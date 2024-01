Robert Kiyosaki está otimista com relação ao Bitcoin e planeja comprar mais BTC

O investidor milionário e autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, fez uma previsão ousada sobre o preço do Bitcoin.

Kiyosaki, conhecido por suas posições otimistas em relação ao Bitcoin, disse que o BTC subirá para US$ 150.000 em breve. Atualmente, ele busca apoio ao BTC como uma ferramenta para a liberdade financeira.

Robert Kiyosaki define US$ 150.000 como preço-alvo do BTC

Robert Kiyosaki ajustou sua previsão de preço do BTC com US$ 150.000 como o próximo preço-alvo.

BITCOIN ETF. Yay. Glad I bought years ago. Bitcoin to $150k soon. Gold to the moon as Central Banks buy , store, and never sell. Silver to crash as silver stackers sell to pay bills, caused by rising inflation. Great news for silver stackers. Time to buy more as silver crashes.… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 10, 2024

De acordo com uma postagem de 10 de janeiro, Kiyosaki disse que o BTC atingirá US$ 150.000 e o ouro também disparará. Kiyosaki baseia sua previsão de preço do BTC no impacto potencial de uma aprovação de ETF Spot no mercado de cripto.

O investidor milionário acredita que agora é um ótimo momento para começar a acumular Bitcoin, ouro, prata, observando que moedas fiduciárias como o dólar americano continuarão a cair.

Robert Kiyosaki sempre aconselhou as pessoas a investirem, acreditando que os ricos ficam mais ricos porque poupam ouro, prata e BTC, enquanto os pobres permanecem pobres porque trabalham e poupam dólares.

Ele aconselhou seus seguidores a monitorarem o halving do Bitcoin e prestarem atenção ao ouro e à prata entre fevereiro e março.

No contexto, o Bitcoin Halving é uma redução nas recompensas de mineração de Bitcoin por bloco que ocorre a cada quatro anos. Historicamente, os eventos de halving geralmente levam a uma tendência de alta do Bitcoin e de outras criptomoedas.

Como tal, vários investidores estão otimistas que uma corrida de alta seguirá o próximo evento de halving do Bitcoin.

Outras previsões otimistas para o Bitcoin

Robert Kiyosaki não é o único investidor otimista em relação ao Bitcoin em 2024. Em uma entrevista à CNBC, o gestor de fundos de mercados emergentes Mark Morbius afirmou que o BTC subirá acima de US$ 60.000 até o final de 2024.

O economista-chefe da Bit Mining Youwei Yang compartilhou um sentimento semelhante, afirmando que o BTC poderia atingir um pico de US$ 75.000 em 2024.

Ele acredita que o halving e as aprovações de ETFs de Bitcoin à vista ajudarão nesse aumento. Ademais, acredita que a aprovação dos ETFs atrairá mais investidores institucionais e aumentará o valor do BTC.

Além disso, Carol Alexander, professora de finanças da Universidade de Sussex, que previu com sucesso o fundo do Bitcoin em 2022, disse à CNBC que o BTC permanecerá na faixa de US$ 40.000 a US$ 55.000 no primeiro trimestre de 2024.

Bitcoin Price Predictions for 2024https://t.co/7LHUE8PguX

Mark Mobius: $60,000.

Bit Mining: $75,000.

CoinShares: $80,000.

Nexo: $100,000

Standard Chartered: $100,000.

Carol Alexander: $100,000.

Matrixport: $125,000.

CoinFund: close to $500,000. — Carol Alexander (@ProfCAlexander) January 2, 2024

A professora acredita que esse desempenho será resultado da volatilidade criada pelos traders profissionais. Alexander disse que os próximos movimentos de preços dependerão do acordo da SEC e da Coinbase. Ela acha que pode ser necessário antes da aprovação dos ETFs de Bitcoin.

Além disso, a professora prevê que o Bitcoin atingirá um máximo histórico de US$ 70.000 quando os ETFs forem aprovados. Ademais, afirma que a principal criptomoeda poderá ultrapassar US$ 100.000 até o final de 2024.

Previsão de Ginns faria muitos milionários

Além da de Robert Kiyosaki e outros investidores, a previsão mais otimista para o BTC em 2024 vem de Seth Ginns, sócio-gerente da Venture Capital CoinFund.

Ginns acredita que a aprovação dos ETFs spot de Bitcoin e o entusiasmo em torno de uma aprovação de um ETF semelhante para o ETH podem ser os catalisadores necessários para a disparada. Ele disse que o Bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão no próximo ciclo de halving, com uma faixa mais realista entre US$ 250.000 e US$ 500.000.

Enquanto a espera pela aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA continua, a SEC provavelmente responderá aos pedidos em breve, o que será vital para o preço do BTC nos próximos dias.