Scotty AI cripto dispara na pré-venda: salta de US$ 3 milhões para US$ 6,5 milhões em apenas uma semana!

Num impressionante exemplo de impulso contínuo na captação de recursos, o projeto de criptomoeda impulsionado por inteligência artificial, Scotty the AI (SCOTTY), disparou na última semana, elevando seus fundos totais para impressionantes US$ 6,5 milhões. Esse aumento sem precedentes destaca o entusiasmo crescente e o apoio dos investidores, impulsionando Scotty a alturas financeiras em pouco tempo.

A aceleração rápida na arrecadação de fundos destaca o apelo generalizado da criptomoeda e a confiança que conquistou na comunidade, preparando o terreno para uma trajetória emocionante no cenário em evolução dos ativos digitais.

Enquanto aguardamos ansiosamente o próximo ciclo de alta das criptomoedas, projetos emergentes estão surgindo, prontos para oferecer utilidades únicas e muito mais. Sendo a sensação mais recente, Scotty the AI (SCOTTY) está preparado para oferecer aos primeiros adeptos utilidades e perspectivas de investimento notáveis.

Embora seja descrito como uma “meme coin” (moeda meme), este projeto aspira emular o sucesso de seus pares inspirados em cães, como Dogecoin, Shiba Inu e Floki Inu.

No entanto, Scotty se esforça para se distinguir de outras moedas caninas no mercado de duas maneiras únicas. Primeiro, é uma raça de cachorro. O projeto é inspirado em um Terrier Escocês que possui uma extensa história de guarda nas Highlands escocesas. Em segundo lugar, busca tornar-se um guardião movido a inteligência artificial na cadeia de blocos, monitorando incansavelmente o cripto-verso em busca de atividades suspeitas, ameaças e violações de segurança.

Com aspirações de liderar a segurança e redução de riscos em blockchain, Scotty conquistou seu espaço no mercado lotado. Curiosamente, o projeto conquistou um aumento no apoio, com sua pré-venda se esgotando rapidamente.

>>>Visite a pré-venda do Scotty The AI agora<<<

Scotty the AI supera a marca de US$ 6 Milhões em ICO: um agente transformador no setor de meme coin?

A pré-venda do Scotty the AI agora chama a atenção ao levantar US$ 3 milhões em sua oferta inicial de moedas (ICO) em apenas uma semana! Com sua integração distinta de humor e tecnologia avançada, Scotty the AI (SCOTTY) poderia ser a próxima força dominante que abala o setor de meme coins?

Estabelecendo uma presença proeminente no reino das criptomoedas, Scotty the AI se destaca por seu foco em inteligência artificial (IA) e tecnologia blockchain. Apresentando um encantador mascote de Terrier Escocês, o projeto aspira a servir como um “guardião” dentro do universo cripto, simbolizando seu compromisso em proteger e avançar os princípios deste cenário digital em rápida evolução.

A maior parte do apelo de Scotty the AI é criada por suas características alimentadas por IA, projetadas para aprimorar a experiência do usuário e aumentar o sucesso no mercado de criptomoedas.

O ScottyChat, seu chatbot alimentado por IA, oferece insights de mercado em tempo real, dados analíticos e recomendações personalizadas – um recurso significativo para traders de criptomoedas experientes e novatos. A rede Scotty the AI também apresenta o Scotty Swap, uma troca descentralizada (DEX) segura apoiada pela tecnologia de IA.

O Scotty Swap garante uma experiência de negociação tranquila, aprimorando cada transação para segurança máxima e ganhos. Além disso, Scotty the AI também possui uma função de staking com rendimentos anuais de 70%. Esta funcionalidade atraiu grande interesse, com mais de 188 milhões de tokens SCOTTY já comprometidos.

O ICO contínuo do SCOTTY gerou muita agitação, com o projeto já arrecadando mais de 6,5 milhões. O feito indica o crescente interesse em Scotty the AI e sua posição distinta na indústria cripto.

Atualmente, em sua 12ª rodada, o ICO oferece aos investidores a oportunidade de comprar tokens SCOTTY a uma taxa com desconto de US$ 0,0073 cada. O fornecimento total de tokens do SCOTTY é ligeiramente superior a 1,7 bilhão, com 30% reservados para a Oferta Inicial de Moedas (ICO) e os 70% restantes alocados para staking, desenvolvimento, listagens em exchanges e iniciativas de marketing.

Conforme o ICO avança, a equipe de desenvolvimento do Scotty the AI já está planejando o futuro do projeto – a listagem em exchanges. A mudança aumentará a visibilidade do token e atrairá uma grande base de investidores. Os primeiros adeptos acreditam que o projeto irá crescer, com mais de 5.400 usuários já participando do canal do Telegram do Scotty the AI.

