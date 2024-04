Relatório da Bitwise diz que mercado cripto calcula mal o efeito de longo prazo do halving do Bitcoin

A Bitwise Asset Management iluminou o impacto muitas vezes subestimado a longo prazo dos eventos de halving do Bitcoin no mercado de criptomoedas.

À medida que o aguardado halving em 20 de abril se aproxima, a Bitwise sugere que os dados históricos revelam um padrão convincente. Além disso, mostra que, embora a ação de preço a curto prazo após os halvings possa ser decepcionante, o ano subsequente frequentemente testemunha ganhos extraordinários para o Bitcoin.

Bitwise confirma previsões para o halving do Bitcoin

Com base em eventos de halving passados, a Bitwise esclareceu o padrão de preço subsequente com um exemplo. Ele observou que após o halving de 2012, o Bitcoin registrou imediatamente um modesto aumento de 9%, seguido por um surto impressionante de 8.839% no ano seguinte.

Historically, the Halving Has Been Good for Bitcoin’s Price Long-Term (a Look at the Data) The change in bitcoin’s price in the year following the halving: 2012: 8,839%

2016: 285%

2020: 548% The change in bitcoin’s price in the month following the halving: 2012: 9%

2016: -10%… pic.twitter.com/aaXSakLfko — Bitwise (@BitwiseInvest) April 16, 2024

Padrões semelhantes surgiram após os halvings de 2016 e 2020, com o Bitcoin registrando ganhos significativos pós-halving. O preço do Bitcoin disparou 285% no ano seguinte ao halving de 2016 e testemunhou um ganho de 548% em 2021 após o halving de 2020. Apesar desses dados históricos, a Bitwise enfatizou que o mercado tende a subestimar esses ganhos de longo prazo e se concentrar mais no impacto a curto prazo.

Vale notar que, o ciclo de mercado atual apoia esse sentimento. Ou seja, o Bitcoin atingiu uma alta histórica de US$ 73.679 antes do primeiro halving. No entanto, recuou para uma baixa de US$ 61.500, uma queda de aproximadamente 16%.

Especialistas do setor tornaram-se pessimistas diante dessa correção de preço, com alguns prevendo desafios a curto prazo. Markus Thielen, da 10x Research, previu uma potencial venda de mineradores de US$ 5 bilhões após o halving do Bitcoin, o que poderia desencadear uma tendência de baixa.

Além disso, o CEO da Marathon, Fred Thiel, acredita que o rally de halving esperado já foi precificado. Isso significa que movimentos potenciais pós-halving já ocorreram.

Diante das recentes correções de mercado, analistas alertam os investidores sobre possíveis novas baixas. Por exemplo, a Rekt Capital destaca recuos significativos entre 18% e 23% desde o fundo do mercado baixista de 2022.

#BTC Here is a list of all Bitcoin pullbacks dating to the Bear Market Bottom of 2022: • -23% (February 2023) • -21% (April/May 2023) • -22% (July/September 2023) • -21% (January 2023) • -18% (March 2023) • Almost -16% currently (April 2023) Bitcoin needs to hold… pic.twitter.com/IgcpD27Arm — Rekt Capital (@rektcapital) April 16, 2024

Segundo a Rekt Capital, o mercado já testemunhou uma correção de 16%, e mais podem estar a caminho. Além disso, o Cold Blooded Shiller sugere que o Bitcoin poderia potencialmente experimentar uma correção de 30%, com os preços possivelmente caindo para cerca de US$ 51.000.

Perspectivas do mercado de Bitcoin à medida que o halving se aproxima

Com apenas alguns dias para o halving do Bitcoin e as tensões geopolíticas se intensificando em meio à incerteza econômica dos EUA, o mercado de criptomoedas sangra. No momento da redação deste artigo, o Bitcoin é negociado em torno de US$ 64.700, abaixo de sua recente alta histórica de US$ 73.750.

O mercado global de criptomoedas está em queda de mais de 1,4%, com o volume de negociação caindo mais de 18% nos últimos dias. Esta queda se estendeu para as principais criptomoedas, com Ethereum, Solana e Cardano, registrando quedas significativas de valor.

Previsão de baixa para o Bitcoin?

Dada a perspectiva atual, os analistas previram uma trajetória de baixa para o Bitcoin. A empresa de pesquisa 10x Research, conhecida por prever a baixa do Bitcoin em 2022 e antecipar um aumento antes do halving, prevê uma virada negativa. Seu relatório recente, “Vendemos tudo ontem à noite“, sinaliza uma perspectiva pessimista.

A tendência de baixa em curso é parcialmente atribuída a eventos no fim de semana, incluindo as tensões crescentes entre Irã e Israel. Várias incertezas sobre a direção dos preços persistiram até terça-feira, 16 de abril, em meio a preocupações sobre a resposta de Israel às ações do Irã.

Além disso, o mercado testemunhou significativas vendas para realização de lucro, à medida que os investidores aproveitavam o rally pré-halving para sacar dinheiro.

Os ETFs de BTC viram uma saída líquida de US$ 58 milhões em 16 de abril. Marcando três dias consecutivos de retiradas em meio a uma tendência de queda do BTC. Isso sugere um interesse decrescente dos investidores, possivelmente impulsionado pelo medo de uma queda no mercado.

Tanto o GBTC da Grayscale quanto o IBIT da BlackRock testemunharam fluxos diários abaixo de US$ 100 milhões. Por outro lado, o ETF de Bitcoin ARK 21Shares (ARKB) retomou a atividade com uma saída de US$ 12,9 milhões após três dias de inatividade.