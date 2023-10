Relatório revela que o Governo dos EUA esconde mais de US$ 5 bilhões em Bitcoin

Com base em um relatório recente sobre Bitcoin, descobriu-se que o governo dos Estados Unidos está agora entre os maiores detentores de BTC.

Segundo o relatório, os EUA possuem mais de US$ 5 bilhões em Bitcoin. Esta revelação levantou uma miríade de questões intrigantes. Como é que o governo dos EUA detém uma quantidade tão substancial de Bitcoins?

Governo dos EUA detém mais de 200.000 Bitcoins, estimados em US$ 5 bilhões

O governo dos EUA agora possui muitos Bitcoins, mais de 200.000, o que totaliza um valor de mais de US$ 5 bilhões. E embora o governo tenha vendido alguns milhares no início deste ano, ainda detém uma grande quantia.

Uma empresa de pesquisa de cripto, a 21.co, estimou que o governo dos EUA tem 194.188 Bitcoins restantes, no valor de cerca de US$ 5,3 bilhões. De acordo com a 21.co, estas são “estimativas de limite inferior das participações do governo dos EUA com base em informações disponíveis publicamente”.

Os analistas pesquisaram de onde vieram os Bitcoins do governo dos EUA. Como resultado, eles encontraram três eventos significativos em que o governo apreendeu muitos Bitcoins.

Em primeiro lugar, em novembro de 2020, obtiveram 69.369 Bitcoins da apreensão do Silk Road. Então, em janeiro de 2022, eles obtiveram 94.643 Bitcoins da apreensão do Bitfinex Hack. Além disso, em março de 2022, eles obtiveram 51.326 Bitcoins da apreensão de James Zhong.

O governo dos EUA mantém seus Bitcoins em um dispositivo seguro conhecido como carteira de hardware. Essas carteiras são mantidas em segurança pelo Departamento de Justiça e pela Receita Federal.

Apreensões de Bitcoin: etapas legais e processo de leilão pelas autoridades dos EUA

Em 2022, o governo assumiu o controle de duas grandes quantidades de Bitcoin. No entanto, quando o governo dos EUA apreende ativos como o Bitcoin, ele não os possui automaticamente.

O US Marshals Service, responsável pela venda de bens apreendidos, assumirá o controle do ativo. Mas, isso só acontece depois que um tribunal decide oficialmente que os itens apreendidos pertencem ao governo.

Além disso, o governo vende parte dos Bitcoins apreendidos de tempos em tempos por meio de leilões. Este leilão foi baseado em ordens do tribunal e o licitante com lance mais alto ficou com os Bitcoins.

Um leilão famoso aconteceu em 2014, quando um bilionário chamado Tim Draper comprou 30.000 Bitcoins do governo. Outro evento em que o governo dos EUA vendeu Bitcoin apreendido foi a venda de 9.118 BTC na Coinbase em março de 2023.

O governo confirmou a venda, que se deu como parte do caso contra James Zhong, através de um documento público. Zhong supostamente cometeu fraude eletrônica em setembro de 2012. Essa fraude envolve a obtenção de mais de 50.000 bitcoins no mercado da Internet Silk Road.

Zhong se declarou culpado em novembro de 2022 e receberia pena de prisão no mês seguinte. O governo dos EUA vendeu o Bitcoin apreendido na Coinbase. Com isso, a venda rendeu mais de US$ 215 milhões, com o preço de cada moeda sendo vendido por US$ 21.877.

De acordo com o relatório, isso foi US$ 2.000 a menos do que a taxa vigente no dia da venda. Felizmente, esta venda não afetou o preço do Bitcoin, que ganhou 2,43% no dia da transação. Enquanto isso, o BTC é negociado atualmente a US$ 28.536,00, representando um aumento de aproximadamente 5% nos últimos 7 dias.