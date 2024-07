Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A SEC aprovou cinco fundos negociados em bolsa (ETFs) de Ethereum.

O Ethereum aumentou 1% no último dia, com um aumento de 38,27% no volume de negociação de 24 horas.

WienerAI ($WAI) é um projeto meme que oferece uma ferramenta de previsão de IA para vasculhar a web em busca de oportunidades e jóias cripto, como a aprovação do ETF de $ETH.

A SEC aprovou ETFs de Ethereum ($ETH) após os reguladores dos EUA emitirem os formulários S1 necessários. Cinco ETFs de $ETH estão sendo lançados, o que deve aumentar substancialmente o preço do Ethereum.

Além disso, o Ethereum já está recuperando terreno, subindo 1,01% no último dia, com um aumento de 38,27% no volume de negociação de 24 horas, elevando-o para US$ 21,9 bilhões.

Os ETFs de $ETH também podem fortalecer a legitimidade de todo o mercado cripto e seguir os passos do Bitcoin após a estreia dos ETFs de $BTC (a moeda atingiu um ATH de US$ 73K três meses após o lançamento dos ETFs). Ou seja, os investidores podem lucrar significativamente apostando no potencial de alta do Ethereum após o lançamento dos ETFs.

Contudo, e se você pudesse prever tais eventos de mercado antes que eles acontecessem, potencialmente maximizando seus lucros?

O WienerAI ($WAI) foi projetado para fazer exatamente isso. Sua tecnologia preditiva com IA vasculha o mercado em busca de eventos significativos (como os ETFs de $ETH) e notifica você sobre oportunidades de investimento.

A seguir, vamos discutir essa notícia e ver como os ETFs de $ETH podem mudar o cenário cripto.

Por que os ETFs de Ethereum são importantes no grande esquema das coisas?

Os ETFs cripto facilitam investimentos em cripto para investidores tradicionais com experiência mínima em cripto. Após o lançamento dos ETFs de Bitcoin em 10 de janeiro, o $BTC atingiu um ATH de US$ 73K em pouco mais de dois meses (+53,31%), e seu preço atual é de US$ 66,879.

Em 4 de julho, cobrimos o aumento de 23% do Ethereum (de US$ 3K para US$ 3,8K) na semana anterior à aprovação do Formulário 19b-4 para ETFs de $ETH pela SEC.

Claramente, os ETFs são eventos de alta para cripto, mas por que isso? Identificamos várias razões pelas quais os ETFs de $ETH são boas notícias para os investidores:

Mais participantes no ecossistema cripto para maior visibilidade.

Aumento do suporte ao preço dos ativos principais e valor fundamental.

Mais investidores institucionais para investimentos de longo prazo.

Melhor escalabilidade e eficiência da rede por meio de atualizações tecnológicas.

Um de nossos jornalistas de tecnologia cripto conseguiu um comentário de Greg Moritz, COO e cofundador da Alt Tab Capital (um fundo de hedge cripto).

Moritz diz que a aprovação dos ETFs de $ETH pela SEC enfatiza “a aceitação dessa nova classe de ativos digitais e a clara demanda das finanças institucionais por uma maior participação em criptomoedas.”

Ele também observa que o ecossistema baseado em utilidade do Ethereum é um motivo para ser otimista sobre os ETFs. Comparado à narrativa do Bitcoin de ser ouro digital, o $ETH é “a plataforma de lançamento para milhares de aplicativos e milhões de contratos inteligentes.”

Meme coins disparam antes do lançamento dos ETFs de $ETH

O setor de meme coins viu vários projetos subirem na última semana, mesmo antes da aprovação dos ETFs de $ETH pela SEC:

$NPC (+72,16%)

$TURBO (+52,41%)

$HEMULE (+42,23%)

$ELON (+37,03%)

$SPX (+35,07%)

$APU (+24,02%)

Portanto, se você tivesse investido US$ 733 em $NPC há uma semana, você teria atualmente US$ 1,262, e as meme coins estão passando por uma fase de alta.

Com a ferramenta certa para identificar essas oportunidades, você poderia obter lucros significativos a curto prazo com essas jóias.

É aí que entra o WienerAI – continue lendo para saber por que o $WAI pode ser uma das melhores pré-vendas de 2024.

WienerAI ultrapassa US$ 7M, com 6 dias restantes para comprar

Primeiramente, WienerAI ($WAI) é uma moeda meme ERC-20 que recentemente ultrapassou US$ 7M durante a pré-venda. Com um preço atual de token de US$ 0,00073, a moeda é um investimento acessível e promissor.

O projeto usa um bot de negociação com IA para encontrar jóias cripto, fazer negociações antecipadas e otimizar seu portfólio e margens de lucro.

Em outras palavras, a tecnologia preditiva do $WAI atrai day traders e investidores de curto prazo que desejam especular sobre tendências cripto como os ETFs de $ETH.

Além disso, o WienerAI oferece um APY de 144% para staking de longo prazo. Isso significa que 1,278,082 $WAI (US$ 933) comprados hoje se transformarão em 3,118,520 $WAI (US$ 2,276) em um ano.

Previmos a ascensão do WienerAI para US$ 0,0045 após a listagem, um ganho de 500% para os primeiros investidores que poderiam aumentar seus lucros potenciais exponencialmente.

Para comprar $WAI, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira ao widget, selecione um método de pagamento ($ETH, $BNB, $USDT ou cartão) e selecione a quantidade de $WAI que deseja comprar.

Mantenha-se atualizado com o desenvolvimento do WienerAI no X e Telegram.

Resumo – ETFs de $ETH podem levar a uma corrida de alta

Em resumo, vimos o grande impacto dos ETFs de $BTC nos últimos meses, e há todas as razões para acreditar que os ETFs de $ETH podem superar isso.

Ou seja, o Ethereum é inerentemente mais funcional que o Bitcoin, com uma rede mais versátil e escalável que promete maiores ganhos futuros.

Além disso, o WienerAI é uma ótima ferramenta para prever com precisão esses eventos e otimizar suas estratégias de negociação. No entanto, a pré-venda terminará em sete dias.