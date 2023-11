SEC exige julgamento sumário em ação judicial contra Do Kwon e Terraform

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) solicitou um julgamento sumário por parte de um juiz federal sobre o processo contra Do Kwon e Terraform. A SEC afirmou que a medida seria para salvar todo mundo do espetáculo de um julgamento completo, o qual considera desnecessário.

No seu pedido, o regulador de valores mobiliários dos EUA não observou nenhum fato concreto discutível no seu processo contra a Terraform Labs e o seu cofundador, Kwon.

SEC afirma que as evidências de violações são concretas para julgamento sumário

Em um processo judicial em 27 de outubro, a SEC indicou sua contestação quanto à conclusão do júri sobre as supostas violações das leis de valores mobiliários da Terraform Labs.

Notavelmente, o veredicto do júri em relação a “do Kwon” e às suas ações no apoio às fraudes que desencadearam a implosão do ecossistema Terra foi brando. No documento arquivado, a SEC mencionou:

“Nenhum júri racional poderia concluir que do Kwon não era responsável pelas violações da Terraform da Seção 10 (b) do Exchange Act e da Regra 10b-5 de acordo com a Seção 20 (a) do Exchange Act.”

A SEC forneceu evidências de violações indicando que do Kwon participou no engano de investidores cripto, levando a uma perda massiva de fundos. Segundo o regulador, do Kwon criou e divulgou o Terra e seu token nativo, LUNA, como títulos.

O processo relatava como a Terraform e do Kwon operavam de forma fraudulenta e faziam declarações enganosas sobre seus ativos. Eles enganaram os investidores quanto à estabilidade do UST e manipularam o algoritmo para antecipar a estabilização de seus preços.

Além disso, a SEC mencionou que do Kwon conseguiu a influência de terceiros para facilitar suas afirmações sobre a eficiência do algoritmo Terra. Além disso, ele omitiu ao público informações vitais sobre as funcionalidades do ecossistema.

O regulador argumentou que do Kwon e sua empresa venderam títulos. Salientou que o dinheiro que reuniram num empreendimento comum que esperava obter ganhos principalmente com os esforços dos promotores, satisfaz o teste de Howey em tais investimentos.

Para quem não sabe, o teste de Howey é um determinante legal que prova se uma transação atende à classificação como contrato de investimento. Se positivo, a lei federal dos EUA classifica esses investimentos como valores mobiliários. Com esse debate, a SEC exigiu que a decisão do tribunal fosse a seu favor. Além disso, o regulador citou:

“Não há dúvida de que os compradores fizeram um investimento de dinheiro, seja através de moeda fiduciária ou de ativos criptos.”

Terraform Labs e Do Kwon buscaram a rejeição das acusações de fraude

A moção da SEC em favor de um julgamento sumário vem depois que a Terraform Labs e do Kwon solicitaram a rejeição do processo. No mesmo dia, os advogados de Kwon e Terraform apresentaram uma moção ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

O documento pedia o arquivamento do caso da SEC contra Kwon e Terraform. Os advogados argumentaram que os tokens da Terraform, TerraClassicUSD (USTC), Terra Classic (LUNC), Mirror Protocol (MIR) e ativos espelhados (mAssets) não são títulos.

Os réus declararam sua inocência e desafiaram o regulador de valores mobiliários sobre sua postura ante as criptomoedas e interpretações dos fatos. Os advogados declararam no processo:

“Após dois anos de investigação, a conclusão de um período de descoberta que resultou na obtenção de mais de 20 depoimentos e a troca de mais de dois milhões de páginas de documentos e dados, a SEC evidentemente não está mais perto de provar que os Réus fizeram algo errado.”

Atualmente, a decisão de rejeitar as acusações de fraude ou de avançar para um julgamento sumário está nas mãos do juiz federal.