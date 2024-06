Robinhood interrompe compras de GameStop novamente – manipulação de mercado ou problema técnico?

Não, a Robinhood não impôs restrições ao GameStop ($GME) novamente; é apenas um aplicativo ruim para negociação e investimentos.

O cripto whale Keith Gill liderou um aumento repentino de 94,68% no valor do $GME, destacando as deficiências da Robinhood. Durante a alta atividade no mercado, a plataforma de criptomoedas viu-se obrigada a interromper as negociações.

A Robinhood restringiu as compras de $GME depois que o trader por trás da febre de negociações do GameStop em 2021 revelou uma aposta de US$ 175 milhões no varejista de videogames.

Acompanhando o hype do $GME

Há alguns dias, Gill, conhecido como Roaring Kitty ou DFV no Reddit, anunciou a compra de 5 milhões de ações do $GME por US$ 115,7 milhões, destinando US$ 65,7 milhões desse total para opções de compra. Além disso, sua captura de tela indica que o $GME atingiria US$ 20 por ação até 21 de junho.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

O ganho total de sua participação no $GME superou US$ 9,3 milhões. Ainda assim, o investidor perdeu US$ 2,5 milhões em suas opções de compra.

Mostrando o peso dos influenciadores, o $GME se tornou a segunda ação mais negociada depois da revelação da captura de tela, com impressionantes 4,4 milhões de ações trocando de mãos até a madrugada de domingo (02/06).

De acordo com a Robinhood, o preço do $GME subiu 94,68% no último dia, de aproximadamente US$ 23 para US$ 45.

Seguindo o hype, a AMC Entertainment testemunhou um aumento de 25% nas negociações, apesar de nenhuma postagem nas redes sociais de Gill destacando-a como um investimento válido.

Vale também notar que o $GME disparou algumas semanas atrás, impulsionado por alguns tweets de Gill.

As repentinas restrições ao $GME da Robinhood

A Robinhood impôs restrições de compra para o $GME ao mesmo tempo que o interesse crescia.

O Blue Ocean ATS, plataforma de negociação 24 horas da corretora, passou a aceitar negociações em uma faixa de 20% acima ou abaixo do preço de referência do GME hoje, que é de US$ 22,99. Além disso, a corretora alertou que ordens fora dessa faixa podem ser rejeitadas.

Embora a Robinhood tenha planejado permitir negociações limitadas durante o horário estendido, muitos usuários relataram que foram impedidos de adquirir $GME desde o início da manhã.

A repetição da restrição de $GME de 2021 pela Robinhood levanta preocupações sobre a justiça, transparência e eficiência do mercado da plataforma – novamente.

Repetindo erros passados?

Os investidores de Blue Laine-Beveridge processaram a plataforma por interromper a negociação de certas ações de meme entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro de 2024. O processo citou manipulação dos preços de mercado, causando enormes perdas.

As ações afetadas incluíram GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia, Koss, Express Inc, trivago, Bed Bath & Beyond, e mais.

Esta não é a primeira vez que a Robinhood restringe a negociação de $GME.

Em 28 de maio, em um documento apresentado ao Tribunal Federal de Miami, o advogado da Robinhood expressou uma recusa dentro de duas semanas. No entanto, isso ainda não foi divulgado.

Quais são as implicações?

Apesar das suspeitas sobre a Robinhood manipular deliberadamente as ações da $GME, a empresa pode estar mal equipada para lidar com flutuações rápidas no volume de mercado, sugerindo restrições técnicas ou protocolos de gerenciamento de risco ruins.

Isso é especialmente relevante, pois o processo judicial atual da Robinhood está prestes a ser concluído nas próximas semanas.

Abordar tais questões requer uma revisão mais ampla da infraestrutura da plataforma e do gerenciamento de conformidade. Para só então, garantir um ambiente de negociação mais acessível e justo para os investidores.