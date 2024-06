Regulador suíço encerra FlowBank e inicia procedimentos de falência

O banco suíço FlowBank, que é amigável com as criptomoedas, iniciou um processo de falência depois que os reguladores disseram que faltava capital operacional. O FlowBank supostamente tinha afiliações com a Techteryx, emissora do stablecoin TrueUSD, e permitia que os clientes negociassem criptomoedas.

No entanto, a Autoridade Supervisora ​​de Marcadores Financeiros da Suíça (FINMA) afirma que considerou o banco online impróprio para operar como banco.

Operações de desligamento do FlowBank – Falência em processo

Num anúncio de 13 de junho, a FINMA disse que iria encerrar o FlowBank porque este não tinha capital suficiente para operar o seu negócio. O regulador suíço também revelou que o FlowBank violou gravemente as obrigações operacionais padrão dos bancos.

Como tal, o regulador insistiu que o banco deve ser encerrado, uma vez que não vale a pena reestruturar, citando preocupações sobre o seu sobre-endividamento. Na sequência deste desenvolvimento, o regulador abriu um processo de falência contra o FlowBank.

Ademais, a FINMA alega que a medida é necessária para proteger os depositantes de perderem fundos devido à suposta insolvência do FlowBank.

Notavelmente, o FlowBank tem mais de 22.000 contas de clientes e até 140 funcionários em todo o mundo. O banco suíço possui ativos totais de 680 milhões de francos suíços (~US$ 760 milhões).

A FINMA afirma que priorizará os clientes do FlowBank cujos fundos sejam de até 100.000 francos suíços (aproximadamente US$ 111.710). O objetivo é ajudar os clientes a recuperar seus fundos o mais rápido possível.

Enquanto isso, em uma carta de 13 de junho dirigida aos clientes, o banco disse que a FINMA decidiu fechar o banco em 12 de junho, iniciando os procedimentos a partir de 13 de junho às 8h.

Além disso, a FINMA retirou a licença do FlowBank, impedindo-o de operar como negociante de valores mobiliários e banco. Após a abertura do processo de falência, todas as atividades bancárias foram suspensas. Assim sendo, os clientes não podem mais depositar, sacar, comprar ou vender títulos.

A FINMA também nomeou o principal escritório de advocacia suíço, Walder Wyss, como liquidante da falência do banco.

Problemas regulatórios do banco

Lançado em 2020, o FlowBank, de propriedade parcial da gestora de ativos cripto CoinShares, abriu suas portas aos clientes e permitiu atividades de negociação de criptomoedas. O banco fez parceria com o emissor de stablecoin TrueUSD, Techteryx.

No início deste ano, surgiram relatórios sobre o banco oferecendo serviços bancários aos clientes da Binance. Todavia, os problemas do FlowBank começaram em outubro de 2021, quando a FINMA moveu uma ação coerciva contra ele, citando “graves violações da lei de supervisão”.

O regulador disse ainda que o banco não cumpre os requisitos mínimos de capital para operar os seus negócios. Doze meses depois, a FINMA nomeou um auditor independente para monitorar a conformidade do banco.

Em junho de 2023, o regulador também designou outro supervisor para supervisionar as atividades financeiras do FlowBank e investigar os seus incumprimentos. A FINMA disse que descobriu inúmeros negócios de alto risco e grandes transações processadas sem a devida diligência após a investigação.

Além disso, em 8 de março de 2024, o regulador enviou uma ordem para retirar a licença do FlowBank. No entanto, a decisão permanece não oficial, aguardando o recurso do FlowBank no Tribunal Administrativo Federal da Suíça.

Enquanto o caso de falência continua, permanece incerto se os clientes cripto do FlowBank recuperarão seus depósitos. A FINMA disse que foi decisão do liquidante classificar as criptomoedas como ativos de custódia a serem tratados como títulos ou créditos bancários.

Além da carta dos clientes divulgada em seu site, o FlowBank ainda não se pronunciou sobre o assunto. A conta do banco no X também foi desativada.