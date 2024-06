Saiba o que são CBDCs e se existe o risco de substituirem o dinheiro físico

Para explicar o significado dos CBDCs (moeda digital de banco central) podemos dizer que são uma moeda digital emitida por um banco central. Por exemplo, imagine que os EUA foram fundados em 2024 e os pais fundadores usaram o Bitcoin como moeda oficial em vez do NUSD (Novo Dólar Americano ou o que quer que seja).

Em suma, os CBDCs estão indexados à moeda nacional de um país, assim, um Euro Digital seria igual a um Euro.

Cerca de 98% do PIB global (134 países e uniões monetárias) estão explorando CBDCs. Um dos motivos é porque o uso de dinheiro diminuiu cerca de 33% na Europa entre 2014 e 2021.

Por exemplo, o último inquérito do Norges Bank da Noruega mostra que apenas 3% dos pagamentos foram em dinheiro, uma vez que a maioria dos nórdicos prefere pagamentos com cartão. Até agora, os governos centrais não declararam abertamente que querem eliminar o dinheiro, mas isso ainda pode acontecer.

O que é CBDC e como funciona?

Um CBDC é, em suma, dinheiro digital criado e controlado por um banco central. Ou seja, não é descentralizado como as criptomoedas mais clássicas e não funciona necessariamente em um blockchain.

E com o interesse renovado do Deutsche Bank no Euro Digital, os CBDCs podem estar mais próximos do que pensamos. Ademais, uma moeda digital dos EUA (como uma moeda do Fed) esteve em debate público em determinado momento, mas muitos especialistas financeiros estão em dúvida sobre os riscos dos CBDCs.

As vantagens e desvantagens dos CBDCs

Aqui estão os casos de uso teóricos e benefícios dos CBDCs:

Elimina riscos de terceiros em corridas e falências bancárias.

Custos de transação transfronteiriços mais baixos.

Aumenta a cooperação jurisdicional entre vários governos.

Oferece uma moeda digital conveniente para famílias e empresas.

Apoia pagamentos mais baratos e mais rápidos.

Permite a criação de novos serviços e produtos financeiros.

É mais acessível para pessoas sem contas bancárias.

Poderia aumentar a segurança do pagamento através da criptografia de chave privada.

Embora os benefícios aparentes dos CBDCs sejam significativos para uma sociedade sem dinheiro e em constante crescimento, eles também apresentam desvantagens.

Tabela de desvantagens

Desvantagens Detalhes Mais centralização financeira Os bancos centrais terão controle absoluto sobre a emissão de CBDCs, o que potencialmente significa que poderão adicionar ou retirar dinheiro de qualquer conta a qualquer momento. Utilidade insuficiente – O Banco do Canadá declarou em 2021 que não vê um caso de uso para CBDCs, e o Banco Nacional da Dinamarca fez uma afirmação semelhante. – A Dinamarca tem um dos sistemas financeiros mais digitalizados do mundo, mas ainda não vê um propósito para uma coroa digital. – O artigo de 2023 do Cato Institute resumiu os riscos dos CBDCs e o que pensam os especialistas e analistas financeiros. Menos privacidade Os governos terão uma visão panorâmica dos gastos, compras e transações financeiras de todos. Rastrear o dinheiro seria mais fácil e o potencial de vigilância aumentaria consideravelmente. Uma base de dados unificada do CBDC com dados dos cidadãos também se tornaria um alvo atraente para ataques cibernéticos. Questões de proteção de dados Os CBDCs poderiam exacerbar os problemas existentes de privacidade de dados em relação aos pagamentos digitais. Se a infraestrutura subjacente dos CBDCs não for cuidadosamente projetada, terceiros poderão usar ilegalmente dados transacionais para avaliação de crédito de indivíduos. Eles também poderiam vender seus dados para empresas de publicidade. Manipulação governamental Dependendo da implementação, os CBDCs podem permitir que os governos controlem ou, no mínimo, influenciem: – O comportamento dos cidadãos na sociedade controlando suas carteiras de moeda digital. Isso permite que os governos incentivem comportamentos desejáveis ​​e desencorajem os indesejáveis, semelhante ao sistema de crédito social da China, onde os cidadãos recebem uma pontuação de crédito indicativa de sua confiabilidade. Pontuações ruins geralmente levam a penalidades como proibições de viagens e obstáculos na carreira. – Liberdade individual, tornando impossível para você enviar dinheiro para uma ONG dissidente ou movimento ativista ou comprar produtos proibidos, por exemplo. – A ‘data de validade’ da moeda digital, forçando você a comprar coisas que não precisa, impulsionando o consumo exacerbado. Instabilidade tecnológica As carteiras CBDC ou a infra-estrutura subjacente podem ter problemas técnicos que impedem as pessoas de acessar seus fundos. Por exemplo, o DCash do Caribe Oriental ficou offline por dois meses devido a falhas técnicas.

Tipos de CBDCs

Existem dois tipos de moedas digitais de banco central:

1. CBDCs de varejo

Estas moedas digitais são utilizadas pelo público em geral (indivíduos e empresas) e, assim, funcionam como dinheiro digital para gastos regulares (como compras online e pagamentos em lojas). Além disso, também são uma representação digital da moeda fiduciária do país.

Apenas a Nigéria, as Bahamas e a Jamaica lançaram CBDCs de varejo até agora, mas os dados não são um bom presságio para eles:

98,5% das carteiras eNaira da Nigéria permanecem sem utilização.

O Sand Dollar das Bahamas enfrenta desafios de adoção semelhantes.

Apenas US$ 257 milhões de JMD estão em circulação na Jamaica, o que representa cerca de 0,11% do total da moeda, o que significa taxas de adoção extremamente baixas.

