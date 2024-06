Salto na tecnologia Blockchain – compactação ZK da rede Solana resolve problemas de custo e escalabilidade

A rede Solana introduziu a compressão de conhecimento zero (ZK), uma tecnologia de ponta que minimiza os custos de transação em até 5.000x e aumenta a escalabilidade, preservando assim a interoperabilidade da rede de Camada 1 (L1) da Solana.

Vamos explorar por que ele é considerado o próximo desenvolvimento significativo no ecossistema blockchain.

Redução de custos da compactação ZK

A Light Protocol e a Helius Labs criaram um recurso chamado ZK Compression na rede Solana (ZK é uma sigla para zero knowledge, que significa conhecimento zero em português).

Com ele, milhões de usuários e desenvolvedores podem criar aplicativos em grande escala sem os habituais custos onerosos e restrições de escala, comprimindo seu estado na cadeia.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

“Desenvolvedores e usuários podem optar por compactar seu estado na cadeia, reduzindo os custos de estado em ordens de magnitude, preservando a segurança, o desempenho e a componibilidade do Solana L1.” – ZK Compression

A tecnologia ZK consegue isso por meio da “compressão de estado”, que permite aos usuários armazenar vários tipos de dados em um livro-razão baseado em Solana de baixo custo, em vez de uma conta cara, reduzindo assim os custos associados à criação de tokens e contas.

Ele armazena um hash de dados fora da cadeia para verificação, minimizando significativamente os custos de armazenamento e garantindo a integridade dos dados.

A Light Protocol afirma que, por meio da compactação ZK, o preço de criação de um endereço derivado de programa (PDA) de 100 bytes diminuiu 160x – de 0,00001 $SOL para 0,0016 $SOL.

As contas PDA são como contratos inteligentes e são cruciais para armazenar dados e lidar com dApps baseados em Solana.

As contas de token Solana também se beneficiam. Por exemplo, as despesas associadas ao gerenciamento de 100 contas de token caem de 0,2 $SOL para apenas 0,0004 $SOL. Ou seja, uma redução de custo de 5.000x.

O fundador da Helius Labs, Mert Mumtaz, também destacou no X que os preços para operações em grande escala, como airdrop para milhões, poderiam despencar de US$ 260 mil para US$ 50.

the big news is here today we’re introducing ZK compression to Solana, directly on the L1 — without requiring L2s this changes everything you thought you knew about Solana and scaling L1s TL;DR — we compress onchain state to get 10,000x scale improvements and get 1 step closer… pic.twitter.com/7FtyLA3Jdp — mert | helius | hSOL (@0xMert_) June 21, 2024

Estas reduções drásticas de custos aplicam-se a todos os aspectos do ecossistema de Solana porque cada entidade baseada em Solana é tratada como uma conta para escalabilidade internacional. Dessa forma, muito menos dados são adicionados ao estado da cadeia, economizando nas despesas de armazenamento.

Eficiência de custos para escala sem obstáculos de camada 2

A implementação da compressão ZK na L1 (camada um) tem vantagens além da minimização de custos. Isso porque os desenvolvedores e usuários agora podem dimensionar e construir qualquer aplicativo na rede Solana sem a necessidade de camadas adicionais.

Ao contrário das soluções de Camada 2 (L2), o ZK Compression não requer um token de governança, switches de ID de cadeia ou um conselho de segurança. Em vez disso, mantém o alto desempenho num sistema existente, eliminando, ao mesmo tempo, a necessidade de autoridades centrais.

Embora alguns usuários do X afirmem que a ferramenta de compressão do Solana é essencialmente um L2, o cofundador da Solana Labs, Anatoly Yakovenko, interveio para defender o produto:

‘Os validadores do Solana ainda recebem todas as taxas de transação. É como um L2 sem todas as coisas que as pessoas reclamam dos L2s.’

Yesterday, Solana announced “ZK Compression- changes everything you thought you knew about scaling L1s without requiring L2s”. But they lied. Their new product is actually an L2. L2s are a winning model. My two favorite community memes calling out Solana for this unethical BS: pic.twitter.com/dio9dlf7Th — Ryan Berckmans ryanb.eth (@ryanberckmans) June 22, 2024

Considerações finais

Desde o início de 2023, o TVL do Solana aumentou 20.805,71%, de US$ 210 milhões para US$ 44 bilhões. Isso mostra um crescimento significativo na atividade DeFi da rede.

O ZK Compression traz a visão de Solana de ser ‘O Computador Financeiro’ um passo mais perto da realidade. Isso porque permite que os desenvolvedores criem projetos dApps e DeFi sem altos custos e restrições de capacidade.

Notavelmente, essas diferenças arquitetônicas não afetarão as APIs do ecossistema Solana porque não mudarão a forma como os desenvolvedores trabalham com a rede. Em vez disso, economizará custos de transação e implantação.

A rede Solana está preparada para atrair mais empresas e desenvolvedores que desejam criar projetos de blockchain em grande escala por meio da compactação ZK. E isso poderia levar a uma adoção e inovação mais amplas na rede – especialmente se os ETFs Solana estiverem no horizonte.

Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Aliás, encorajamos os leitores a realizarem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância ao risco antes de tomarem qualquer decisão financeira. A criptomoeda é uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.