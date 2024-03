Revelando as melhores pré-vendas cripto em março para os brasileiros

O mundo das criptomoedas continua a atrair a atenção de investidores. Isso porque temos uma série das melhores pré-vendas que estão capturando a imaginação dos entusiastas no mercado financeiro.

Por isso, separamos este artigo para explorar 3 pré-vendas essenciais para quem procura explorar cenário cripto em março. O objetivo é oferecer uma visão das tendências emergentes e das oportunidades de investimento para o mercado brasileiro ainda este mês.

Confira nossa seleção abaixo:

Dogecoin20

Dogecoin20 está se destacando desde o seu lançamento, arrecadando mais de US$10 milhões em apenas uma semana e meia de pré-venda. Com poucos dias restantes antes do encerramento da pré-venda, este token ERC-20 está seguindo os passos do icônico Dogecoin.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Por isso, se você está em busca da próxima criptomoeda com potencial para crescer 100 vezes, precisa ficar atento. O DOGE20 está disponível por apenas US$0,00022, e oferece uma oportunidade empolgante para investidores em potencial.

Vale dizer que a moeda está programada para ser lançada na Uniswap em 20 de abril, coincidindo com o Dia Internacional do Doge. Com a chegada desse evento, espera-se que o valor do token suba ainda mais, impulsionado pelo hype característico desse período.

Além disso, com 15% do total de tokens reservados para recompensas, há uma oportunidade para uma margem de lucro substancial. As recompensas serão distribuídas ao longo de dois anos, garantindo estabilidade de longo prazo para o projeto.

Ademais, combinado com a natureza não inflacionária do fornecimento limitado de tokens, o DOGE20 mostra um potencial sólido para crescimento futuro.

Por fim, à medida que a pré-venda do Dogecoin20 avança, é esperado um aumento significativo no preço nas próximas semanas. Se você está considerando investir, agora pode ser o momento ideal para agir.

Visite a Pré-venda do Dogecoin20 e conheça melhor o projeto.

2. SPONGEV2

Nossa segunda sugestão de investimento para o mês de março é o token SPONGEV2. Este é o sucessor oficial da popular moeda meme SPONGE. O token tem como objetivo substituir completamente sua predecessora, a V1, em vez de coexistir com ela.

Atualmente, a única maneira de adquirir o SPONGEV2 é comprando tokens SPONGE e movendo-os para a rede Polygon por meio de uma nova funcionalidade chamada Stake-to-Bridge. Este processo tem atraído investidores em busca de oportunidades promissoras.

Os investidores iniciais têm a chance de ganhar até 173% de APY em recompensas SPONGEV2, uma oferta tentadora que tem impulsionado a participação na comunidade.

O preço atual do SPONGEV2 de US$0,002295 representa um aumento surpreendente de 9179,67% em relação ao preço de lançamento da V1, que era de US$0,000025. Este salto destaca o potencial de crescimento do SPONGEV2 e atrai ainda mais investidores.

Por fim, o roadmap do projeto é promissor, inclui planos para listar a criptomoeda em importantes CEXs como Binance e OKX, além do lançamento de um jogo play-to-earn destinado a fortalecer ainda mais a comunidade e incentivar a participação.

Visite ainda hoje a pré-venda do SPONGEV2.

3. Slothana

Nossa terceira opção é a mais nova pré-venda Slothana, que assim como as opções anteriores, está crescendo no cenário cripto.

Isso porque, com o recente aumento de 85,23% do Solana no último mês, várias moedas meme baseadas nesta blockchain têm registrado avanços significativos, e o Slothana não é exceção.

Além disso, com um histórico recente de êxitos como SMOG, que viu um aumento de 75 vezes, e a inclusão da Bonk na Binance ao lado da DogWifHat, não é surpresa que muitos estejam especulando sobre os laços entre os criadores desses projetos e o Slothana.

Ademais, o que vemos é que o Slothana compartilha semelhanças com outras moedas meme populares, como SLERF, PUMP, BOME e PUNDU, especialmente em relação à condução de suas pré-vendas. Dessa forma, essa estratégia parece ter gerado interesse considerável.

Visite a Pré-Venda de Slothana.

Conclusão:

Se você procura as melhores pré-vendas ainda para o mês de março vale a pena ficar atento as 3 sugestões acima. Estes projetos são essenciais para quem busca explorar o cenário cripto.

Em suma temos o Dogecoin20, com seu potencial de crescimento e lançamento marcado para coincidir com o Dia Internacional do Doge. O SPONGEV2, que mostra um notável aumento de preço e um roadmap promissor. Além do Slothana, que se beneficia do sucesso de outras moedas meme baseadas na blockchain Solana.

Ainda que prever o mercado cripto seja uma tarefa árdua, estas pré-vendas se destacam ao compartilhar semelhanças com outras moedas meme populares. Por fim, sugerem estratégias de sucesso que têm despertado considerável interesse no mercado cripto.