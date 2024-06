Sealana arrecada mais de US$ 5M em pré-venda – Restam apenas 5 dias

Com as criptos se tornando um assunto quente nas próximas eleições dos EUA, tokens com tema político estão indo particularmente bem. $TRUMP cresceu 14%, $STRUMP 212% e $BIDEN 24% no mês até agora. Sealana ($SEAL), uma meme coin baseada em South Park aproveitando o tema patriótico, está avançando rapidamente em sua pré-venda, com mais de US$ 5M arrecadados até o momento.

Em um post recente no X, a equipe do projeto anunciou que a pré-venda terminará em 25 de junho, então os investidores têm seis dias para aproveitar.

#Sealana has got some big news for y’all today! 🦭🍻 After a long night of drinking, doin’ American $SEAL things 🇺🇸 and blacking out! 😵 He woke up with some real mental clarity and made the call that the #Presale‘s gonna end on June 25th at 6 pm UTC! ⏰

You know what that… pic.twitter.com/va7W8abVjb

— Sealana (@Sealana_Token) June 6, 2024