Scotty the AI Ganha tração de investidores: está prestes a desafiar Shiba Inu e Dogecoin como o próximo grande meme token?

À medida que Scotty the AI continua a atrair muitos investidores, muitas pessoas agora se perguntam se ele tem o ímpeto e a força para se tornar o próximo grande token, rivalizando com moedas estabelecidas como Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE).

Embora as principais moedas tenham uma parcela considerável no mercado, ainda há espaço para projetos emergentes deixarem sua marca. Os sucessos recentes de meme coins de baixo valor de mercado, como Bonk (BONK), mostram o potencial para moedas pequenas registrarem rápido crescimento.

Os projetos têm empregado estratégias de marketing inteligentes para se destacar no setor de criptomoedas, proporcionando enormes retornos para os primeiros investidores. A abordagem avançada de Scotty the AI, integrando tecnologia de IA com um estilo de meme coin, o posiciona perfeitamente para seguir os passos de projetos como BONK.

Além disso, o foco de Scotty the AI em utilidade o diferencia das outras moedas inspiradas em memes. As características alimentadas por IA do projeto oferecem benefícios claros para os usuários, aumentando o potencial de adoção em massa da plataforma. Embora não seja possível prever qual criptomoeda irá dominar o espaço de meme coins, se tornando a próxima grande “dog token”, a configuração do Scotty the AI o coloca como um concorrente altamente forte.

Com o momentum do ICO se intensificando, Scotty the AI pode estar prestes a ter um ano emocionante pela frente.

Scotty the AI: unindo inovação em IA e cultura de meme para criar um impacto duradouro no espaço cripto

Enquanto as meme coins continuam a se tornar virais, Scotty the AI é uma nova e intrigante entrada no mundo das meme coins que está gerando muito burburinho. O token ERC-20 integra duas narrativas em alta no mundo das criptomoedas: a integração de IA e a cultura de meme.

No centro de tudo, Scotty the AI se posiciona consistentemente como a meme coin inteligente para investidores de cripto do dia a dia. Seu mascote de Terrier Escocês foi escolhido pela reputação da raça de sagacidade e lealdade. Ou seja, perfeito para um novo projeto que se concentra em criar confiança.

No entanto, Scotty the AI não se trata apenas de sua estética. Os desenvolvedores destacaram um ambicioso roteiro no whitepaper do SCOTTY, focado em oferecer casos práticos de uso de IA para investidores.

Um dos casos de uso mais notáveis é o Scotty Swap, uma troca descentralizada (DEX) que utiliza IA para impulsionar e otimizar negociações. Além disso, o ScottyChat, um chatbot alimentado por IA destinado a oferecer conselhos de investimento personalizados e insights de mercado aos detentores de SCOTTY, está em desenvolvimento.

A abordagem centrada em utilidade parece estar ressoando bem com os investidores. Ou seja, em dois meses desde o lançamento da pré-venda, Scotty the AI arrecadou quase US$ 3,2 milhões. Os investidores buscam entrar cedo para desfrutar de um ROI massivo a longo prazo.

Além disso, a tokenomics do projeto parece ser outra atração. Sendo que, 40% dos 1,7 bilhão de tokens são reservados para a pré-venda e 20% são alocados para recompensas de staking ao longo de três anos. Além disso, uma generosa APY de staking de 58% e componentes alimentados por IA tornam o SCOTTY uma proposta empolgante para investidores em busca de renda passiva e tecnologia avançada.

Embora o fascínio do mercado com meme coins e tokens de IA possa ser passageiro, os fundamentos do Scotty the AI indicam que ele pode eventualmente se tornar uma presença constante que resistirá aos ciclos de hype.

Conclusão

Scotty the AI (SCOTTY) rapidamente se tornou uma força formidável no cenário das criptomoedas. Exibindo um ímpeto de arrecadação de fundos incomparável que disparou de US$ 3 milhões para impressionantes US$ 6 milhões em apenas uma semana. Esse feito sem precedentes destaca o entusiasmo crescente e o apoio dos investidores, posicionando Scotty como um concorrente notável na indústria cripto em evolução.

Apesar de ser rotulado como uma “meme coin”, Scotty se destaca ao integrar inteligência artificial (IA) e tecnologia blockchain. Em outras palavras, aspirando a ser um guardião dentro do universo cripto. Com suas características únicas, incluindo o chatbot alimentado por IA ScottyChat e a troca descentralizada Scotty Swap, o projeto atrai muita atenção. Além de oferecer utilidade tangível aos usuários.

Com um foco estratégico em utilidade, inovação e engajamento comunitário, Scotty the AI está posicionado para um futuro empolgante e promissor no espaço das criptomoedas.

