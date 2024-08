Regulador francês AMF aceita aplicações de provedores de serviços de criptomoedas

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Autorité des Marchés Financiers (AMF) começou a aceitar inscrições de provedores de serviços de criptoativos em 1º de julho.

A popular exchange de criptomoedas Bybit já havia interrompido suas operações na França devido a desafios regulatórios.

A estrutura regulatória dos Mercados de Criptoativos (MiCA) define um limite diário de transações para stablecoins como $USDC e $USDT.

Em 2 de agosto, o regulador de mercados francês AMF começou a aceitar solicitações de registro de provedores de serviços de criptoativos. O anúncio incluiu dez serviços de criptoativos que exigem autorização da UE até dezembro.

Com isso, a França se torna o primeiro país a aceitar inscrições no âmbito do MiCA, seis meses antes da estrutura entrar em vigor.

AMF incentiva empresas interessadas a ‘se prepararem o mais cedo possível’

O regulamento MiCA exige que os prestadores de serviços de criptoativos da UE obtenham autorização e cumpram regras rígidas de segurança cibernética e combate à lavagem de dinheiro.

No entanto, pode ser tarde demais para a gigante exchange de criptomoedas Bybit. Isso porque desafios regulatórios e de licenciamento forçaram a Bybit a encerrar as operações na França em 2 de agosto.

Os requisitos definidos pelos legisladores europeus para autorização MiCA são mais rigorosos do que aqueles estipulados na legislação francesa em relação ao registro DASP “aprimorado”, e ainda mais no que diz respeito ao registro DASP “simples”. – AMF

Limites de Stablecoin impostos pela MiCA

As disposições sobre stablecoins e os rigorosos requisitos de capital da MiCA entraram em vigor em 30 de junho, e a regulamentação completa entrará em vigor em dezembro.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) divulgou um Relatório Final sobre tokens referenciados a ativos (ARTs) em 19 de junho. De acordo com as novas regras, tokens de ‘dinheiro eletrônico’ referenciados em USD, como $USDC e $USDT, são limitados a 1 milhão de transações por volume ou € 200 milhões por valor.

Conclusão

A adoção antecipada da conformidade com a MiCA pela AMF acelerará os esforços de conformidade e aumentará a conscientização sobre criptomoedas?

As novas regras vão fomentar ou atrapalhar o desenvolvimento do ecossistema cripto? Em suma, teremos que esperar para ver.