI devido a informações que ele tinha sobre a ICO do Ethereum.

Nerayoff afirmou que o complô contra ele envolvia outros principais órgãos reguladores do governo. Isso inclui o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC).

Respostas à recente solicitação de FOIA apontam para práticas corruptas na SEC durante o discurso de Hinman

A recente solicitação de FOIA (Lei de Liberdade de Informação, em inglês) feita pela Empower Oversight causou algumas reações no mundo cripto. A empresa revelou que exigiu comunicações entre o ex-presidente da SEC, Jay Clayton, e outros relacionadas à criptomoeda por meio de sua recém-submetida solicitação de FOIA.

Um trecho da solicitação dizia:

“A solicitação decorre das declarações de Clayton sobre o Bitcoin e de declarações de outros altos funcionários sobre o Ether, sugerindo que eles não eram valores mobiliários sujeitos à jurisdição de fiscalização da SEC. Apenas para a SEC processar a Ripple quando Clayton estava deixando a agência, relacionado a outra criptomoeda, o XRP, alegando que era um valor mobiliário.”

Algumas respostas de entusiastas das criptomoedas destacaram possíveis práticas corruptas dentro da SEC durante o período do discurso de Hinman.

O advogado pró-XRP Bill Morgan afirmou que o anúncio da Empower Oversight revelou uma conclusão clara do conflito de Clayton. O advogado observou que o ex-presidente da SEC desonrou sua posição na agência.

Empower Oversight with the perfect summary of the Clayton conflict. He disgraced the SEC and his position as chairman. He benefitted from his conflictual conduct. https://t.co/wBbWzyPAp6 pic.twitter.com/BXX68oPczq — bill morgan (@Belisarius2020) September 25, 2023

Além de tudo, o advogado do XRP, John Deaton, afirmou que Clayton permanece como o único comissário que teve acesso ao rascunho do discurso de Hinman antes de sua leitura. Deaton manteve que Hinman não enviou seu discurso para a comissária da SEC, Hester Peirce, também conhecida como Crypto-Mom (Mãe das Criptos).