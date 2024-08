Rede Tron supera Ethereum ao atingir US$ 435 milhões em receita

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Rede Tron se tornou a segunda maior rede blockchain depois da Solana.

A Tron pode ultrapassar US$ 2 bilhões em receita em 2024 , se seguir a tendência atual, especialmente se a prometida ‘stablecoin sem taxas de gás’ for lançada em breve.

, se seguir a tendência atual, especialmente se a prometida ‘stablecoin sem taxas de gás’ for lançada em breve. A moeda nativa da Tron, $TRX, recuperou-se de US$ 0,1258 em 13 de agosto, mostrando um potencial de alta significativo.

A Rede Tron recentemente superou o Ethereum ($ETH) em receita, alcançando US$ 435 milhões nos últimos 90 dias. Nas últimas 36 horas, acumulou mais de US$ 1,31 milhão.

Essa tendência pode levar a Rede Tron a ultrapassar US$ 2 bilhões em 2024. Isso a tornaria a ‘blockchain mais lucrativa do mundo’, segundo o fundador da Tron, Justin Sun.

Sua moeda nativa, $TRX, também aumentou 3,09% na última semana e atualmente está em torno de US$ 1,309.

Após se recuperar do suporte de US$ 0,1259, $TRX permaneceu em alta, mostrando um potencial significativo de aumento de preço.

A seguir, vamos nos aprofundar nas notícias e ver o que pode acontecer com a Tron.

Tron é a segunda maior blockchain para transferências de stablecoins

De acordo com o Token Terminal, a Rede Tron registrou US$ 1,25 trilhões em liquidações de transações no segundo trimestre de 2024. Isso representa um terço do volume total de liquidações da Visa.

Os gráficos de receita de 30 dias também são extremamente otimistas, com o fundador da Tron dizendo que a receita do protocolo ‘superou a do Ethereum em 50%‘.

A equipe de desenvolvedores está trabalhando em uma stablecoin sem taxas de gás que permitiria transações de stablecoin peer-to-peer gratuitas na Tron e no Ethereum.

Isso tornaria as remessas internacionais e liquidações corporativas mais viáveis, e a Tron poderia se tornar o ecossistema padrão para liquidações de stablecoin.

Atualmente, a rede é a segunda maior rede blockchain para transferências de stablecoin depois da Solana em termos de valor em dólar.

TVL da Tron em mínima de seis meses, mas $TRX está em alta?

Após atingir US$ 8,7 bilhões em julho, o TVL da Tron está atualmente em US$ 7,565 bilhões, uma mínima de seis meses para a rede. Embora a perspectiva de longo prazo seja otimista, a rede não está se saindo tão bem no curto prazo.

No entanto, a moeda nativa da rede, $TRX, recentemente se recuperou do nível de suporte de US$ 0,1258 em 13 de agosto. Isso marca uma mudança de alta para a moeda.

O gráfico semanal mostra um aumento de 3,09%, colocando $TRX em US$ 0,1309. Sua capitalização de mercado também atingiu US$ 11,38 bilhões, e ela busca ultrapassar US$ 12 bilhões.

O próximo grande alvo é US$ 0,14, e se $TRX ultrapassar esse nível, o momento de alta pode levá-la até US$ 0,2443, quase dobrando seu preço atual.

A Tron está em uma encruzilhada, e os ventos do cripto podem levá-la em qualquer direção, embora o marco da stablecoin na rede impulsione a agenda de alta.

Vamos ficar de olho no que acontece e se a superação do Ethereum pela Tron é um ponto de virada para a rede.