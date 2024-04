Promissora meme coin da Solana arrecadou mais de US$ 15 milhões e se aproxima da listagem em exchange

As meme coins da Solana têm proporcionado ganhos significativos aos investidores nos últimos meses. Por exemplo, o Smog registrou um aumento de 620% em apenas um mês após sua listagem, passando de US$ 0,04843 para US$ 0,3489.

Outras moedas como DogWifHat, Bonk e BOME também apresentaram desempenhos sólidos na última semana, com o primeiro sendo avaliado em US$ 2,97 no CoinGecko e o BONK aumentando em 51%.

A Solana também teve um crescimento de 15,56% nos últimos sete dias, elevando sua capitalização de mercado para US$ 68,9 bilhões.

Agora, outra moeda meme da Solana está chamando a atenção. Ela arrecadou mais de US$ 15 milhões em pré-venda em menos de um mês e está prestes a ser listada em uma exchange.

Este projeto tem recebido grande destaque recentemente e, considerando o sentimento da comunidade, pode ser que estejamos diante do próximo Smog ou Bonk. Rumores sugerem que os fundadores do SMOG também estão envolvidos com Slothana.

A seguir, vamos explorar essa nova meme coin e entender por que os investidores estão tão interessados nela.

Slothana ($SLOTH) – Superando $BOME e SLERF

Slothana iniciou sua pré-venda no mês passado e arrecadou mais de US$ 500 mil em poucas horas após o lançamento, com a listagem programada para ocorrer em exchanges em 29 de abril.

Nos últimos dias, ocorreram transações de $SLOTH no valor de US$ 339.360 entre as carteiras dos detentores. Além disso, os investidores adquiriram mais de US$ 8.900 recentemente.

Esses números demonstram um interesse e atividade consideráveis, indicando um possível lançamento bem-sucedido nas exchanges em cinco dias.

O projeto promete transformar investidores iniciais em milionários, uma meta que pode se tornar realidade com o apoio adequado da comunidade. De fato, $SLOTH superou tanto SLERF quanto SMOG ao arrecadar US$ 15 milhões durante a pré-venda.

A Solana também teve um desempenho excepcional nos últimos seis meses, entre outubro e março de 2024, crescendo 425,81% de US$ 35,02 para US$ 202,65. Após uma breve queda para US$ 136,19, ela se recuperou para US$ 154,10 após o halving do Bitcoin.

Apesar da ausência de um roadmap ou tokenomics, o projeto continua a atrair um crescente apoio da comunidade. O canal X da Slothana conta com mais de 23.600 seguidores, e esse número continua a aumentar diariamente.

O recente influxo de investimentos na Slothana pode ser atribuído ao hype e FOMO, fenômenos comuns em moedas meme, inclusive em projetos bem-sucedidos como SMOG e DogWifHat.

O sentimento da comunidade desempenha um papel crucial no sucesso desses projetos. A Slothana está se destacando ao interagir ativamente com sua comunidade e incentivar potenciais investidores a adquirir $SLOTH.

Um $SLOTH atualmente equivale a 0,0001 SOL (~US$ 0,0154).

Visite o site oficial da pré-venda para obter mais informações sobre a moeda meme e garanta seu $SLOTH antes do lançamento em 29 de abril.

Além do horizonte

O desempenho da pré-venda da Slothana está demonstrando força. Com US$ 15 milhões arrecadados, ela superou outras meme coins de sucesso na Solana. Além disso, o mercado de criptomoedas está em uma tendência de alta após o halving do Bitcoin.

Embora isso não garanta o sucesso da Slothana após a listagem, dá aos investidores mais motivos para investir e impulsionar o momentum adiante.

No entanto, meme coins em pré-venda são investimentos arriscados, então você deve fazer sua própria pesquisa (DYOR) e investir de forma responsável. É importante ter uma estratégia de investimento e não depender apenas do hype e do FOMO.