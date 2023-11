Root network recompensa stakers com 362 mil XRP e 4,7 milhões de ROOT

A rede de blockchain descentralizada, Root Network, anunciou o compartilhamento de suas recompensas de staking com os clientes. Notavelmente, a plataforma foi incorporada ao XRP Ledger DEX.

A Root Network usou a rede social X para divulgar que cerca de 371 stakers se beneficiaram do processo de distribuição de recompensas. De acordo com o anúncio, a plataforma recompensou seus stakeholders com 602 mil tokens Vortex.

Essa quantidade de Vortex compreende uma recompensa de 362.000 XRP e 4,7 milhões de tokens ROOT.

Além disso, a rede revelou um aumento notável na quantidade de moedas XRP distribuídas em comparação com a recompensa anterior. Isso indica que a plataforma registrou recentemente um aumento na atividade da rede.

Vortex é o token de recompensa da Root Network. A rede blockchain compartilha os tokens Vortex com usuários que fazem stake de suas moedas ROOT como um meio de promover a segurança e estabilidade da plataforma durante o último ciclo de recompensas.

A Root Network reúne suas recompensas de inicialização de rede, taxas de gás e outras cobranças de rede no Vortex. Sendo assim, ao final de um ciclo de recompensas, a rede distribui as recompensas acumuladas em moedas Vortex aos participantes da rede.

Além disso, os tokens Vortex compreendem certas proporções de algumas criptomoedas disponíveis no Vortex. Isso inclui XRP, ROOT, ASTO e SYLO. Normalmente, a Root Network executa um ciclo de recompensas de 90 dias em sua plataforma.

Ela compartilha os tokens Vortex acumulados como recompensas de prova de participação para seus validadores de rede. Os usuários incentivados poderiam visualizar e monitorar suas recompensas Vortex por meio do Staking Dashboard e do FuturePass da rede.

Para participar do ciclo de recompensas, o usuário tem que fazer o stake de suas moedas ROOT na plataforma Root Network. A rede declarou:

No último ciclo, a Rede ROOT acumulou um total de 602.000 tokens Vortex, os quais foram compartilhados com os validadores e stakers da rede. De acordo com a quantidade de tokens Vortex compartilhados, o valor em dólares americanos das moedas XRP compartilhadas equivale a US$ 225.382.

As network activity grows so do the rewards. 🌌

Those securing The Root Network in the last cycle were awarded over 602k Vortex tokens, with The Vortex containing 362k $XRP and 4.7m $ROOT.

Help secure The Root Network by staking ROOT and receive Vortex token rewards for… pic.twitter.com/EL2CRx4xqY

— The Root Network (@TheRootNetwork) November 23, 2023