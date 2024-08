Riot publica perdas de US$ 84M no trimestre com expansão das operações

O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual .

Qual é o impacto em uma grande empresa de mineração de $BTC quando você reduz pela metade a taxa de mineração de $BTC? A resposta é uma perda líquida de US$ 84,4M.

Isso é o que a mineradora de Bitcoin Riot Platforms relatou em seu relatório trimestral mais recente.

Quando ocorre uma redução pela metade do Bitcoin, os mineradores precisam gastar a mesma quantidade de energia que antes para receber metade da recompensa. Isso torna duas vezes mais difícil (e mais caro) minerar Bitcoin.

No entanto, apesar de um aumento surpreendente de 340% nos custos, isso não significa o fim para a Riot Platforms. A seguir, vamos discutir por que isso acontece.

A cada quatro anos, a recompensa por minerar Bitcoin é cortada pela metade. Este é o evento conhecido como “halving”; o mais recente foi em abril.

Satoshi, o enigma por trás do Bitcoin, projetou o protocolo dessa forma para aumentar a escassez (há menos Bitcoins disponíveis) e, assim, aumentar seu preço.

O evento recente em abril fez exatamente isso, mas também elevou os custos associados à mineração.

Frequentemente, a expectativa pelo evento de halving, em vez do próprio evento, sinaliza o início da alta de preços. No entanto, mesmo o desempenho de preço do $BTC não conseguiu competir com os crescentes custos da Riot.

É tudo uma má notícia para o conglomerado de mineração baseado no Colorado?

O verdadeiro desafio foi o aumento dos custos de mineração, que saltaram de US$ 5.734 por Bitcoin para US$ 25.327. Esse valor inclui vários créditos de energia recebidos pela Riot.

Em resumo, a Riot enfrentou – e enfrenta – o desafio de menos $BTC disponíveis por bloco e custos operacionais crescentes para minerar esses BTC.

Riot Platforms Reports Second Quarter 2024 Financial Results, Current Operational and Financial Highlights. Riot Reports $70.0 million in Total Revenue and Deployed Hash Rate of 22.0 EH/s.

“I am extremely pleased to present results for Riot’s second quarter 2024, during which we… pic.twitter.com/ZhTOwzLVZA

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) July 31, 2024