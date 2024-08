Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Shiba Inu ($SHIB) está despertando um novo interesse dos investidores em meio ao seu quarto aniversário, com um aumento de 11,28% no volume de negociações na última semana.

Neiro ($NEIRO) disparou 1.328% também na última semana.

também na última semana. O $DAWGZ pode ser a próxima grande memecoin de cachorro, com um APY de staking de 975% e US$ 2,8 milhões arrecadados na pré-venda.

No primeiro dia de agosto, $SHIB comemorou seu quarto aniversário, e a comunidade provavelmente vai celebrar a ocasião com um rali. Agosto tem sido historicamente um mês positivo para $SHIB, com um crescimento mediano de 3,4%.

Embora o preço do $SHIB tenha caído ao longo da semana, seu volume de negociações disparou 11,28% em 24 horas.

Enquanto isso, uma memecoin inspirada na recém-adotada Shiba Inu de Atsuko Sato (dona do Kabosu, o Doge original que faleceu em maio) – $NEIRO – explodiu 1.328% na última semana.

A esperada corrida de Shiba Inu em agosto também pode beneficiar o $DAWGZ, um token multi-chain inspirado no Doge que arrecadou mais de US$ 2,7 milhões na pré-venda e oferece um APY de staking lucrativo de 975%.

Construindo o império $SHIB

Como qualquer projeto de meme, $SHIB prospera com o sentimento da comunidade. A segunda maior memecoin por capitalização de mercado tem trabalhado arduamente para manter os investidores engajados e expandir seu ecossistema.

Ao longo dos anos, $SHIB lançou:

ShibaSwap DEX

Blockchain Shibarium Layer-2

Jogo blockchain Shiba Eternity

Coleção de NFTs SHIBOSHIS

Revista Shib Daily

Plataforma de identidade digital Shib Name

Rede de realidade virtual Shib the Metaverse

Token de governança $BONE e token de fidelidade $LEASH

A equipe do projeto Shiba Inu também arrecadou US$ 12 milhões para financiar o desenvolvimento de uma solução Layer-3 focada em privacidade no Shibarium.

O foco forte na comunidade, a diversificação e a expansão da utilidade do token posicionam $SHIB para muitos mais anos de crescimento.

O legado de Kabosu vive, dispara o rali das memecoins

Kabosu, o Shiba Inu por trás de todas as memecoins de tema canino, incluindo $DOGE, $SHIB e $WIF, faleceu em 24 de maio.

No domingo, Atsuko Sato apresentou seu novo Shiba Inu adotado, Neiro. A comunidade degens inundou o mercado com tokens temáticos de Neiro, mas apenas um, $NEIRO na Ethereum, disparou mais de 1.000% desde seu preço de lançamento e acumulou US$ 36 milhões em volume de negociações.

Além disso, 0 mercado mais amplo de memecoins viu um aumento de 16,94% no volume de negociações nas últimas 24 horas, com os principais tokens de tema Doge liderando a corrida:

$DOGE (+23,92%)

$SHIB (+11,28%)

$WIF (+34,05%)

$BONK (+29,54%)

$DAWGZ: Atração do Shiba Inu e alto APY de staking

Criado na Base, $DAWGZ oferece interoperabilidade perfeita entre Solana, Ethereum, Binance Smart Chain e Avalanche através das tecnologias Wormhole e Portal Bridge.

O rali em andamento do Shiba Inu aumentou o interesse dos investidores na pré-venda do $DAWGZ, ajudando a superar o marco de US$ 2,7 milhões.

O design multichain do $DAWGZ oferece várias vantagens:

Maior acessibilidade: Os investidores podem comprar $DAWGZ em qualquer uma das redes suportadas.

Diversificação: $DAWGZ pode se beneficiar da adoção crescente de qualquer uma das cinco redes.

Eficiência: Os usuários podem escolher a blockchain com as transações mais rápidas e baratas.

Utilidade: A interoperabilidade permite que $DAWGZ participe de aplicativos em cinco ecossistemas, ampliando seu potencial de uso.

Além de sua atração de meme e utilidade, $DAWGZ atrai investidores com um APY de staking de 975%.

Ou seja, isso significa que você pode ganhar 24.000 $DAWGZ extras se comprar 10.000 tokens hoje e fizer staking por três meses. Em um ano, você pode quase multiplicar por 10 suas participações.

Atualmente, 1 $DAWGZ custa US$ 0,007061. No entanto, o momento explosivo e a mania do Doge podem ajudar $DAWGZ a atingir US$ 0,03 até o final de 2024, trazendo um ganho de mais de 500% para seus primeiros apoiadores.

Para comprar $DAWGZ, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira, selecione a rede e insira o número de tokens que deseja comprar. Em seguida, confirme a transação.

Bons garotos lideram a matilha

Em resumo, tokens com tema de cachorro continuam a dominar o mercado de memecoins. Além disso, com um ecossistema em crescimento e forte apoio da comunidade, $SHIB mantém com confiança sua segunda posição.

Enquanto isso, $DAWGZ pode ser uma das melhores pré-vendas do ano, exibindo um sentimento positivo dos investidores e potencial para aplicações diversificadas.