Riot Platforms adquire Block Mining por US$ 92,5M, visando 100 EH/s com aumento de capacidade de 60 MW

A Riot Platforms, operando duas instalações de mineração de Bitcoin ($BTC) no Texas, adquiriu outras duas instalações da Block Mining, uma empresa de Kentucky.

Com a aquisição, a Riot visa alcançar sua meta de 100 exahashes por segundo (EH/s).

Atualmente, a Riot Platforms é a terceira maior empresa de mineração de $BTC do mundo, com uma taxa de implantação de 22 EH/s, superada pela Marathon Digital Holdings com 31,5 EH/s.

A Riot Platforms, uma das líderes globais em infraestrutura de mineração de Bitcoin ($BTC), adquiriu a Block Mining, baseada em Kentucky, por US$ 92,5M, com US$ 18,5M em dinheiro e US$ 74M em ações da Riot. A Block Mining poderia adquirir outros US$ 32,5M em 2025, garantindo contratos adicionais de energia.

“The acquisition of Block Mining marks a significant milestone for Riot as we continue to expand our growth pipeline,” said @JasonLes_, CEO of Riot. “This transaction allows us to diversify our operations nationally and accelerate Block Mining’s expansion in Kentucky. With a… https://t.co/vlt648TLDo pic.twitter.com/M2B2GyyyzL — Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) July 23, 2024

A seguir, vamos explorar os detalhes do negócio.

Riot se torna a terceira maior empresa de mineração do mundo

A Riot Platforms opera duas das maiores instalações de mineração de $BTC da América do Norte no Texas, com uma capacidade agregada de 1,1 gigawatts (GW). A instalação de Rockdale tem uma taxa de hash de 14,7 EH/s e emprega 250 funcionários, enquanto o site de Corsicana opera a 7,3 EH/s com 135 funcionários locais.

A taxa de hash da Riot Platforms disparou 50% em junho e superou a CleanSpark e a Core Scientific, ambas relatando taxas de hash acima de 20 EH/s. Atualmente, a empresa ocupa o terceiro lugar entre os mineradores de $BTC globalmente por valor de mercado, aproximando-se da CleanSpark, mas significativamente superada pela Marathon Digital Holdings.

O aumento da taxa de hash ajudou a Riot a minerar 255 $BTC em junho, um aumento de quase 20% em relação a maio. No entanto, isso ainda representa uma queda de 44% no acumulado do ano. A empresa reteve todos os $BTC minerados em junho, elevando seu total de holdings para 9,3K $BTC, no valor de aproximadamente US$ 600M ao preço atual de US$ 64.287 por token.

Diversificação e um passo em direção a 100 EH/s

A Block Mining opera dois sites com uma capacidade combinada de 60 megawatts (MW) e uma capacidade máxima de 150 MW. Atualmente, a Block Mining usa 23 MW para automineração. Além disso, aluga 18 MW para locatários de mineração sob acordos de hospedagem e os 19 MW restantes estão vagos.

Dos 18 MW alocados para acordos de hospedagem, a Riot poderá usar 8 MW para automineração em dois a três meses. Além disso, a Riot pretende aumentar a capacidade do site para 110 MW até o final do ano.

Com a aquisição, a Riot alcança vários objetivos:

Diversificação geográfica das operações da Riot para reduzir a dependência de uma única região.

Aumento da capacidade de mineração e um grande passo em direção à meta de 100 EH/s.

Acesso a novos mercados de energia através das operações existentes da Block Mining, particularmente um acordo de preço fixo de longo prazo com a MicroBT.

Expansão da equipe com gerentes experientes e pessoal operacional da Block Mining.

O negócio adiciona imediatamente 1 EH/s à taxa de hash atual da Riot, com o potencial de adicionar 16 EH/s até o final de 2025. Ou seja, elevando a taxa de implantação cumulativa para 38 EH/s.

O CEO da Block Mining, Michael Stolzner, destaca que a Riot Platforms compartilha a visão da empresa para a mineração de $BTC eficiente em termos de energia e valores da equipe.

Considerações finais

Além dos ganhos imediatos de capacidade, a aquisição da Block Mining desbloqueia benefícios estratégicos para a Riot. Solidifica a posição da Riot no campo de mineração de $BTC e a aproxima de sua ambiciosa meta de 100 EH/s.

A recente violação de contrato da Marathon Digital Holdings resultou em uma multa de US$ 138M e pode dificultar sua capacidade de expandir operações. Isso abre uma janela de oportunidade para a Riot aumentar sua participação no mercado. Por fim, potencialmente, se tornar a maior empresa de mineração de BTC do mundo.