Rússia e EAU aceleram adoção de criptos, Reino Unido hesita e testa moedas digitais (wCBDCs) – Cripto seria o novo campo de batalha pelo poder político?

Enquanto a Rússia e os Emirados Árabes Unidos fortalecem suas posturas pró-cripto, o Reino Unido é mais cauteloso com seu progresso na arena das moedas digitais.

A Rússia está redobrando seus esforços regulatórios de criptomoedas em resposta às sanções mundiais, e os Emirados Árabes Unidos começaram a aceitar negociações de criptomoedas.

Enquanto isso, o Reino Unido está mostrando mais ceticismo ao experimentar wCBDCs antes da adoção potencial.

A seguir, vamos explorar como as criptomoedas podem ser o novo campo de batalha pelo poder político, ajudando a superar restrições financeiras e pressões econômicas.

Em resposta às sanções internacionais relacionadas à guerra, a Rússia está elaborando novas leis de criptomoedas para superar bloqueios financeiros.

Desde o início da guerra Russo-Ucraniana, inúmeras organizações ao redor do mundo emitiram sanções contra contas bancárias russas, incluindo o Reino Unido, os EUA, Canadá e a União Europeia.

Além disso, a Rússia enfrenta uma das mais altas taxas de inflação anual, que aumentou 3,87% desde junho, agravando ainda mais a situação financeira do país.

Consequentemente, a Duma Estatal (câmara baixa do parlamento russo) está revisando a legislação para regular ativos digitais e a mineração de criptomoedas, apesar do alerta de Putin sobre problemas energéticos na mineração de Bitcoin há duas semanas.

As políticas revisadas representam uma mudança significativa para a Rússia. Uma vez que as transações com criptomoedas são muito mais difíceis de rastrear por regulações ocidentais. Isso facilita para a Rússia a aquisição de produtos banidos no mercado internacional, como aço e carvão.

Os Emirados Árabes Unidos também estão fortalecendo sua posição no mercado de criptomoedas ao permitir que seus residentes negociem $BTC e $ETH diretamente na exchange M2.

A M2, licenciada pela Financial Services Regulatory Authority, permite que investidores institucionais e de varejo nos EAU comprem, vendam e mantenham criptomoedas. Obtendo rendimentos de até 10,5%.

Além disso, o mercado spot da M2 permite a conversão direta dos dirhams dos EAU em $BTC e $ETH. Além disso, os residentes dos EAU desfrutarão de taxas de negociação zero até 31 de agosto.

