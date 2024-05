Resumo das meme coins – Investidores estão correndo para Popcat, Doland Tremp e O primeiro Gato do Youtube

Após a recente queda do mercado de criptomoedas, os investidores têm se voltado cada vez mais para as meme coins, especialmente aquelas baseadas em Solana. De fato, as três primeiras moedas em nossa lista pertencem à rede Solana.

O preço da blockchain Solana teve um aumento notável de 538% no último ano, atualmente sendo negociada a US$ 139,44.

As pré-vendas na rede Solana também têm ganhado popularidade recentemente devido ao sucesso passado de meme coinscomo DigWifHat, BONK e Book of Meme.

Embora o mercado de criptomoedas possa estar passando por uma fase temporária de baixa, isso não impediu os investidores de se voltarem para as meme coins.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Agora, vamos discutir as meme coins que têm despertado um interesse significativo dos investidores na última semana.

1. O Primeiro Gato do Youtube ($PAJAMAS)

O projeto O Primeiro Gato do Youtube faz uma referência divertida ao primeiro vídeo de um gato publicado no YouTube. Um dos co-fundadores da plataforma, Steve Chen, compartilhou o vídeo em 22 de maio de 2005, protagonizado pelo gato chamado Pajamas.

No último mês, essa moeda registrou um aumento impressionante de mais de 430%, passando de US$ 0,0058 para US$ 0,029. A tendência de alta começou logo após o halving do Bitcoin.

$PAJAMAS já conta com mais de 8.400 seguidores na plataforma X e sua valorização se deve principalmente ao hype e ao FOMO (Fear of Missing Out ou medo de ficar de fora). O projeto foi lançado nas plataformas Jupiter, Raydium, Orca e Meteora VD.

Como uma meme coin baseada em Solana, o desempenho do O Primeiro Gato do Youtube reflete a crescente popularidade da blockchain, especialmente após o halving do Bitcoin.

2. Popcat ($POPCAT)

Popcat é uma moeda SOL que teve um crescimento de 105% no último mês, saindo de US$ 0,27 para US$ 0,55, e atingindo um valor de mercado de US$ 540 milhões.

$POPCAT depende inteiramente do FOMO e do apoio da comunidade, pois o projeto não possui utilidade prática ou roadmap definido. Seu site apresenta apenas um pop-meter com um ranking dos países.

Desde o lançamento em dezembro de 2023, a moeda atraiu um interesse significativo dos investidores, crescendo historicamente 5.500%. Parece que a comunidade cripto realmente adora gatos, como pode ser visto em seu canal X.

Popcat está disponível para compra nas plataformas Raydium, Gate.io, MEXC e Orca.

3. Doland Tremp ($TREMP)

Doland Tremp é outra meme coin baseada em Solana que brinca com o nome de Donald Trump. Segundo o CoinMarketCap, ela teve um aumento de 24,54% nos últimos dias.

O projeto não apresenta utilidade prática, roadmap ou tokenomics específicos – é uma meme coin puramente especulativa com um toque político.

Atualmente, seu valor de mercado é de US$ 32 milhões e está em crescimento.

$TREMP foi listado no CoinMarketCap em 8 de março de 2024 e teve um crescimento histórico de 160%, atingindo um pico de US$ 0,9793 em 29 de março. Está disponível para negociação nas plataformas Raydium, Orca e MEXC.

Com base em tendências passadas, moedas políticas parecem estar atraindo uma atenção significativa, especialmente por parte dos autodeclarados “degen” investidores.

4. Grok & Ponke

Grok ($GROK) e Ponke ($PONKE) são duas outras meme coins que têm ganhado popularidade nos últimos dias.

A princípio, Grok é um projeto baseado em Ethereum inspirado no Grok AI de Elon Musk, enquanto Ponke é um token de macaco baseado em Solana. Ambos os projetos dependem do hype e do FOMO, embora Grok tenha uma estrutura de tokenomics.

Atualmente, Grok está em uma fase de reconsolidação e pode recuperar suas perdas – 14% no último mês – enquanto Ponke está em alta, seguindo uma tendência ascendente durante o halving do Bitcoin.

Ponke tem mais de 62.900 seguidores na X, enquanto Grok tem apenas 19.400. Ambos parecem ter atraído um interesse significativo dos investidores na última semana, mesmo após o declínio no mercado de criptomoedas.

5. Dogeverse ($DOGEVERSE)

Dogeverse foi recentemente lançado na Solana, tornando-se sua sexta blockchain principal. Além disso, ela cumpre sua promessa inicial aos investidores, representando um marco importante como a primeira meme coin multichain.

O projeto ainda está em pré-venda, tendo arrecadado mais de US$ 13 milhões em menos de um mês. Atualmente, 1 $DOGEVERSE vale US$ 0,000305.

Além de tudo, Dogeverse utiliza as tecnologias Wormhole e Portal Bridge para fornecer interoperabilidade perfeita entre Ethereum, Base, Avalanche, BNB Chain, Polygon e Solana.

Em suma, os investidores transacionaram mais de US$ 116.000 em $DOGEVERSE nos últimos dias.

Por fim, quase 19 bilhões de tokens $DOGEVERSE estão atualmente staked com um APY de 84%, e a pré-venda está 80% concluída. Dependendo do interesse dos investidores, ela pode terminar nos próximos dias.

Visite o site oficial da pré-venda para saber mais sobre o mecanismo multichain do projeto.

6. WienerAI ($WAI)

WienerAI é uma nova meme coin em pré-venda lançada em 11 de abril que já arrecadou US$ 886.000. O projeto apresenta um bot de negociação baseado em IA que ajuda os usuários a encontrar jóias cripto ocultas.

Segundo o whitepaper, o bot é instantâneo, preditivo, fácil de usar para iniciantes e oferece trocas sem emendas e sem taxas.

O token ERC-20 oferece custos de transação mais baixos, interoperabilidade com dApps e ainda mais utilidade por meio do recurso de bot de negociação.

Atualmente, 1 $WAI tem o valor de US$ 0,000703, e os investidores staked mais de US$ 996 bilhões.

O projeto está ganhando muito interesse no X ultimamente, com mais de 6.000 seguidores e crescendo. Além disso, dado a alocação de 20% do token para marketing, os desenvolvedores claramente querem que o projeto tenha sucesso.

Visite o site oficial da pré-venda para mais informações.

Considerações finais

Apesar da tendência de baixa temporária das criptos, as meme coins estão reunindo muita atenção dos investidores, com moedas como O Primeiro Gato do Youtube e Popcat ganhando entre 100% e 500% no último mês.

Dois projetos promissores de meme coins que ainda estão em pré-venda são Dogeverse e WienerAI. Ambos trazem utilidade adicional e têm despertado popularidade entre os investidores.

No entanto, faça sua própria pesquisa antes de investir em criptomoedas, pois o mercado é impiedoso para investidores desinformados. Sempre pesquise o whitepaper, roadmap e tokenomics do projeto.