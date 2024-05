Protocolos de ativos do mundo real (RWA) atingem novo recorde histórico de quase US$ 8 bilhões em TVL

A empresa de análise e pesquisa Blockchain Messari revelou números surpreendentes indicando um crescimento notável na indústria de tokenização de ativos do mundo real (RWA).

Over the past year, RWA protocols have seen a remarkable resurgence, with their TVL soaring to nearly $8 billion, driven by a market preference for debt-based, high-yield investments.

✍️ @SteimetzKinji provides insights in the latest Messari Pro report: https://t.co/GeDgqu3hkW pic.twitter.com/zKgyXcRoMU

— Messari (@MessariCrypto) April 30, 2024