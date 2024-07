pSTAKE Finance lança a primeira solução de staking líquido de Bitcoin

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A pSTAKE Finance lançou a primeira solução de staking líquido de Bitcoin do mundo. A empresa é apoiada pela Binance Labs, uma empresa irmã da Binance.

O staking será não-custodial e flexível, garantindo a liquidez dos detentores enquanto oferece rendimentos passivos em $BTC.

A pSTAKE Finance possui um Valor Total Bloqueado (TVL) de US$ 5,46 milhões, mostrando um potencial de crescimento significativo.

A pSTAKE Finance lançou a primeira solução de staking líquido de Bitcoin, concretizando um dos recursos mais desejados na indústria cripto – o staking de Bitcoin ($BTC).

A plataforma introduz rendimentos em $BTC e um protocolo de staking líquido apoiado pela Binance Labs. Empresas de segurança líderes (como a Cobo) irão auditar o protocolo, garantindo transparência e confiança.

O lançamento desbloqueia novos casos de uso para o Bitcoin, permitindo que os usuários ganhem rendimentos sobre suas reservas não utilizadas de $BTC.

A versão 1 da solução de staking da pSTAKE Finance opera no protocolo Trustless BTC Staking do Babylon e tem um limite de depósito de 50 $BTC para a segurança do protocolo.

A seguir, vamos analisar os planos da pSTAKE Finance e ver como o protocolo Babylon implementa o staking de Bitcoin.

Staking no Babylon – Primeira solução de staking de $BTC no mundo

Primeiramente, o Babylon é um protocolo de compartilhamento de segurança que desempenha um papel crucial na solução de staking da pSTAKE Finance.

Antes da inovação do Babylon, o staking de Bitcoin era impossível. O protocolo preenche a lacuna entre blockchains de Proof of Work (PoW) (como Bitcoin) e blockchains de Proof of Stake (PoS) (como Ethereum).

O Babylon oferece vários recursos-chave:

Desbloqueio rápido de $BTC (un-staking)

Staking sem confiança para total liberdade

Restaking escalável

Design modular

Segurança completa contra ataques PoS

O protocolo está colaborando com líderes da indústria como Ankr, Cosmos Hub, LugaNodes, OKX Wallet e OneKey. Além disso, sua testnet de staking está ativa agora.

Em uma recente fase de financiamento pré-lançamento, o Babylon arrecadou US$ 70 milhões para avançar seus recursos de staking escaláveis e se preparar para o lançamento da mainnet.

David Tse, cofundador do Babylon, disse que esse financiamento irá “acelerar nossa missão de fazer do Bitcoin a espinha dorsal de segurança dos sistemas PoS.”

Sem o Babylon, o staking de Bitcoin permaneceria um sonho distante para entusiastas de cripto e detentores de $BTC.

pSTAKE Finance traz o $BTC de volta com staking líquido

A solução da pSTAKE permite que você deposite Bitcoin e participe da segurança das cadeias PoS para gerar rendimentos passivos em $BTC.

Em outras palavras, staking líquido significa que você mantém a flexibilidade total do ativo por meio de um derivativo líquido de staking de Bitcoin que gera rendimentos (yBTC – ainda não lançado).

As recompensas são auto-compostas no protocolo e distribuídas como $BTC no futuro. Mais especificamente, você começa a ganhar recompensas assim que as cadeias PoS começarem a consumir a segurança de $BTC.

O protocolo de staking de Bitcoin do Babylon é projetado para abrir novas vias de rendimento para os detentores de Bitcoin. A integração da solução de Staking Líquido de Bitcoin da pSTAKE Finance é um passo significativo para realizar o potencial do Bitcoin de maneira segura e eficiente.

– Fisher Yu, cofundador do Babylon

Por fim, a pSTAKE Finance também fez parcerias com empresas de segurança blockchain líderes como Hexens, Immunefi, Halborn e Forta, ganhando confiança e expertise da indústria.

A solução de staking da pSTAKE Finance irá revolucionar o Bitcoin?

Em resumo, o anúncio da pSTAKE Finance oferece aos detentores de $BTC um motivo convincente para manter seu “ouro digital” a longo prazo e investir na blockchain.

Além disso, com seu principal apoiador sendo a Binance Labs (uma empresa irmã da Binance), a pSTAKE deve possuir fundos suficientes para levar o staking de $BTC a um novo nível.