Ripple pagará US$ 2 bilhões por violação da lei de valores mobiliários após demanda da SEC

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou publicamente seu pedido de reparação e decisão final em seu caso de longa data contra a Ripple.

De acordo com o último documento, a SEC exige que a Ripple pague US$ 2 bilhões por violar as leis de valores mobiliários dos EUA. Embora o regulador inicialmente tenha apresentado a petição em 22 de março, ela permaneceu lacrada até depois das redações.

SEC pressiona pelo julgamento final do tribunal

O proeminente advogado cripto James K. Filan foi até o X para revelar o novo desenvolvimento no caso SEC vs Ripple.

Por meio de seu relatório, a SEC lembrou ao tribunal sobre as violações das leis de valores mobiliários por parte da Ripple. Ademais, exigiu que o juiz emitisse uma sentença final contra a empresa de blockchain com sede em São Francisco.

O documento da SEC busca uma liminar permanente contra as vendas institucionais de XRP da Ripple. Além disso, o regulador de valores mobiliários quer que o tribunal penalize a Ripple com uma multa de quase US$ 2 bilhões.

O documento listou diferentes valores que a empresa de blockchain deveria pagar como multas em diversas categorias. Os detalhes listados, incluem US$ 876,3 milhões para restituição, US$ 198,15 milhões para juros pré-julgamento e uma multa civil de US$ 876,3 milhões, totalizando US$ 1,95 bilhão.

Notavelmente, a SEC está pressionando por penalidades maiores do que o valor realizado de vendas institucionais de XRP pela Ripple antes do caso. Ressaltando que a Ripple arrecadou US$ 729 milhões de 2013 a 2020 por meio de vendas de XRP para investidores institucionais.

O órgão de fiscalização disse que a Ripple registrou um aumento em suas vendas de XRP depois de entrar com o processo em 2020. Além disso, afirmou que a empresa de blockchain vendeu mais XRP no valor de bilhões de dólares desde o julgamento sumário do tribunal em julho de 2023.

A SEC também alegou que a Ripple não forneceu informações suficientes sobre suas vendas de XRP desde o último julgamento.

Executivos da Ripple reagem à petição da SEC

Em seguida, várias pessoas, incluindo executivos da Ripple, reagiram ao breve pedido de medidas de reparação da SEC. O diretor jurídico da Ripple, Stuart Alderoty, e o CEO Brad Garlinghouse reagiram à comissão.

Garlinghouse classificou a exigência da SEC de uma multa de US$ 2 bilhões como ilógica, observando que o caso não tem precedente legal, nem envolve quaisquer alegações de fraude ou imprudência.

Além disso, o CEO disse que o regulador agiu várias vezes fora da lei, atraindo críticas de juízes federais e outras pessoas da indústria de criptomoedas. De acordo com Garlinghouse, um juiz federal criticou a SEC por abusar de seu poder no caso DEBT Box.

Ele acredita que o regulador ainda está agindo “de má fé” no caso da Ripple. Garlinghouse disse que a Ripple exporá a SEC ao responder às instruções do regulador.

O CLO da Ripple, Stuart Alderoty, ficou desapontado com a meta consistente da SEC contra a Ripple. De acordo com o cronograma anterior, o emissor de XRP apresentará uma resposta à petição da SEC até 22 de abril. A versão pública do pedido será em 24 do mês que vem.

Enquanto o caso da SEC continua, o XRP registrou ganhos moderados, alinhando-se com o mercado cripto mais amplo.