Com taxas de adoção tão baixas, o dilema CBDC vs dinheiro parece absurdo, mas isso não impede os governos de tentarem.

2. CBDCs de atacado

Em suma, os CBDCs de atacado são usados ​​para pagamentos interbancários, transações de títulos e outras operações financeiras entre instituições financeiras licenciadas.

Conforme o Fórum Econômico Mundial, a segurança e a robustez dos pagamentos são os principais motivos pelos quais os países da América Latina estão considerando os CBDCs.

Os CBDCs de atacado não são tão perturbadores quanto os CBDCs de varejo, isso porque as instituições financeiras já usam um sistema semelhante nas contas de reserva dos bancos comerciais com os bancos centrais.

Atualmente, os CBDCs de atacado estão em fase piloto em 19 países, sendo desenvolvidos em 17, pesquisados ​​em quatro, e um país (Venezuela) não publica nenhuma atualização desde 2021.

CBDC vs Dinheiro vs Banco Digital Tradicional

Com os CBDCs explicados, vamos ver como eles se comparam ao dinheiro e aos serviços bancários digitais tradicionais.

Comparar CBDC com dinheiro se resume a duas questões principais – privacidade e anonimato. Nessa escala, temos dinheiro → banco digital → CBDCs.

O dinheiro é, por padrão, privado e anônimo e, a menos que você deixe um rastro em papel, ninguém poderá rastrear suas atividades financeiras. É por isso que o dinheiro continua sendo o método preferido de lavagem de dinheiro pelos criminosos.

O dinheiro é físico e, a menos que alguém o siga 24 horas por dia, 7 dias por semana, é quase impossível determinar o que você compra com dinheiro.

Os CBDCs são diferentes por design

O banco central é a autoridade absoluta que controla os CBDCs, desde a emissão até a governança, casos de uso e atividades diárias. Está na definição do CBDC. Por padrão, o banco central saberá:

quanto dinheiro tem na sua conta.

em que você está gastando.

para quem você envia dinheiro.

seu histórico financeiro.

Certamente, isto poderá tornar-se a maior fuga deliberada de dados da história, com o governo possuindo conhecimento e controle sem precedentes sobre a sua vida financeira.

Este controle pode, em teoria, permitir ao governo tributar automaticamente transações específicas (como o imposto corretivo sobre criptocarbono), bloquear compras indesejáveis, esvaziar contas bancárias e movimentar dinheiro liberalmente.

Em suma, dinheiro vivo não tem nenhum desses problemas. Ademais, um banco digital tradicional também está muito longe da vigilância absolutista dos CBDCs.

Com o banco digital regular, o governo não pode acessar seu histórico financeiro por padrão, controlar seu fluxo de dinheiro ou tributar transações específicas. Portanto, eles devem entrar em contato com seu banco e fornecer justificativa legal para acessar seus registros ou bloquear seu dinheiro.

O banco digital é mais facilmente rastreável do que o dinheiro em espécie, mas significativamente menos do que os CBDCs.

Mais importante ainda, já temos transações instantâneas ou quase instantâneas, o que está inegavelmente entre os principais benefícios alardeados pelos CBDCs. O programa FedNow dos EUA também visa levar pagamentos em tempo real a todos os bancos.

As sociedades sem dinheiro levam automaticamente aos CBDCs?

Uma razão fundamental para a maioria dos governos pesquisar e implementar CBDCs é a diminuição do uso de dinheiro. Mas isso não implica necessariamente uma transição para os CBDCs. Só para exemplificar, Dinamarca e Noruega são a prova viva de sociedades predominantemente sem dinheiro que não consideram os CBDCs de varejo valiosos.

Primordialmente, toda a população da Noruega tem uma conta bancária e 97% dos pagamentos são digitais. Entretanto, em dezembro de 2023, o Norges Bank alegou que um CBDC de varejo é atualmente desnecessário.

Quando se trata da Dinamarca, mais de 80% dos pagamentos são digitais. Mas eles também não veem um caso de uso que valha a pena para um CBDC de varejo.

Não está claro como um CBDC de varejo em coroas dinamarquesas pode contribuir para um acesso melhor e mais seguro a pagamentos e serviços financeiros ou para a criação de soluções mais seguras (sic) e mais eficientes para os cidadãos e a sociedade em geral.​ – Banco Nacional da Dinamarca

Considerando que dois dos países mais próximos de se tornarem sem dinheiro não veem os méritos das CBDCs de varejo, vale a pena questionar se realmente precisamos delas.

Os CBDCs são bons para nós e substituirão o dinheiro?

Aqui está o que sabemos com todos os dados coletados até agora:

Já temos pagamentos em tempo real, por exemplo: PayPal , Pix e Stripe fazem isso. Ademaisl, a iniciativa FedNow dos EUA pretende levar esse recurso a bancos de todos os tamanhos.

Já existem sistemas de pagamento digital e são acessíveis, intuitivos e confortáveis ​​de usar.

Os CBDCs são certamente uma invasão massiva de privacidade e anonimato por natureza e não são descentralizados como criptomoeda.

O dinheiro é significativamente mais privado do que os CBDCs e continua a ser o método preferido de lavagem de dinheiro para organizações criminosas.

A maioria dos países sem dinheiro, como a Dinamarca e a Noruega, rejeitaram os CBDCs de varejo após anos de estudo e pesquisa.

Os únicos três CBDCs lançados em todo o mundo têm taxas de adoção péssimas, pois os cidadãos não se importam com os CBDCs ou desconfiam deles.

Até agora, não vimos nenhuma indicação de que os CBDCs substituirão o dinheiro, mas não é por falta de tentativas dos governos.