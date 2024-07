SEC decide que tokens cripto não são títulos – grande vitória para todas as criptomoedas

O caso SEC vs Binance de 2023 chegou ao auge, em suma, ficou decidido que criptomoedas e vendas de BNB não são títulos. A Binance anunciou a vitória ontem, dizendo que as vendas de BNB passaram no teste de Howey com sucesso.

Não pagar impostos sobre ganhos com criptomoedas (pense em lucros de 10x–20x) é muito otimista para todos os tokens, especialmente aqueles baseados em BNB, como o PlayDoge.

Por outro lado, a Binance acaba de anunciar a deslistagem de pares de criptomoedas importantes, incluindo vários com $BTC e $ETH (como BTC/AEUR e ETH/AEUR). Isso pode impactar negativamente o mercado, cuja extensão ainda está para ser vista.

Vamos discutir por que a decisão da SEC funciona a favor das criptomoedas e o que o futuro reserva para os tokens de criptomoedas.

A SEC disse anteriormente que 68 tokens de criptomoedas (incluindo $ADA, $MATIC, $AXS e $BNB) eram títulos, gerando preocupações entre os investidores em todo o mercado.

Todavia, a decisão de ontem significa duas coisas:

O cenário apocalíptico que muitos investidores previam não se concretizou, e poderemos ver um mercado mais otimista em breve.

O volume do mercado de criptomoedas de 24 horas já aumentou em 7,57%, atingindo US$ 57,81 bilhões. Isso fez muitos tokens bombarem, como $ZK (+2,41%) e $CFX (+ 2,28%).

As memecoins também estão no verde, com o volume de negociação de 24 horas aumentando em 2,24%. Vários tokens bombaram, dentre eles:

Os ETFs de Bitcoin também receberam recentemente um enorme influxo de US$ 129 milhões, o que pode ser um bom presságio para o Bitcoin e projetos relacionados ao BTC, como o 99Bitcoins.

A disputa legal da Binance com a SEC ainda não acabou, já que a próxima audiência judicial será em 9 de julho. Mas a empresa está confiante em sua posição.

On Friday, the Court decided that the SEC’s case against https://t.co/AZwoBOh0gq will continue. We were prepared for this and look forward to having this case move forward in the judicial process.https://t.co/AZwoBOh0gq was established with the express purpose of serving United…

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) July 1, 2024